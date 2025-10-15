Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Cezary Kowanda
Cezary Kowanda
15 października 2025
Rynek

Już nie tylko złoto, ale też srebro drożeje w szalonym tempie. Zdrożeje nie tylko biżuteria

15 października 2025
Lex0077 / Shutterstock
To zła wiadomość, bo srebro jest nie tylko lokatą kapitału, lecz także ważnym surowcem dla przemysłu, wykorzystywanym w wielu nowoczesnych urządzeniach.  

Do kolejnych rekordów cen złota mogliśmy się już przyzwyczaić – jedna uncja (ok. 31 gramów) kosztuje ponad 4,2 tys. dolarów. W ciągu ostatniego roku złoto podrożało ponad 50 proc., a w porównaniu z 2023 r. jego cena się podwoiła. Główne powody tego cenowego rajdu pozostają niezmiennie: niestabilna sytuacja międzynarodowa (przede wszystkim z powodu trwającej inwazji rosyjskiej na Ukrainę, której końca nie widać) i polityka celna Donalda Trumpa, osłabiająca dolara i wprowadzająca ogromne zamieszanie w handlu międzynarodowym. Niemal codziennie docierają do nas nowe informacje z frontu amerykańsko-chińskiej wojny handlowej. W takich sytuacjach inwestorzy, ale także zwykli obywatele szukają bezpiecznej przystani – to właśnie złoto.

Czytaj także: Adam Glapiński Złotopolski. Czy gorączka złota prezesa NBP ma sens. I czy może być groźna

Srebrny rajd

Nie przynosi ono co prawda żadnych odsetek, ale gdy spadają stopy procentowe (od dłuższego czasu w strefie euro, od niedawna także w Stanach Zjednoczonych), ta wada złota staje się mniej istotna. Eksperci nie widzą na razie końca złotego rajdu – już pojawiają się prognozy, że cena za uncję przebije w przyszłym roku 5 tys. dolarów. Nic bowiem nie wskazuje na to, że Trump zmieni swoją politykę, a Rosja zakończy wojnę. Poza tym swój udział w złotej hossie mają też niektóre banki centralne, na dużą skalę kupujące kruszec, by trzymać w nim część swoich rezerw. Taką politykę prowadzi od 2018 r. między innymi Narodowy Bank Polski, który posiada już ponad 500 ton złota (to niemal jedna czwarta polskich rezerw walutowych) i planuje kolejne zakupy.

Jednak w ostatnich miesiącach największe wrażenie robi już nie złoto, lecz srebro. Niedawno pobiło ono cenowy rekord wszech czasów, ustanowiony w 1980 r. – uncja kosztuje prawie 53 dolary. To oczywiście znacznie mniej niż w przypadku złota, ale w tym roku srebro drożeje jeszcze szybciej niż ten cenniejszy kruszec. Jeszcze na początku tego roku uncja srebra kosztowała ok. 30 dolarów. Ogromne zainteresowanie tym metalem sprawiło, że światowy rynek nie jest płynny, czyli kupującym ciężko znaleźć oferty od sprzedających. Wydawałoby się, że srebro po prostu dołączyło do cenowego rajdu złota, choć z pewnym opóźnieniem. Sytuacja jest jednak bardziej skomplikowana.

Czytaj także: Polska gorączka srebra? Lepiej ją leczyć

Nie tylko biżuteria zdrożeje

Powody ogromnego zainteresowania srebrem są bowiem dwojakie. Z jednej strony srebro tak jak złoto traktowane jest coraz częściej jako bezpieczna lokata kapitału w niepewnych czasach. Inwestorzy, widząc ogromny popyt na złoto czy platynę, szukają kolejnych metod przechowywania środków. Jednak, w przeciwieństwie do złota, wzrost cen srebra jest też powiązany z jego przemysłowym znaczeniem. Srebro wykorzystuje się bowiem na przykład w smartfonach, panelach fotowoltaicznych czy samochodach elektrycznych. Im więcej produkowanych jest takich sprzętów, tym popyt na srebro rośnie. Tymczasem produkcja srebra nie zwiększa się w wystarczająco szybkim tempie, aby ten właśnie popyt zaspokoić.

O srebro konkurują dwie, zupełnie różne grupy kupujących – producenci różnych urządzeń oraz inwestorzy, traktujący je jako lokatę kapitału. W takiej sytuacji dalszy wzrost notowań tego kruszcu jest niemal pewny. Cieszyć się z tego mogą producenci srebra jak nasz KGHM Polska Miedź. Koncern informuje, że jest jednym z największych dostawców srebra metalicznego na świecie – wytwarza go ok. 1200 ton rocznie, czyli mniej więcej 5 proc. całej światowej produkcji. Jednak z punktu widzenia konsumentów srebrny rajd cenowy nie jest dobrą wiadomością, oznacza bowiem, że zdrożeje nie tylko biżuteria, jak w przypadku złota, ale też wiele produktów, mających w składzie elektroniczne komponenty. Srebro świeci mocno jak nigdy, lecz trudno się z tego powodu cieszyć.

Cezary Kowanda

Cezary Kowanda

W dziale ekonomicznym „Polityki” od 2006 r. Autor poradników finansowych i tekstów o sektorze bankowym. Próbuje godzić makroekonomiczne pasje z wymogami publicystyki gospodarczej. Z troską pochyla się nad naszymi transportowymi problemami. Pasjonat kolei w wydaniu niemiecko-szwajcarskim i niepoprawny marzyciel o takiejże kolei w wydaniu polskim.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Afery zamiast zwrotnych butelek. Bojowy chrzest systemu wciąż przed nami

    Cezary Kowanda

  2. Czy InPost może zacząć się bać? Poczta Polska i Orlen zawierają paczkowy sojusz

    Cezary Kowanda

  3. Sukces, który ma swoją cenę. Co o wzroście gospodarczym mówią nam tegoroczni nobliści

    Cezary Kowanda

  4. Ile Polak ma mieć w skarpecie? Żyjemy w nerwowych czasach, rośnie apetyt na gotówkę

    Adam Grzeszak

  5. Joel Mokyr, Philippe Aghion i Peter Howitt laureatami Nagrody Nobla z ekonomii 2025

    Redakcja „Polityki”

Czytaj także

null
Kraj

Szymon Hołownia: koniec politycznego show? Błąd za błędem, wszystko robił na odwrót

A więc to koniec kariery mesjasza „antyduopolu”, który pragnął zostać przywódcą narodu. Szymon Hołownia zapowiada odejście z polityki, pozostawiając kłopotliwy spadek w postaci rozbitej partii, od której nadal zależy koalicyjna większość.

Rafał Kalukin
07.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Kraj

Państwo z lukru i tektury. Gen. Tomasz Drewniak demaskuje kłamstwa o polskiej obronności

Rozmowa z gen. Tomaszem Drewniakiem, byłym inspektorem sił powietrznych, o tym, jak kultura kłamstwa osłabia armię i państwo oraz czy rosyjskie drony otrzeźwią wreszcie polityków.

Juliusz Ćwieluch
24.09.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
null
Kraj

Stan prawoskrętny. Kanał Zero powoli staje się zapleczem medialnym prawicy i biznesem politycznym

Jego założyciel i największa gwiazda Krzysztof Stanowski potrafi wywoływać szum wokół siebie i nie przepuszcza żadnej okazji. Z poprzednim prezydentem na kontrakcie i obecnym na łączach Kanał Zero wchodzi w nowy etap.

Rafał Kalukin
30.09.2025
null
Wydania specjalne

Fakty i mity dotyczące witaminy D

Jej popularność wygląda na szeroko zakrojoną akcję marketingową. Czy to rzeczywiście „lek na całe zło”?

Paweł Walewski
27.09.2024
null
Kultura

Na jakie koncerty pójdziemy w 2026? Sezon będzie mocny, ruszył wyścig po bilety

Lato się skończyło, a już trzeba snuć muzyczne plany na przyszły rok. 2026 zapowiada się jako jeden z najmocniejszych sezonów w historii rodzimego rynku koncertowego. Polska będzie gościć zarówno ikony sprzed dekad, jak i artystów, którzy dziś wyznaczają światowe trendy.

Jakub Knera
28.09.2025
null
Społeczeństwo

Niebezpieczne związki partnerskie? Polacy żyją na kocią łapę. Zostaje wyjazd albo „niestety ślub”

Pary w związkach nieformalnych odczuwają żal do Polski za to, że ich dyskryminuje i zachowuje się tak, jakby nie istniały. I nie chodzi tylko o pary jednopłciowe.

Zbigniew Borek
27.09.2025
null
Nauka

Całun Turyński: cud czy jednak wielkie oszustwo? Wyrok zapadł z 95-proc. pewnością

Od wielu dekad niektórzy naukowcy próbują uwiarygadniać legendę Całunu Turyńskiego, inni chcą poznać jego prawdziwą historię. Ostatnio jedni i drudzy wykorzystują w tym celu – jakżeby inaczej – sztuczną inteligencję.

Marcin Rotkiewicz
29.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną