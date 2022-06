PSE w sercu transformacji energetycznej

Walka ze zmianami klimatu wpływa na wiele obszarów naszego życia, a energetyka jest jedną z branż, którą czekają najgłębsze zmiany. By je umożliwić, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę przesyłową, za którą odpowiadają Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE). Spółka od lat doskonali zarówno sam proces inwestycyjny, jak i raportowanie o swoim wpływie na otoczenie.

PSE odpowiada zarówno za rozbudowę i eksploatację sieci najwyższych napięć, jak i bieżące bilansowanie systemu, czyli zarządzanie nim tak, aby zaspokoić krajowe zapotrzebowanie na energię elektryczną. Tak szeroki zakres działalności powoduje, że spółka oddziałuje na wiele grup i obszarów: środowisko, wytwórców i odbiorców energii, samorządy, przemysł czy mieszkańców terenów, na których istnieje lub powstaje infrastruktura przesyłowa.

Aby lepiej zrozumieć ten wpływ, PSE od lat przygotowują raport, w którym całościowo opisują, jak działalność firmy wpływa na otoczenie w poszczególnych obszarach. Proces przygotowania raportu jest bardzo złożony i wymaga zaangażowania całej organizacji. Ważną jego częścią są spotkania z przedstawicielami różnych grup interesariuszy, którzy oceniają działalność spółki i wskazują obszary wymagające poprawy.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są pierwszą polską spółką w branży energetycznej, która tak całościowo podeszła do tematu raportowania pozafinansowego oraz obszaru środowiska, społeczeństwa i zarządzania (ESG). – Jest to doceniane przez nasze otoczenie, czego wyrazem jest tegoroczny Złoty Listek CSR POLITYKI. To piąte takie wyróżnienie dla PSE – mówi Ada Konczalska, dyrektor Departamentu Komunikacji. – Cały proces raportowania jest istotnym elementem doskonalenia naszej spółki w obszarze ESG. Wyniki z kolejnych lat uświadamiają nam, jak wielki wpływ mamy na gospodarkę: odpowiadamy za niezawodne dostawy energii niezbędnej dla funkcjonowania praktycznie wszystkich gałęzi gospodarki, tworzenie miejsc pracy, w tym przy realizacji inwestycji, zaś płacone przez nas podatki są istotnym składnikiem budżetów np. gmin – dodaje.

Od dwóch lat PSE mierzą emisję dwutlenku węgla, co jest niezbędne, by ograniczyć wpływ działalności firmy na środowisko i na zmiany klimatu. Systematycznie udaje się to robić. Według metody location-based (obliczona na podstawie średniego wskaźnika emisji dla kraju) w 2020 r. emisje zmniejszyły się o 8 proc. rok do roku, a w porównaniu z 2017 r., gdy ślad węglowy PSE obliczono po raz pierwszy – aż o 19 proc.