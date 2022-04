Jakie produkty wybrać podczas budowy lub modernizacji domu? Zainwestuj w Gwarancję Spokoju.

Budowa lub remont domu to z jednej strony ogromna radość towarzysząca spełnianiu marzeń, z drugiej duży stres związany z podejmowaniem ważnych decyzji, wyborem odpowiednich produktów, pracą wykonawców i kosztami inwestycji. Choć nie zawsze masz pewność, że wszystko pójdzie po Twojej myśli, możesz postawić na solidną stolarkę KRISPOL i zyskać Gwarancję Spokoju.

Ciesz się Gwarancją Spokoju

Zakup kompletu stolarki, czyli bramy garażowej, okien, rolet zewnętrznych i drzwi wejściowych niewątpliwie przyspiesza proces budowy lub remontu domu. Wybieranie rozwiązań od jednego producenta i skorzystanie z pomocy profesjonalnego doradcy pozwala zaoszczędzić czas, a także gwarantuje pełną spójność, zarówno stylistyczną, jak i technologiczną wybranych produktów. Kompleksowe, dobrze przemyślane zakupy to również niezwykle ważna w obecnych czasach Gwarancja Spokoju na wiele lat. Wybierając produkty marki KRISPOL stawiasz na doświadczonego i sprawdzonego producenta oferującego innowacyjne rozwiązania i wysokiej jakości energooszczędne produkty spełniające warunki WT 2021. Ponadto korzystasz z profesjonalnej obsługi, fachowego doradztwa oraz serwisu i otrzymujesz długoletnią gwarancję - 7 lat na okna PVC i 5 lat na pozostałe produkty. Stojąc przed jednym z największych życiowych wyzwań, jakim niewątpliwie jest budowa domu, warto decydować się na rozwiązania, które ułatwią ten skomplikowany proces. Zakup kompletu stolarki od jednego producenta to z pewnością jedno z nich.

Poznaj zalety stolarki KRISPOL MIKSOWANIE ROZWIĄZAŃ

Trwała, bezpieczna, o doskonałych parametrach technicznych, a dodatkowo stwarzająca niesamowite możliwości projektowania wielkogaba­rytowych przeszkleń – to stolarka od KRISPOL. Innowacyjne rozwiązania łączą technologię z designem. Dziś, przy zachowaniu pełnej spójności kolorystycznej, możesz swobodne komponować rozwiązania PVC z aluminium. Dzięki unikalnej technologii okleinowania łatwo zastosujesz dwa różne dekory od wewnętrznej i zewnętrznej strony profili okiennych tak, aby dopasować je zarówno do elewacji, jak i wnętrza domu. To świetne rozwiązanie dla osób kupujących komplet stolarki w jednym designie i chcących minimalizować koszty budowy bez konieczności kompromisów w projekcie. ARCHITEKTONICZNA SPÓJNOŚĆ

Integralność kolorów, kształtów, faktur gwarantuje harmonię aranżacji. Możliwość zamówienia całego kompletu stolarki w jednej okleinie to rozwiązanie pożądane w nowoczesnych projektach. Decydując się na opcję Bikolor odróżnisz kolorem wnętrze, od zewnętrza domu – np. stosując okleinę Woodec Dąb Turner dopasowaną do mebli kuchennych lub paneli podłogowych, nie tracąc przy tym na spójności stylistycznej z elementami malowanymi w kolorze RAL na zewnątrz budynku – bramą garażową, drzwiami wejściowymi, roletami lub żaluzjami. Mądry wybór najwyższej jakości produktów i ich profesjonalny montaż to najlepsza inwestycja, która zapewni bezpieczeństwo domowników, a także zagwarantuje im większą funkcjonalność użytkowanych przestrzeni.

Podążaj za trendami architektonicznymi

Przy aranżacji wnętrz coraz częściej stawiamy na rozwiązania, które pomogą optymalnie powiększyć przestrzeń. Wnętrze domu powinno być maksymalnie doświetlone, dlatego coraz częściej decydujemy się na wielkogabarytowe przeszklenia, jednocześnie otwierając swoje domy na naturę. Ogrody stają się niejako przedłużeniem salonów, a tarasy dodatkową przestrzenią mieszkalną. Z tego powodu cenione są rozwiązania pozwalające na otwarcie wnętrz domów na ogród bez zbędnych przeszkód, czyli np. drzwi tarasowe z systemem przesuwnym i progiem zlicowanym z podłogą. Gdy idealne okna zostaną już wybrane, przyjdzie pora na dobór drzwi zewnętrznych. Będą one stanowić wizytówkę domu, więc ich wygląd ma z pewnością duże znaczenie. Należy jednak pamiętać, że co najmniej tak samo istotna, jak wykończenie stolarki drzwiowej, jest jej konstrukcja, która musi wyróżniać się najwyższymi parametrami izolacyjnymi. Drzwi zewnętrzne KRISPOL są zbudowane z systemu profili i wypełnione panelami aluminiowymi wyposażonymi w dodatkowy wkład termiczny. Kupując drzwi marki KRISPOL, możesz idealnie dopasować ich kolor i wzór do okien, dzięki czemu całość będzie prezentowała się niezwykle spójnie i harmonijnie. Drzwi zewnętrzne to inwestycja na wiele lat – szczelne, bezpieczne i unikatowe stanowią najlepszą wizytówkę domu. Dokonując wyboru właściciele domu zwracają uwagę na ich energooszczędność i trwałość. Ze względu na intensywną, codzienną eksploatację drzwi wejściowych, ich konstrukcja powinna być solidna i odporna na każde warunki pogodowe. Inwestorzy chętnie wybierają drzwi aluminiowe posiadające wytrzymały system profili, paneli aluminiowych oraz dodatkowy wkład termiczny, dzięki czemu, niezależnie od pory roku, zostaje zachowany najwyższy komfort ich użytkowania. Niezwykle ważny jest również design. Oferta zewnętrznych drzwi aluminiowych od KRISPOL obejmuje kilka wariantów wykończenia, m.in. malowanie gładkie według palety RAL, malowanie strukturalne, a także wykończenie w dowolnym wzorze z palety oklein. W aktualnych trendach widać dążenie, aby drzwi wejściowe były jak najszersze i przyciągały uwagę wzornictwem i kolorem. Ten efekt można uzyskać dzięki bocznym naświetlom, które optycznie poszerzają wejście. Nowoczesny wygląd zapewnia również powierzchnia skrzydła zlicowana z powierzchnią ościeżnicy, tworząc spójną i elegancką całość. Pochwyt to kolejny element, który pozwala się wyróżnić - coraz częściej klasyczny wzór stali nierdzewnej zastępuje modny czarny kolor. Popularne są również zewnętrzne zdobienia, np. wstawki ze szkła emaliowanego w kolorze czarnym, frezowanie lub aplikacje w kolorze INOX. Dokonując wyboru, inwestor zorientowany na rozwiązania smart, może wybierać z szerokiej gamy dodatków, takich jak automatyczny zamek wielopunktowy, klawiatury kodowe, czy czytnik linii papilarnych umożliwiający szybki i nowoczesny dostęp do domu dla całej rodziny – komentuje Tomasz Czupryniak, Product Manager firmy KRISHOME

Poznaj możliwości aplikacji myKRISPOL

Możliwość zarządzania domem z poziomu aplikacji w smartfonie to nowy wymiar wygody dla inwestorów. Aplikacja myKRISPOL to nowoczesne narzędzie do zarządzania stolarką KRISPOL z poziomu smartfonu i budowania domowego centrum. W połączeniu z automatyką STARCUS aplikacja umożliwia projektowanie inteligentnego i bezpiecznego domu zintegrowanego ze światem IoT. Decyzję o domu smart możesz podjąć w dowolnym momencie – to rozwiązanie dla każdej inwestycji. Dzięki aplikacji zarządzisz kilkoma lokalizacjami jednocześnie, np. domem, garażem wolnostojący i biurem, zidentyfikujesz czy dane urządzenie jest włączone lub wyłączone, a także zsynchronizujesz otwieranie i zamykanie rolet i żaluzji ze wschodami i zachodami słońca. Aplikacja myKRISPOL umożliwi Ci również łatwe definiowanie użytkowników. W praktyce oznacza to, że z dowolnego miejsca na ziemi nadasz wybranej osobie status gościa i zdecydujesz, kiedy może zarządzać Twoją bramą, roletami czy żaluzjami. Niezwykle wygodne dla domowników jest także sterowanie głosowe. W trudnych sytuacjach z pomocą przychodzi asystent głosowy. Dzięki niemu automatyczne rolety, żaluzje czy brama garażowa wykonają zadanie za nas.