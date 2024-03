W przyszłość z pełną świadomością

W Częstochowie kształcenie kadr traktowane jest jak najlepsza z inwestycji. Miejskie programy idą o krok dalej niż wyposażenie laboratoriów i profilowanie kierunków. Liczy się innowacyjne podejście do tematu.

O tym, że współpraca w obszarze Nauka – Biznes – Samorząd jest podstawą rozwoju miasta, regionu i kraju – wiadomo od lat. Z takich właśnie doświadczeń zrodziła się idea miejskiego programu "Teraz Lepsza Praca", który z jednej strony świadczy o dbałości o pracodawcę oczekującego wykwalifikowanej kadry gotowej do pracy zaraz po studiach, a z drugiej strony dbałości o mieszkańców wkraczających na rynek pracy.

Lata kontaktów z inwestorami, organizatorami staży i praktyk, szkołami, uczelniami, samorządem przedsiębiorców utwierdziły Częstochowę w przekonaniu, że trzeba stawiać na osoby profesjonalnie przygotowane do zawodu. Kiedy jeszcze bezrobocie było w Polsce problemem, postawiono na szkolnictwo zawodowe i techniczne, będąc w ścisłym kontakcie z lokalnymi firmami. Uznano, że nie może chodzić już o samą dostępność ofert pracy, ale o to, aby były one jakościowo lepsze. Pracy przybyło na tyle, że zaczął się liczyć jej standard, wysokość pensji, szanse na awans i rozwój kariery. Jakość rynku pracy to zachęta dla młodych, aby wiązali swoją przyszłość z Częstochową.

Współpracując na osi samorząd-przedsiębiorcy-szkoły, zachęca się ósmoklasistów, aby zainteresowali się licznymi kierunkami dostępnymi w szkołach branżowych. Na częstochowskich uczelniach - także ze wsparciem samorządu - stworzono specjalności dopasowane do potrzeb ulokowanych w Częstochowie firm i ich kierunków ekspansji. Biznes musi wiedzieć, że ma szansę na „dopasowane” kadry. Również te z eksperckimi kompetencjami.

Takie działania to część założeń programu „Teraz Lepsza Praca”, za który Związek Miast Polskich wyróżnił miasto w konkursie Samorządowy Lider Zarządzania 2022.

- Zaczęliśmy od wyposażenia naszych szkół (25 mln zł), a w przypadku wsparcia uczelni dofinansowywaliśmy już nie tylko specjalistyczne laboratoria, ale także strefy relaksu i integracji. Teraz spotykamy się z uczennicami i uczniami szkół średnich w ich środowisku. Przedstawiamy im m.in. możliwości miasta w kontekście pracy czy nauki – opowiada Krzysztof Matyjaszczyk, prezydent Częstochowy.

„Powtarzam uczniom, by każdy z nich znał swoją wartość i że nie ma człowieka, który ma tylko słabe strony. Świadomość tego, kim są, jest najważniejsza w ich drodze do sukcesu.”

Uczeń klasy maturalnej podejmuje trudną decyzję, czy i gdzie będzie studiował. Często taka decyzja jest wypadkową presji otoczenia, a nie wynikiem zainteresowań czy potrzeb wewnętrznych młodego człowieka, który przez lata ponosi jej konsekwencje.

- Naszym celem jest pomoc w wyborze optymalnej ścieżki kariery, dlatego wraz z częstochowską firmą Evorain w ramach projektu mytalent.link stworzyliśmy aplikację. Dzięki niej określamy pełen obiektywny profil ucznia wygenerowany przez sieć neuronową – dodaje Matyjaszczyk.

Zastosowanie sztucznej inteligencji (AI) pomaga poznać człowieka i skierować go na odpowiedni obszar zawodowy. Założeniem projektu mytalent.link jest wykorzystanie AI do personalizacji kariery ucznia w taki sposób, by odkryć jego potencjał. Każdy jest inny, ma inne potrzeby. Do poznania profilu potrzeb niezbędny jest szereg operacji matematycznych, które zostały tak zaprojektowane, aby posiąść wiedzę ekspertów. Algorytmy modelu AI mają możliwość bardzo dokładnego poznania człowieka, dzięki czemu użytkownicy – poprzez odpowiedzi na mnóstwo pytań – określają swoje predyspozycje., otrzymując precyzyjne rekomendacje.

Częstochowa jest pierwszym miastem w kraju, które w ten innowacyjny sposób pomaga uczniom w świadomym wyborze drogi zawodowej, a tym samym życiowej. Dzięki temu zapoczątkowany w 2017 roku miejski program „Teraz Lepsza Praca” staje się rzeczywistością wielu młodych częstochowianek i częstochowian.

Materiał przygotowany przez Invest in Częstochowa.