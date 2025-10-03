Przejdź do treści
3 października 2025
Stolarka, która zmienia dom

3 października 2025
Wykorzystanie drewna w produkcji okien Innoview zapewnia wysoką termoizolacyjność oraz odpowiednią sztywność konstrukcji nawet przy dużych rozmiarach przeszkleń. Wykorzystanie drewna w produkcji okien Innoview zapewnia wysoką termoizolacyjność oraz odpowiednią sztywność konstrukcji nawet przy dużych rozmiarach przeszkleń. mat. pr.
Okna pionowe FAKRO INNOVIEW to zaawansowana konstrukcja bazująca na synergii drewna oraz aluminium, która redefiniuje domową przestrzeń, otwierając ją na otoczenie.

Możliwość wykonania dużych przeszkleń maksymalizuje dostęp do naturalnego światła, tworząc wnętrza otwarte na świat. Okna fasadowe w połączeniu z drzwiami wejściowymi i bramą garażową z linii INNOVIEW nadają budynkowi unikatowy charakter.

Okna INNOVIEW oferują wyjątkową trwałość dzięki połączeniu drewnianej ramy z aluminiową okładziną, co zwiększa odporność konstrukcji na lata. Zaawansowane technologie i materiały zapewniają długoterminowe użytkowanie bez konieczności konserwacji, a okucia marki Siegenia pozwalają na bezawaryjne funkcjonowanie. Okna podnoszą poziom bezpieczeństwa w domu dzięki nowoczesnym systemom okuć, które standardowo posiadają właściwości antywłamaniowe klasy RC1. Energooszczędność to kolejny atut tego rozwiązania – okna INNOVIEW charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi dzięki dwu- lub trzykomorowym pakietom szybowym, które wspierają efektywność energetyczną całego domu.

Ponadto, poczwórny system uszczelnienia czyni okna odporne na ekstremalne warunki pogodowe, eliminując ryzyko przenikania wody do wnętrza i chroniąc drewnianą konstrukcję. Estetyka tych produktów to wynik nowoczesnego wzornictwa, które doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi, oferując szeroki wybór wariantów i kolorów.

Okładzina aluminiowa w oknach Innoview chroni drewniany rdzeń okna przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi, co przyczynia się do zdecydowanie zwiększonej trwałości okien i eliminuje całkowicie konieczność konserwacji stolarki.mat. pr.Okładzina aluminiowa w oknach Innoview chroni drewniany rdzeń okna przed zmiennymi czynnikami atmosferycznymi, co przyczynia się do zdecydowanie zwiększonej trwałości okien i eliminuje całkowicie konieczność konserwacji stolarki.

Kluczowym elementem oferty są również drzwi tarasowe HST, które integrują wnętrze z przestrzenią zewnętrzną, potęgując wrażenie kontaktu z naturą. FAKRO dostarcza kompleksowych rozwiązań przekraczając granice tradycyjnej stolarki.

Linia stolarki INNOVIEW LINE obejmuje bramy garażowe oraz drzwi wejściowe, które stanowią nieodłączny element nowoczesnego domu. Bramy mają panele o grubości 40 mm wraz z uszczelkami termicznymi zapewniają wysoką termoizolację. Trwałość konstrukcji gwarantują wytrzymałe sprężyny skrętne lub naciągowe. Systemy są łatwe w sterowaniu dzięki niezawodnej automatyce z możliwością integracji technologii Z-Wave lub Wi-Fi. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia zastosowanie specjalnych paneli oraz zabezpieczeń na wypadek pęknięcia sprężyn. Estetyczny i komfortowy charakter uzyskujemy dzięki ocynkowanym prowadnicom i osprzętowi.

Brama garażowa powoli staje się również jednym z ważniejszych elementów architektury budynku. Czasem podkreśla i dopełnia walory estetyczne domu, a czasem wręcz stanowi punkt wyjścia w kompozycji wizualnej obiektu.mat. pr.Brama garażowa powoli staje się również jednym z ważniejszych elementów architektury budynku. Czasem podkreśla i dopełnia walory estetyczne domu, a czasem wręcz stanowi punkt wyjścia w kompozycji wizualnej obiektu.

Drzwi wejściowe z tej linii łączą estetykę z praktycznością – drewno zapewnia termoizolację i trwałość, a aluminiowa okładzina gwarantuje ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Cała oferta stolarki FAKRO charakteryzuje się nowatorskim wzornictwem i spójnością stylistyczną, zdobywając uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.

Zobacz jak produkowane są Twoje okna INNOVIEW

Zapraszamy na Dni Otwarte DemoDays

Zarejestruj się już dzisiaj!

www.fakro.pl/innoview

Materiał przygotowany przez Fakro.

Polityka 41.2025 (3535) z dnia 07.10.2025; Poradnik budowlany; s. 47

