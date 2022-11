Pół wieku to dopiero początek

O długiej i bogatej historii Coca-Cola w Polsce oraz ambitnych planach na przyszłość opowiadają Natalia Stroe, dyrektor generalna Coca-Cola Services Polska i kraje bałtyckie oraz Jaak Mikkel, dyrektor generalny Coca-Cola HBC Polska i kraje bałtyckie.

W tym roku Coca-Cola świętowała pięćdziesiąt lat obecności w Polsce. Jak firma rosła i zmieniała się z naszym krajem?

Natalia Stroe: To był niesamowity rok, pełen podsumowań i planów na przyszłość. Pięćdziesiąt lat temu w Browarach Warszawskich została wyprodukowana pierwsza butelka Coca-Cola w Polsce. Od tamtego czasu wiele się zmieniło, ale jesteśmy nieprzerwanie ważnym uczestnikiem życia społeczno-ekonomicznego. Nasz wkład w rozwój kraju to 3,6 mln złotych rocznie, a każda złotówka wypracowana przez system Coca-Cola generuje kolejne 3,83 zł dochodu w gospodarce.

Tylko w ciągu ostatnich dziesięciu lat wartość inwestycji przekroczyła 1,3 mld. Mamy w Polsce siedemnaście magazynów oraz trzy zakłady produkcyjne – w Staniątkach, Radzyminie i Tyliczu, które są wyposażone w innowacyjne rozwiązania.

Kończący się rok to nie tylko jubileusz, ale też nowa inwestycja w Radzyminie. Jakie będzie jej znaczenie dla naszego rynku?

Jaak Mikkel: Magazyn wysokiego składowania, który w tym roku uruchomiliśmy i w którego budowę zainwestowaliśmy 61 mln złotych, zwiększa możliwości operacyjne i logistyczne fabryki w Radzyminie - największego w Europie Środkowo-Wschodniej zakładu Coca-Cola HBC. Dzięki pełnej automatyzacji i efektywnemu podejściu do wykorzystania przestrzeni budynek jest w stanie przyjąć nawet 150 palet w ciągu godziny. To przekłada się na nasze możliwości produkcyjne – w Radzyminie powstają napoje dla całego regionu, czyli Polski, Litwy, Łotwy i Estonii.

Jakie są dalsze plany rozwoju w Polsce?

Jaak Mikkel: Polska to bardzo ważny kraj dla systemu Coca-Cola, dlatego z pewnością będziemy tu dalej inwestować, by umacniać pozycję lidera i realizować naszą strategię 24/7. Chcemy oferować konsumentom napoje na każdą okazję i porę dnia, dlatego zamierzamy rozszerzać naszą ofertę o nowe kategorie i kultowe marki. Już na początku roku będziemy mieć dla Państwa informacje na temat naszej nowej oferty kaw. Zamierzamy również konsekwentnie rozbudowywać portfolio, wzbogacając je o kolejne warianty smakowe, w tym te o zerowej lub obniżonej kaloryczności. Już teraz takie produkty stanowią 37 proc. naszej oferty, a mamy ambicję, by zwiększać ten udział.

Coca-Cola to nie tylko produkt, ale także zobowiązania środowiskowe. Jakie kroki podejmuje firma w tym zakresie?

Natalia Stroe: Środowisko jest naszym priorytetem od lat. Zgodnie z globalną ambicją Świata Bez Odpadów, do 2030 roku zamierzamy zbierać i poddawać recyklingowi tyle opakowań konsumenckich, ile trafia od nas na rynek. Systematycznie zmniejszamy także ilość plastiku używanego do produkcji butelek. W ciągu ostatnich 20 lat zmniejszyliśmy wagę opakowań PET o 45 proc. i dążymy do tego, aby zawierały one jak najwięcej materiałów pochodzących z recyklingu.

Mówiąc o innowacjach, nie możemy pominąć rozwiązań w zakresie opakowań. Jednym z nich jest KeelClip – papierowy sposób pakowania, który jest łatwiejszą w recyklingu alternatywą dla folii termokurczliwej na wielopakach puszek. Zielone technologie wprowadzamy również w zakładach produkcyjnych, które otrzymały ceniony na całym świecie certyfikat Alliance for Water Stewardship (AWS), świadczący o najwyższym standardzie zarządzania zasobami wodnymi.

Coca-Cola jest też aktywnym uczestnikiem koalicji branżowej na rzecz wprowadzenia w Polsce systemy kaucyjnego na opakowania, który jest najbardziej efektywnym sposobem na wyzbieranie do recyklingu ponad 90 proc. opakowań. Mamy nadzieję, że wkrótce zostanie przyjęta ustawa o systemie kaucyjnym i do 2025 r. taki system w Polsce powstanie.

Ile osób w Polsce obecnie zatrudnia Coca-Cola? Jakie są plany systemu w tym obszarze?

Jaak Mikkel: Obecnie w Polsce zatrudnionych jest bezpośrednio prawie 1800 pracowników biznesu. W Coca-Cola stawiamy również na rozwój kobiet. Chcemy, aby do 2025 r. 50 proc. naszej kadry menadżerskiej stanowiły kobiety. W Polsce wskaźnik ten wynosi już 40 proc., a w zarządzie firmy jest jeszcze wyższy.

Od lat wspieramy też młodych ludzi w wejściu na rynek pracy. Tylko w latach 2018 – 2022 ponad 201 tysięcy młodych ludzi w Polsce i krajach bałtyckich wzięło udział w naszym programie #YouthEmpowered, w którym dzielimy się z młodymi kompetencjami pomagającymi im stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.