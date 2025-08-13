Reklama
Porcelana to nie tylko filiżanka na stole, to styl życia!

13 sierpnia 2025
Rosenthal, filiżanka Maria Rosenthal, filiżanka Maria mat. pr.
Dwór Podstolice to miejsce, w którym miłość do porcelany spotyka się z pasją do piękna i celebracji codzienności. To miejsce, w którym wcielana jest w życie idea Philipa Rosenthala, by… „żyć ze sztuką”.

Stylowe przestrzenie położonego ok. 40 km od Poznania Dworu tworzą idealne tło dla kolekcji porcelany Rosenthal, które w postaci serwisów nie tylko zdobią stół, ale opowiadają też niezwykłe historie związane z przedmiotami powstałymi na przestrzeni lat dla tej wytwórni oraz ich projektantami. Dwór Podstolice-House of Rosenthal to nie tylko przestrzeń – to filozofia, w której estetyka i uważność idą w parze, a goście mogą obcować z unikatowymi obiektami tworzonymi we współpracy z osobistościami takimi jak m.in. Donatella Versace czy Andy Warhol oraz klasyczną porcelaną.

Dwór Podstolice-House of Rosenthal; Celebrity Plate, proj. Donatella Versacemat. pr.Dwór Podstolice-House of Rosenthal; Celebrity Plate, proj. Donatella Versace

Ponadczasowa elegancja od Rosenthal: romantyczna „Maria”

Goście Dworu Podstolice mogą m.in. cieszyć się pięknem serwisu „Maria”. W świecie porcelany są bowiem wzory, które mimo upływu dekad nie wychodzą z mody, inspirując kolejne pokolenia. Sekret ich urody tkwi w harmonijnie opracowanych proporcjach, doskonałości szlachetnego materiału jakim jest porcelana i ponadczasowej formie, która opiera się zmianom trendów. Właśnie do tej kategorii należą dwie kultowe kolekcje marki Rosenthal – romantyczna „Maria” oraz nowoczesny „TAC”. Choć tak różne w stylistyce, obie łączy fakt, że od dziesięcioleci wyznaczają standard klasyki. Legendarna „Maria”, stworzona w 1916 roku przez samego Philipa Rosenthala, nieustannie cieszy miłośników elegancji na stole. Elementy serwisu o charakterystycznym ośmiokątnym kształcie zdobi delikatny relief.

Klasyka Rosenthal, Maria i TACmat. pr.Klasyka Rosenthal, Maria i TAC

Modernistyczna perfekcja: nowoczesny „TAC”

O ile „Maria” stanowi jeden z przykładów romantycznej stylistyki vintage, kolekcja „TAC” to prawdziwy ukłon w stronę minimalizmu. Powstała w latach 60. XX wieku jako dzieło geniusza designu – Waltera Gropiusa, założyciela szkoły Bauhaus, który projektując dla Rosenthala zabudowania fabryczne stworzył też jedyny projekt porcelanowego serwisu. W ten sposób przeniósł na grunt sztuki użytkowej idee, które leżały u podstaw nowoczesnej architektury – postawił na prostotę, funkcjonalność i geometrię. Dzięki temu serwis „TAC” jest minimalistyczny, ale nie surowy. Jego siła tkwi w czystości form, które wywiedzione są od podstawowych brył geometrycznych.

Dwie estetyki – jedno dziedzictwo

„Maria” i „TAC” reprezentują różne style, ale łączy je jakość, tradycja i perfekcyjne wykonanie. Dzięki takim kolekcjom marka Rosenthal jest dziś synonimem luksusowej porcelany, cenionej zarówno przez koneserów sztuki, jak i przez osoby poszukujące piękna w codziennym życiu. W letnich miesiącach „Maria” i „TAC” są dostępne w atrakcyjnej ofercie Letnia Promocja, w ramach której kupując elementy serwisu za 2500 pln jako BONUS można wybrać dodatkowo produkty o wartości 1000 pln! To doskonała okazja, by rozpocząć przygodę z klasyczną porcelaną Rosenthal, uzupełnić własną kolekcję.

Lladró, Byk z serii Origamimat. pr.Lladró, Byk z serii Origami

Gdy porcelana staje się sztuką

W dziedzinie porcelany o marce Rosenthal nie trzeba przypominać miłośnikom „białego złota”, którzy cenią ją za ponad 140 lat poszukiwań łączących rzemiosło z artyzmem. Współpraca z wybitnymi projektantami, architektami i artystami sprawia, że każda kolekcja tej marki to coś więcej niż porcelana – to przedmiot z duszą. Uwagę entuzjastów porcelany zwraca też od niedawna nowe miejsce na designerskiej mapie Warszawy, jakim jest Lladró Boutique działający przy ul. Pięknej 20 (KNF), gdzie dostępne są kolekcje hiszpańskiej marki Lladró. Przez siedem dekad funkcjonowania, wykształciła ona własny język rozpoznawalny na całym świecie. Choć wśród europejskich wytwórni istnieją inne o dłuższej tradycji, jednak to właśnie ta stosunkowo młoda firma zwraca uwagę charakterystycznym DNA, które sprawia, że miłośnicy porcelany z zaciekawieniem śledzą kierunek jej rozwoju. Tematyka prac Lladró jest szeroka. Liczne serie – w tym także limitowane – odnoszą się do tradycji wytwarzania przedmiotów z porcelany, czego przykładem są figury. Jedną z wartości marki od samego początku jest dialog ze współczesnymi trendami, czego przykład stanowią m.in. bestsellerowe figury z serii „Origami” czy tworzone we współpracy z Jaime Hayonem i artystami z całego świata postaci „Guest”.

Z miłości do detali

Porcelana, niegdyś nazywana „białym złotem”, cieszy się niesłabnącym powodzeniem, zachwycając kolejne pokolenia miłośników obcowania z pięknem na co dzień. Niezależnie od tego czy wypełnia miejsca takie jak Dwór Podstolice czy jako ulubiony serwis towarzyszy nam w codziennych momentach zamieniając je w wyjątkową celebrację czy też jako intrygujący obiekt odmienia wnętrze – porcelana to sztuka uważnego życia, zamknięta w doskonałej formie.

