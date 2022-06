Bezcenne drugie Ż

Magdalena Brzezińska, dyrektor ds. korporacyjnych w Grupie Żywiec

Od ponad 10 lat Grupa Żywiec realizuje strategię zrównoważonego rozwoju „Warzymy lepszy świat”, dążąc do redukcji emisji CO₂, ochrony zasobów wody, zamykania obiegu wykorzystywanych surowców i opakowań oraz rozwoju społeczności lokalnych.

Dzięki konsekwentnemu zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w Grupie Żywiec od 2010 r. ograniczyliśmy emisję CO₂ o ponad 70 proc. W naszych zakładach korzystamy z zielonej energii elektrycznej w 100 proc. Firma cały czas dąży do transformacji swojej energii cieplnej, która ma największy udział w warzeniu piwa. W tym celu w browarach wykorzystywany jest m.in. biogaz, który powstaje w podczyszczalniach ścieków.

Branża piwna jest jedną z nielicznych, które na tak szeroką skalę wykorzystują opakowania zwrotne, takie jak kegi i butelki wielokrotnego użytku, które po zwróceniu do browaru są ponownie napełniane. Dlatego nie ma nic cenniejszego niż drugie „Ż”! Staramy się, aby surowce i opakowania, które wykorzystujemy, wracały ponownie do obiegu. Tak jest z pozostałościami z procesu produkcyjnego bogatymi w składniki odżywcze, które pod postacią gęstwy drożdżowej i młóta trafiają do rolników jako pasza dla zwierząt.

W browarach woda to kluczowy składnik piwa i bogactwo natury, dlatego dbałość o jej zasoby jest filarem naszej strategii „Warzymy lepszy świat”. Przez minione 10 lat dzięki poprawie efektywności procesu produkcji zmniejszyliśmy zużycie wody o 1,5 mln hektolitrów rocznie. Pracujemy też w ramach koalicji „Dbamy o wodę” z naszym sąsiadem firmą Żywiec Zdrój oraz organizacjami pozarządowymi nad tym, aby działać systemowo na rzecz zwiększania retencji wody na Żywiecczyźnie.

Mimo wysiłków wielu podmiotów i zmian, które się dokonują w gospodarce, kolejne raporty naukowców wskazują, że ograniczenie wzrostu temperatury na świecie jest dużym wyzwaniem. Dlatego i my podnosimy poprzeczkę i przyspieszamy swoją transformację, przyjmując kolejne zadania na nową dekadę. Do 2030 r. chcemy być zeroemisyjni w naszej produkcji, a do 2040 r. chcemy mieć klimatycznie neutralny łańcuch dostaw. To bardzo trudne zadanie, ale jeśli będziemy działać w partnerstwie z podmiotami, z którymi współpracujemy, to mamy szansę to zrobić. Więcej o tym, jak będziemy realizować te ambitne wyzwania, w naszym Raporcie ESG www.raport.grupazywiec.pl.