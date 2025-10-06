Architektura otwarta na zieleń. Rośnie globalny rynek pergoli – i potrzeba całorocznych tarasów

Rynek aluminiowych pergoli tarasowych dynamicznie rośnie – według prognoz Business Research Insights do 2027 r. jego wartość globalna ma osiągnąć 271,5 mln dolarów, a do 2031 r. wzrosnąć do poziomu 322,2 mln dolarów.

W tle tych liczb widać wyraźny społeczny i architektoniczny zwrot: coraz częściej taras i ogród przestają być sezonowym dodatkiem, a zaczynają pełnić funkcję całorocznej przestrzeni codziennego życia. To zmiana, którą wyraźnie widać także w Polsce – zarówno w projektach indywidualnych, jak i deweloperskich. Jeszcze kilka lat temu pergola była relatywnie drogim dodatkiem – dziś coraz częściej staje się pełnoprawną częścią domu. Od funkcji osłony nad tarasem przeszła długą drogę: dziś to złożony system konstrukcyjny, zintegrowany z automatyką, przeszkleniami i rozwiązaniami smart. Zmienił się też sposób jej postrzegania – z dekoracyjnej struktury przekształciła się w realne narzędzie powiększania przestrzeni mieszkalnej. To jeden z powodów, dla których zarówno architekci, jak i inwestorzy indywidualni coraz częściej uwzględniają ją już na etapie projektowania. – „Coraz częściej klienci nie traktują pergoli jako dodatku, lecz jako naturalne przedłużenie domu” – Agata Brandt, kierownik Działu Wsparcia Technicznego z marki Selt by Aluprof. „To przestrzeń codziennego życia – równoważna z salonem czy kuchnią, tylko że otwarta na światło i zieleń. Widać to nie tylko w projektach indywidualnych, ale też w realizacjach deweloperskich, gdzie pergola staje się standardem. Dziś oczekujemy, że przestrzeń wokół domu będzie elastyczna, gotowa do użytku przez cały sezon – i pergole doskonale odpowiadają na tę potrzebę”.

Przedłużenie domu – i codziennego życia Jednym z największych atutów pergoli jest to, że pozwala zaaranżować taras lub fragment ogrodu jako komfortową, zadaszoną strefę do codziennego użytku. Zadaszenie chroni przed słońcem i deszczem, a jednocześnie nie zamyka przestrzeni – pozwala korzystać z otoczenia w bardziej funkcjonalny sposób. Dla jednych będzie to letnia jadalnia, dla innych miejsce pracy na świeżym powietrzu, domowa strefa treningowa albo po prostu – przestrzeń relaksu. Takie rozwiązania szczególnie doceniają osoby, które chcą zwiększyć możliwości wykorzystania swojego ogrodu lub tarasu bez konieczności rozbudowy domu. – „Dobrze zaprojektowana przestrzeń zewnętrzna może znacząco podnieść komfort codziennego życia – bez konieczności rozbudowy domu” – mówi Agata Brandt, przedstawiciel marki Selt by Aluprof. „Dla inwestorów to szczególnie atrakcyjne, bo pozwala zwiększyć funkcjonalność działki, uporządkować otoczenie budynku i stworzyć dodatkową strefę użytkową – harmonijnie współgrającą z bryłą architektoniczną. Pergola staje się elementem, który podnosi jakość projektu już na etapie planowania”. Strefa relaksu w ogrodzie i nie tylko Pergola coraz częściej staje się samodzielnym elementem architektury ogrodowej. Umieszczona wśród zieleni, może pełnić rolę pawilonu, altany lub zacisznego miejsca do pracy i wypoczynku. Tego typu rozwiązania pozwalają na większą swobodę aranżacyjną i dopasowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkownika. Pergola może być montowana również w wersji przyściennej, co zwiększa możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym, ale także w obiektach komercyjnych, jak np. ogródki w kawiarniach i restauracjach. Możliwość instalacji pergoli na jednej ścianie lub w wersji narożnej jest doskonałym sposobem na zagospodarowanie wnęk tarasowych. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca i stanowi doskonałą opcję także dla tych osób, które chcą stworzyć funkcjonalną strefę wypoczynkową – nawet na niewielkim tarasie.