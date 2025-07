Prąd na każdą godzinę

Taryfy dynamiczne to rozwiązanie dla tych, którzy są gotowi śledzić ceny energii i elastycznie planować czynności zużywające dużo prądu. Nie jest to jednak oferta dla każdego gospodarstwa domowego.

Rozwój odnawialnych źródeł energii zrewolucjonizował handel prądem. Na rynku hurtowym jego cena zmienia się obecnie co 15 minut. Na jej wpływ ma wiele czynników, ale najważniejszym są warunki atmosferyczne – przede wszystkim to, ile energii powstaje dzięki elektrowniom słonecznym i wiatrowym. Bieżące ceny zależą też od sytuacji pogodowej w innych krajach, bo Polska bywa eksporterem, ale i importerem energii. Istotną rolę odgrywa też aktualny popyt na prąd. W okresach zwiększonego zużycia ceny rosną, a w innych momentach spadają. System energetyczny musi się zawsze bilansować, więc zmiany cen mają na celu zachęcanie lub zniechęcenie do zużywania prądu. Dotyczy to zwłaszcza dużych odbiorców, np. firm produkcyjnych.

Taryfy dynamiczne

Od 2024 r. również gospodarstwa domowe mogą wybierać tzw. taryfy dynamiczne, w których cena prądu zmienia się co godzinę. Jednak inaczej niż w przypadku np. notowań giełdowych spółek te zmiany komunikuje się z pewnym wyprzedzeniem. Nie są zatem niespodzianką dla odbiorców. Codziennie po godz. 17 na stronie dostawcy można sprawdzić, ile będzie kosztowała energia elektryczna następnego dnia we wszystkich przedziałach godzinowych. Te stawki (ustalane przez Towarową Giełdę Energii) są identyczne, bez względu na to, z jaką firmą mamy podpisaną umowę. Zgodnie z polskimi regulacjami taryfy dynamiczne muszą mieć w ofercie wszyscy dostawcy prądu. Na razie jednak niewielu klientów z nich korzysta. Przede wszystkim dlatego, że mało kto wie o tej możliwości.

Są jednak także inne ograniczenia. Na taryfę dynamiczną mogą przejść wyłącznie klienci, którzy mają w swoim domu licznik zdalnego odczytu. Spółki zajmujące się dystrybucją energii stopniowo wymieniają stare liczniki na nowe z taką funkcją, ale wciąż większość gospodarstw domowych jeszcze nimi nie dysponuje.