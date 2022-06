Ambitne cele klimatyczne Allegro

Allegro konsekwentnie realizuje działania środowiskowe w ramach całego łańcucha wartości. W nowym Raporcie ESG firma ogłosiła ambitne cele dekarbonizacyjne i zobowiązała się zredukować emisję gazów cieplarnianych, a także zaangażować w te cele swoich dostawców.

Allegro rozwija zrównoważone metody dostawy Allegro One, centra logistyczne dla sprzedających, a także promuje i sprzedaje certyfikowane opakowania z recyklingu dostępne w cenach bez marży. Wszystko po to, aby wychodzić naprzeciw rosnącym oczekiwaniom klientów, którzy przy wyborze produktów czy usług coraz częściej biorą pod uwagę kwestie środowiskowe. Firma rozwija też rozwiązania, dzięki którym ponad 18 tys. aktywnych klientów w całej UE może dokonywać zrównoważonych wyborów, a ponad 135 tys. sprzedających – rozwijać swój biznes w sposób odpowiedzialny.

– Wyznaczenie celów klimatycznych, zgodnych z metodą naukową i ambitną ścieżką 1,5 stopnia Porozumienia Paryskiego, to dla Allegro kamień milowy. Jesteśmy pierwszą platformą e-commerce w Polsce, która dołączyła do Science Based Targets Initiatives, globalnej inicjatywy łączącej biznes w celu zmniejszenia emisji, zgodnie z naukową wiedzą dotyczącą zmian klimatu – mówi Marta Mikliszańska, Head of Sustainability & Public Affairs Allegro.pl.

Cele Allegro w zakresie bezpośrednich i pośrednich emisji (tzw. zakres 1 i 2) to – przy dalszym rozwoju firmy – ograniczenie emisji o 38 proc. do 2030 r. (wobec roku bazowego 2021). Firma chce też zaangażować co najmniej 69 proc. swoich największych dostawców i partnerów biznesowych do ustalenia własnych celów klimatycznych w ciągu najbliższych czterech lat. Obecnie te cele są w trakcie ustalania w ramach międzynarodowej inicjatywy SBTi (Science Based Targets initiative) dotyczącej naukowego podejścia do zmian klimatu.

Allegro konsekwentnie realizuje Strategię CSR & Zrównoważonego Rozwoju, która oprócz tematów środowiskowych podejmuje cele związane z tworzeniem najlepszych doświadczeń zakupowych dla klientów z całej Unii Europejskiej, wsparcia sprzedających, a także kształtowania różnorodnego i inkluzywnego miejsca pracy i odpowiedzialności wobec społeczności lokalnych.

W opublikowanym 25 maja tego roku interaktywnym Raporcie ESG za 2021 r. Allegro podsumowuje dotychczasowe działania oraz zaangażowanie firmy w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Raport dostępny na stronie RaportESGAllegro.pl powstał w oparciu o międzynarodowe standardy sprawozdawcze GRI Standards.