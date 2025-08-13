Reklama
Osłony przeciwsłoneczne: ekologiczna alternatywa dla klimatyzacji w nowoczesnym budownictwie

13 sierpnia 2025
W europejskich budynkach aż 80% całkowitego zużycia energii przypada na ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń. Latem rośnie potrzeba poprawy komfortu termicznego – bez konieczności korzystania z energochłonnych systemów klimatyzacji.

W odpowiedzi na te wyzwania architekci i inwestorzy chętnie sięgają po sprawdzone, pasywne rozwiązania, takie jak zewnętrzne osłony przeciwsłoneczne. Skutecznie ograniczają one nagrzewanie się wnętrz i wspierają energooszczędne budownictwo. W ochronie przed przegrzewaniem wnętrz kluczowa jest lokalizacja osłony – mówi Paweł Wacławczyk, dyrektor rozwoju Segmentu Osłon Przeciwsłonecznych w Aluprof – Osłony montowane na zewnątrz mogą skutecznie zatrzymać promienie słoneczne zanim dotrą one do szyby. Dzięki temu znaczna część ciepła nie przenika do środka, co realnie przekłada się na niższą temperaturę i większy komfort mieszkańców.

Na skuteczność osłon przeciwsłonecznych wpływa zarówno ich położenie, jak również sposób, w jaki radzą sobie z promieniowaniem słonecznym. W przypadku osłon, takich jak rolety czy żaluzje montowane wewnątrz, światło słoneczne przenika przez szybę i dopiero wewnątrz jest pochłaniane lub odbijane. W praktyce oznacza to, że nawet jeśli światło zostanie przytłumione, temperatura w pomieszczeniu i tak wzrośnie.

Jak działa inteligentna ochrona przed słońcem? Nowoczesna bariera dla ciepła

Screeny, zwane także refleksolami, to nowoczesne osłony tekstylne, które działają w oparciu o zjawisko rozpraszania światła. Zamiast całkowicie blokować dostęp do światła dziennego, specjalne tkaniny filtrują i rozpraszają je, ograniczając jednocześnie bezpośrednie nasłonecznienie oraz ilość ciepła przenikającego do środka.

Dzięki temu możliwe jest utrzymanie komfortu termicznego bez konieczności całkowitego zaciemniania wnętrz. Rozwiązanie to sprawdza się szczególnie w przestrzeniach z dużymi przeszkleniami – takich jak salony, biura czy budynki z przeszklonymi fasadami – gdzie dostęp do naturalnego światła jest pożądany, ale jednocześnie problematyczne jest przegrzewanie się pomieszczeń.

Odpowiednio dobrana osłona przeciwsłoneczna pozwala nie tylko ograniczyć wahania temperatury, ale też zapewnia lepszą jakość światła wewnątrz – co ma znaczenie zarówno dla komfortu mieszkańców, jak i dla wydajności pracy.

Smart shading: kiedy technologia myśli za Ciebie

Współczesne osłony przeciwsłoneczne to już nie tylko fizyczna bariera na drodze promieni słonecznych do wnętrza budynku. To inteligentne rozwiązania, które można dostosować do stylu życia, pory dnia, a nawet pogody.

Żaluzje fasadowe to przykład systemu, który umożliwia personalizację zarówno pod względem estetyki, jak i funkcjonalności. Aluminiowe lamele pozwalają na precyzyjną regulację kąta nachylenia, dzięki czemu użytkownik może kontrolować ilość światła i cienia w pomieszczeniu w ciągu całego dnia – mówi Paweł Wacławczyk z Aluprof Co więcej, osłony te współpracują z automatycznymi czujnikami pogodowymi – potrafią samoczynnie reagować na zmiany nasłonecznienia, siły wiatru czy temperatury. W razie potrzeby osłona automatycznie się opuści lub ustawi lamele pod odpowiednim kątem, by chronić wnętrze przed przegrzaniem.

Możliwość pełnej integracji z inteligentnymi systemami zarządzania budynkiem sprawia, że żaluzje stają się nie tylko osłoną, ale także aktywnym elementem energooszczędnej architektury. Według danych ES-SO, instalacja inteligentnych osłon przeciwsłonecznych na 75% okien w budynkach objętych renowacją może przynieść do 22% oszczędności energii i redukcji emisji CO₂ rocznie[2].

Materiał przygotowany przez Aluprof.

Polityka 33.2025 (3527) z dnia 12.08.2025; Rynek; s. 47

Reklama