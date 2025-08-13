Porcelana to nie tylko filiżanka na stole, to styl życia!

Dwór Podstolice to miejsce, w którym miłość do porcelany spotyka się z pasją do piękna i celebracji codzienności. To miejsce, w którym wcielana jest w życie idea Philipa Rosenthala, by… „żyć ze sztuką”.

Stylowe przestrzenie położonego ok. 40 km od Poznania Dworu tworzą idealne tło dla kolekcji porcelany Rosenthal, które w postaci serwisów nie tylko zdobią stół, ale opowiadają też niezwykłe historie związane z przedmiotami powstałymi na przestrzeni lat dla tej wytwórni oraz ich projektantami. Dwór Podstolice-House of Rosenthal to nie tylko przestrzeń – to filozofia, w której estetyka i uważność idą w parze, a goście mogą obcować z unikatowymi obiektami tworzonymi we współpracy z osobistościami takimi jak m.in. Donatella Versace czy Andy Warhol oraz klasyczną porcelaną.

Ponadczasowa elegancja od Rosenthal: romantyczna „Maria” Goście Dworu Podstolice mogą m.in. cieszyć się pięknem serwisu „Maria”. W świecie porcelany są bowiem wzory, które mimo upływu dekad nie wychodzą z mody, inspirując kolejne pokolenia. Sekret ich urody tkwi w harmonijnie opracowanych proporcjach, doskonałości szlachetnego materiału jakim jest porcelana i ponadczasowej formie, która opiera się zmianom trendów. Właśnie do tej kategorii należą dwie kultowe kolekcje marki Rosenthal – romantyczna „Maria” oraz nowoczesny „TAC”. Choć tak różne w stylistyce, obie łączy fakt, że od dziesięcioleci wyznaczają standard klasyki. Legendarna „Maria”, stworzona w 1916 roku przez samego Philipa Rosenthala, nieustannie cieszy miłośników elegancji na stole. Elementy serwisu o charakterystycznym ośmiokątnym kształcie zdobi delikatny relief.

Modernistyczna perfekcja: nowoczesny „TAC” O ile „Maria” stanowi jeden z przykładów romantycznej stylistyki vintage, kolekcja „TAC” to prawdziwy ukłon w stronę minimalizmu. Powstała w latach 60. XX wieku jako dzieło geniusza designu – Waltera Gropiusa, założyciela szkoły Bauhaus, który projektując dla Rosenthala zabudowania fabryczne stworzył też jedyny projekt porcelanowego serwisu. W ten sposób przeniósł na grunt sztuki użytkowej idee, które leżały u podstaw nowoczesnej architektury – postawił na prostotę, funkcjonalność i geometrię. Dzięki temu serwis „TAC” jest minimalistyczny, ale nie surowy. Jego siła tkwi w czystości form, które wywiedzione są od podstawowych brył geometrycznych. Dwie estetyki – jedno dziedzictwo „Maria” i „TAC” reprezentują różne style, ale łączy je jakość, tradycja i perfekcyjne wykonanie. Dzięki takim kolekcjom marka Rosenthal jest dziś synonimem luksusowej porcelany, cenionej zarówno przez koneserów sztuki, jak i przez osoby poszukujące piękna w codziennym życiu. W letnich miesiącach „Maria” i „TAC” są dostępne w atrakcyjnej ofercie Letnia Promocja, w ramach której kupując elementy serwisu za 2500 pln jako BONUS można wybrać dodatkowo produkty o wartości 1000 pln! To doskonała okazja, by rozpocząć przygodę z klasyczną porcelaną Rosenthal, uzupełnić własną kolekcję.