Stolarka, która zmienia dom

Okna pionowe FAKRO INNOVIEW to zaawansowana konstrukcja bazująca na synergii drewna oraz aluminium, która redefiniuje domową przestrzeń, otwierając ją na otoczenie.

Możliwość wykonania dużych przeszkleń maksymalizuje dostęp do naturalnego światła, tworząc wnętrza otwarte na świat. Okna fasadowe w połączeniu z drzwiami wejściowymi i bramą garażową z linii INNOVIEW nadają budynkowi unikatowy charakter.

Okna INNOVIEW oferują wyjątkową trwałość dzięki połączeniu drewnianej ramy z aluminiową okładziną, co zwiększa odporność konstrukcji na lata. Zaawansowane technologie i materiały zapewniają długoterminowe użytkowanie bez konieczności konserwacji, a okucia marki Siegenia pozwalają na bezawaryjne funkcjonowanie. Okna podnoszą poziom bezpieczeństwa w domu dzięki nowoczesnym systemom okuć, które standardowo posiadają właściwości antywłamaniowe klasy RC1. Energooszczędność to kolejny atut tego rozwiązania – okna INNOVIEW charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi dzięki dwu- lub trzykomorowym pakietom szybowym, które wspierają efektywność energetyczną całego domu.

Ponadto, poczwórny system uszczelnienia czyni okna odporne na ekstremalne warunki pogodowe, eliminując ryzyko przenikania wody do wnętrza i chroniąc drewnianą konstrukcję. Estetyka tych produktów to wynik nowoczesnego wzornictwa, które doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi, oferując szeroki wybór wariantów i kolorów.