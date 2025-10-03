Stolarka, która zmienia dom
Możliwość wykonania dużych przeszkleń maksymalizuje dostęp do naturalnego światła, tworząc wnętrza otwarte na świat. Okna fasadowe w połączeniu z drzwiami wejściowymi i bramą garażową z linii INNOVIEW nadają budynkowi unikatowy charakter.
Okna INNOVIEW oferują wyjątkową trwałość dzięki połączeniu drewnianej ramy z aluminiową okładziną, co zwiększa odporność konstrukcji na lata. Zaawansowane technologie i materiały zapewniają długoterminowe użytkowanie bez konieczności konserwacji, a okucia marki Siegenia pozwalają na bezawaryjne funkcjonowanie. Okna podnoszą poziom bezpieczeństwa w domu dzięki nowoczesnym systemom okuć, które standardowo posiadają właściwości antywłamaniowe klasy RC1. Energooszczędność to kolejny atut tego rozwiązania – okna INNOVIEW charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami izolacyjnymi dzięki dwu- lub trzykomorowym pakietom szybowym, które wspierają efektywność energetyczną całego domu.
Ponadto, poczwórny system uszczelnienia czyni okna odporne na ekstremalne warunki pogodowe, eliminując ryzyko przenikania wody do wnętrza i chroniąc drewnianą konstrukcję. Estetyka tych produktów to wynik nowoczesnego wzornictwa, które doskonale komponuje się z różnymi stylami architektonicznymi, oferując szeroki wybór wariantów i kolorów.
Kluczowym elementem oferty są również drzwi tarasowe HST, które integrują wnętrze z przestrzenią zewnętrzną, potęgując wrażenie kontaktu z naturą. FAKRO dostarcza kompleksowych rozwiązań przekraczając granice tradycyjnej stolarki.
Linia stolarki INNOVIEW LINE obejmuje bramy garażowe oraz drzwi wejściowe, które stanowią nieodłączny element nowoczesnego domu. Bramy mają panele o grubości 40 mm wraz z uszczelkami termicznymi zapewniają wysoką termoizolację. Trwałość konstrukcji gwarantują wytrzymałe sprężyny skrętne lub naciągowe. Systemy są łatwe w sterowaniu dzięki niezawodnej automatyce z możliwością integracji technologii Z-Wave lub Wi-Fi. Bezpieczeństwo użytkowania zapewnia zastosowanie specjalnych paneli oraz zabezpieczeń na wypadek pęknięcia sprężyn. Estetyczny i komfortowy charakter uzyskujemy dzięki ocynkowanym prowadnicom i osprzętowi.
Drzwi wejściowe z tej linii łączą estetykę z praktycznością – drewno zapewnia termoizolację i trwałość, a aluminiowa okładzina gwarantuje ochronę przed warunkami atmosferycznymi. Cała oferta stolarki FAKRO charakteryzuje się nowatorskim wzornictwem i spójnością stylistyczną, zdobywając uznanie zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.
Materiał przygotowany przez Fakro.