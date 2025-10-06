Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
6 października 2025
Rynek

Architektura otwarta na zieleń. Rośnie globalny rynek pergoli – i potrzeba całorocznych tarasów

6 października 2025
. . mat. pr.
Rynek aluminiowych pergoli tarasowych dynamicznie rośnie – według prognoz Business Research Insights do 2027 r. jego wartość globalna ma osiągnąć 271,5 mln dolarów, a do 2031 r. wzrosnąć do poziomu 322,2 mln dolarów.

W tle tych liczb widać wyraźny społeczny i architektoniczny zwrot: coraz częściej taras i ogród przestają być sezonowym dodatkiem, a zaczynają pełnić funkcję całorocznej przestrzeni codziennego życia. To zmiana, którą wyraźnie widać także w Polsce – zarówno w projektach indywidualnych, jak i deweloperskich.

Jeszcze kilka lat temu pergola była relatywnie drogim dodatkiem – dziś coraz częściej staje się pełnoprawną częścią domu. Od funkcji osłony nad tarasem przeszła długą drogę: dziś to złożony system konstrukcyjny, zintegrowany z automatyką, przeszkleniami i rozwiązaniami smart. Zmienił się też sposób jej postrzegania – z dekoracyjnej struktury przekształciła się w realne narzędzie powiększania przestrzeni mieszkalnej. To jeden z powodów, dla których zarówno architekci, jak i inwestorzy indywidualni coraz częściej uwzględniają ją już na etapie projektowania.

– „Coraz częściej klienci nie traktują pergoli jako dodatku, lecz jako naturalne przedłużenie domu” – Agata Brandt, kierownik Działu Wsparcia Technicznego z marki Selt by Aluprof. „To przestrzeń codziennego życia – równoważna z salonem czy kuchnią, tylko że otwarta na światło i zieleń. Widać to nie tylko w projektach indywidualnych, ale też w realizacjach deweloperskich, gdzie pergola staje się standardem. Dziś oczekujemy, że przestrzeń wokół domu będzie elastyczna, gotowa do użytku przez cały sezon – i pergole doskonale odpowiadają na tę potrzebę”.

.mat. pr..

Przedłużenie domu – i codziennego życia

Jednym z największych atutów pergoli jest to, że pozwala zaaranżować taras lub fragment ogrodu jako komfortową, zadaszoną strefę do codziennego użytku. Zadaszenie chroni przed słońcem i deszczem, a jednocześnie nie zamyka przestrzeni – pozwala korzystać z otoczenia w bardziej funkcjonalny sposób. Dla jednych będzie to letnia jadalnia, dla innych miejsce pracy na świeżym powietrzu, domowa strefa treningowa albo po prostu – przestrzeń relaksu. Takie rozwiązania szczególnie doceniają osoby, które chcą zwiększyć możliwości wykorzystania swojego ogrodu lub tarasu bez konieczności rozbudowy domu.

„Dobrze zaprojektowana przestrzeń zewnętrzna może znacząco podnieść komfort codziennego życia – bez konieczności rozbudowy domu” – mówi Agata Brandt, przedstawiciel marki Selt by Aluprof. „Dla inwestorów to szczególnie atrakcyjne, bo pozwala zwiększyć funkcjonalność działki, uporządkować otoczenie budynku i stworzyć dodatkową strefę użytkową – harmonijnie współgrającą z bryłą architektoniczną. Pergola staje się elementem, który podnosi jakość projektu już na etapie planowania”.

Strefa relaksu w ogrodzie i nie tylko

Pergola coraz częściej staje się samodzielnym elementem architektury ogrodowej. Umieszczona wśród zieleni, może pełnić rolę pawilonu, altany lub zacisznego miejsca do pracy i wypoczynku. Tego typu rozwiązania pozwalają na większą swobodę aranżacyjną i dopasowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Pergola może być montowana również w wersji przyściennej, co zwiększa możliwości wykorzystania tego typu rozwiązań w budownictwie jednorodzinnym, ale także w obiektach komercyjnych, jak np. ogródki w kawiarniach i restauracjach. Możliwość instalacji pergoli na jednej ścianie lub w wersji narożnej jest doskonałym sposobem na zagospodarowanie wnęk tarasowych. Pozwala to zaoszczędzić sporo miejsca i stanowi doskonałą opcję także dla tych osób, które chcą stworzyć funkcjonalną strefę wypoczynkową – nawet na niewielkim tarasie.

.mat. pr..

Technologia dla komfortu

Wraz z rosnącą popularnością pracy zdalnej, zmienia się też sposób korzystania z domu i jego otoczenia. Ogród staje się przestrzenią codzienną: do pracy, odpoczynku, spotkań towarzyskich. Przesuwają się granice między wnętrzem a zewnętrzem – i właśnie tu wkraczają nowoczesne pergole.

To nie chwilowy trend, a konsekwencja głębszych zmian: potrzeby elastyczności, łączenia funkcji, korzystania z przestrzeni niezależnie od pory roku. Dlatego zarówno architekci, jak i inwestorzy coraz częściej uwzględniają pergole już na etapie projektowania – nie jako detal, lecz jako integralny element współczesnego domu.

Materiał przygotowany przez Aluprof.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Ile naprawdę kosztują mieszkania? Portale ujawnią rzeczywiste ceny. Polacy płacą więcej, niż myślą

    Cezary Kowanda

  2. Covid-19. Szczepionki są, ale zaszczepić się nie można. Państwu już się nie chce i nie opłaca?

    Joanna Solska

  3. To nie ceny prądu, a ciepła uderzą nas po kieszeni. Politycy niezbyt się przejmują

    Adam Grzeszak

  4. Natowska rura. Niezbędna armii, ale skorzystają też cywile

    Adam Grzeszak

  5. Patrz w górę! Mrówki latają nad granicą. Tak działa nowoczesny przemyt nad Bugiem

    Marcin Piątek

Czytaj także

null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Społeczeństwo

Nie wyrzucamy, nie zgniatamy. Rusza system kaucyjny za butelki i puszki. Uwaga na pułapki!

1 października startuje w Polsce nowy system kaucyjny za butelki i puszki. Stopniowo przy sklepach pojawią się zwrotomaty lub butelkomaty, ale teraz czeka nas niezłe zamieszanie.

Cezary Kowanda
24.09.2025
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
null
Kraj

BOB ratowniczy. Spodziewaj się najlepszego, szykuj na najgorsze. Co włożyć do plecaka ewakuacyjnego?

Rząd radzi obywatelom, jak przygotować plecak ewakuacyjny. Brzmi alarmująco, ale też adekwatnie do niespokojnej rzeczywistości.

Marcin Piątek
16.09.2025
null
Świat

Rosyjska fabryka śmierci. Drony z Tatarstanu lecą nad Polskę. Czym to zniszczyć?

Rosyjskie drony, które przyleciały do Polski, wyprodukowano w Tatarstanie. To tam pełną parą działa ich fabryka, w której pracują egzotyczne cudzoziemki i patriotyczna młodzież.

Paweł Reszka, Timur Olevskiy
23.09.2025
null
Nauka

Spór o pochodzenie Słowian robi się coraz ciekawszy. Czy historię naprawdę trzeba pisać na nowo?

„Historię trzeba napisać na nowo”, „A jednak migracja”, „Badacze rozwikłali trudną zagadkę”. Takie nagłówki pojawiają się w mediach. Tymczasem „sensacyjne” badania wyjaśniające pochodzenie Słowian jedynie odświeżyły toczony od XIX w. spór.

Agnieszka Krzemińska
20.09.2025
null
Społeczeństwo

Jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków. „Zaopiekowały się sobą”

Oto opowieść o tym, jak szajka pań z opieki społecznej wyłudziła 7 mln zł z zasiłków niczego nieświadomych 1395 podopiecznych. Jest już akt oskarżenia.

Zbigniew Borek
13.09.2025
null
Kultura

Niezłomny Robert Redford. Zostawił po sobie więcej niż aktorski dorobek

Był aktorem, reżyserem, mecenasem niezależnego kina i politycznym aktywistą. Niezrównanym w każdej z tych ról.

Jakub Demiańczuk
23.09.2025
Pokaż więcej
Reklama