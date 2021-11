Ile obecnie kosztuje wybudowanie 1 m2 domu – jak zbudować mały dom parterowy w cenie mieszkania?

Dom to marzenie wielu osób, które chcą czuć się niezależnie oraz zadbać o komfort swojej rodziny.

Ceny domów

Jeśli chodzi natomiast o koszt domu, deweloper może nam zaproponować stawki od 4 do 10 tys. zł za metr kwadratowy, jak widać, są to wartości zbliżone do cen mieszkań. Natomiast, jeśli nie chcemy decydować się na zakup, tylko budowę domu, musimy odpowiedzieć sobie najpierw na pytanie: dom parterowy czy piętrowy? Jeśli wybierzemy drugą opcję, możemy liczyć na duże niższe koszty. Kiedy musimy kupić działkę, wybudowanie domu do stanu deweloperskiego będzie nas kosztowało około 3800 zł za m2. Natomiast, osoby, które mają już działkę, zapłacą dużo mniej, bo około 2600 zł za m2.

Czy da się wybudować mały dom parterowy w cenie mieszkania? Jak to zrobić?

Wybudowanie małego domu parterowego w cenie mieszkania jest jak najbardziej możliwe. Należy tylko dobrze się przygotować, zaplanować każdy etap budowy oraz sięgać po najbardziej opłacalne rozwiązania. Dobra organizacja to klucz do sukcesu. Warto także od razu zastanowić się, jaki dom konkretnie chcemy wybrać, jaka ma być jego powierzchnia – małe domy mają zazwyczaj do 120 m2. Kolejna kwestia to obecność takich elementów, jak piwnica, poddasze, taras itp. Dopiero wtedy można przystąpić do szukania projektu.