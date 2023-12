Co siedzi w głowach osób poszukujących, czyli motywacje na rynku nieruchomości

W drugiej połowie 2023 r. szczególnie aktywną grupą na rynku mieszkaniowym były osoby szukające swojego pierwszego M. Stanowiły one aż 49 proc. wszystkich poszukujących, a to wynik niewidziany od lat – tak wskazują najnowsze dane portalu ogłoszeniowego Nieruchomosci-online.pl.

– W ostatnich latach osoby poszukujące pierwszego mieszkania stanowiły zwykle – z rzadkimi odchyłami – około 40 proc. naszych użytkowników zainteresowanych rynkiem mieszkaniowym. Start programu Bezpieczny Kredyt 2% spowodował jednak gwałtowny wzrost aktywności tej grupy. W efekcie, w drugiej połowie 2023 r. odsetek wynosił aż 49 proc. To o 10 punktów procentowych więcej niż w pierwszej połowie roku – mówi Rafał Bieńkowski z portalu Nieruchomosci-online.pl.

Z ankiety badającej motywację uczestników rynku dowiadujemy się też, że w ostatnich miesiącach zmalał udział osób sprzedających posiadaną nieruchomość w celu zakupu nowej, bardziej komfortowej – w drugiej połowie 2023 r. było to 25 proc. Mniejsza aktywności tej grupy w porównaniu do pierwszej połowy roku była konsekwencją m.in. ograniczonej działalności deweloperów i generalnie spadającej podaży zarówno na rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Innymi słowy – wiele osób wstrzymało się z wystawieniem mieszkania na sprzedaż, bo nie bardzo było co potem kupić.

W drugiej połowie 2023 r. zmalał również odsetek osób, które deklarowały, że ich motywacją podczas poszukiwań mieszkania na Nieruchomosci-online.pl jest chęć zainwestowania. Tutaj powodów mniejszej aktywności poszukujących można upatrywać m.in. w większej konkurencji w kolejce po zakup atrakcyjnego mieszkania z kupującymi na własne potrzeby, czy też w spowolnieniu na rynku najmu.