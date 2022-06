ESG w strategiach firm to konieczność

Katarzyna Teter, menedżerka zespołu zrównoważonego rozwoju i ESG w Santander Bank Polska

Integralną częścią strategii biznesowej Santander Bank Polska jest Strategia Odpowiedzialnej Bankowości – Responsible Banking. Jej filary to: troska o środowisko i rozwój zielonej oferty, inkluzywna bankowość i edukacja, budowanie kultury korporacyjnej w oparciu o różnorodność.

Zielone finansowanie udzielone przez spółki z grupy Santander w Polsce w 2021 r. wyniosło ponad 1714 mln zł. W pierwszym kwartale 2022 r. kwota ta przekroczyła 839 mln zł. Bank angażuje się w finansowania powiązane z czynnikami ESG (kredyty ESG-linked/sustainability-linked) lub przeznaczone wyłącznie na inwestycje związane z tymi czynnikami, np. inwestycje w odnawialne źródła energii (OZE). Takie finansowania są zgodne ze standardami międzynarodowymi, takimi jak ICMA, LMA czy unijna taksonomia. Grupa Kapitałowa Santander jako pierwsza instytucja w Polsce zaoferowała na rynku rozwiązania finansowe, w których wysokość marży zależy od spełnienia przez klienta kryteriów społecznych i środowiskowych (ESG-linked loans). Energia elektryczna kupowana bezpośrednio przez bank pochodzi w 100 proc. z OZE.

W 2021 r. bank wprowadził do oferty karty z wycięciem na krawędzi, które ułatwia jej użytkowanie osobom z niepełnosprawnością wzroku, np. w bankomatach lub podczas płatności. Same karty w 85 proc. wyprodukowane są z plastiku pochodzącego z recyklingu. Od kilkunastu lat bank realizuje program „Obsługa bez barier”. Jego celem jest zapewnienie dostępności usług i produktów dla klientów z różnymi potrzebami. W ramach tego programu m.in. wprowadzono „mówiące” bankomaty, możliwość rozmowy online z doradcą w polskim języku migowym.

W 2017 r. bank podpisał Kartę Różnorodności. Obliguje ona organizację do wprowadzenia zakazu dyskryminacji w miejscu pracy, działania na rzecz promocji różnorodności, spójności oraz równości społecznej. Dlatego powstał projekt „Różnosprawni”, który ma zapewnić różnorodne, odpowiednio dostosowane miejsca pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Od ponad 10 lat w Polsce działa program Santander Universidades. Dołączyło do niego 59 uczelni, a tysiące studentów oraz pracowników uniwersyteckich skorzystało ze stypendiów, które pomogły im w doskonaleniu swoich kompetencji. Inny projekt banku, „Finansiaki”, ma na celu przekazanie rodzicom i nauczycielom wiedzy oraz materiałów potrzebnych do edukacji finansowej dzieci.

Strategia ESG to „must have” dla każdej firmy. Buduje to jej wartość w oczach wszystkich interesariuszy, którzy wymagają od przedsiębiorców, by działali zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.