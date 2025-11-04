Przejdź do treści
Reklama
Reklama
Adam Grzeszak
Adam Grzeszak
4 listopada 2025
Rynek

Łukaszenka zamyka Białoruś. To zemsta na Polsce i Litwie, a dla branży transportowej dramat

4 listopada 2025
Kolejki tirów na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku.31 października 2025 r. Kolejki tirów na przejściu granicznym z Ukrainą w Dorohusku.31 października 2025 r. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
Zamknięcie przejść drogowych Białorusi z Polską i Litwą to bolesne uderzenie w branżę transportową, ale także kolejny problem dla Chin, którym na ich Nowym Jedwabnym Szlaku wyrastają kolejne bariery.

Aleksandr Łukaszenka postanowił zemścić się za czasowe zamknięcie przejść drogowych Białorusi z Polską i Litwą. Białoruski rząd wydał więc rozporządzenie, zgodnie z którym od 1 listopada 2025 r. ciężarówki zarejestrowane w krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce i na Litwie, nie mogą wjeżdżać na terytorium Białorusi. Wyjątkiem są przewozy poczty, leków, zwierząt, materiałów medycznych i humanitarnych. Zakaz ma obowiązywać do końca 2027 r. To bolesne uderzenie w polską i litewską branżę transportową, ale także kolejny problem dla Chin, którym na ich Nowym Jedwabnym Szlaku wyrastają kolejne bariery. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapewnił w TVN24, że przejścia już w ubiegłym tygodniu zostałyby otwarte, gdyby Białorusini nie prowokowali Litwinów. W ramach solidarności odwlekliśmy to otwarcie. Wcześniej Polska i Litwa uzgodniły, że otwarcie nastąpi w połowie listopada.

Dramat dla branży transportowej

Takie zamykanie i otwieranie granicy to dla branży transportowej prawdziwy dramat, bo Polska w dziedzinie transportu drogowego jest europejskim liderem (mamy ponad 1,2 mln pojazdów). Także litewscy przewoźnicy oceniają, że białoruska blokada może skasować ich branżę. Niezależnie, czy rozporządzenie białoruskie było tylko strategią negocjacyjną i w odpowiedzi na zapowiedziane przez Kierwińskiego odblokowanie przejść Łukaszenka przywróci prawo do tranzytu dla polskich i litewskich przewoźników, sytuacja naszej branży transportowej wyspecjalizowanej w kierunku wschodnim nie wygląda najlepiej. Drogowe przejście graniczne w Kuźnicy pozostaje zamknięte już czwarty rok, Bobrowniki stoją już trzeci rok, Połowce jeszcze dłużej. Litwini, jeszcze zanim zamknęli ruch z Białorusią, znacznie ograniczyli ruch przez przejście w Miednikach.

Tiry na tory? Albo na statki

Można byłoby zawołać „tiry na tory”, gdyby nie fakt, że również kolej ma na polsko-białoruskiej granicy pod górkę. Ostatnio Małaszewicze, największa kolejowa stacja przeładunkowa w Polsce, obsługująca 90 proc. transportu Europa – Azja, była zamknięta w odpowiedzi na rosyjsko-białoruskie manewry wojskowe „Zapad”. Szczęśliwie już jest otwarta, ale wymagało to aż wizyty w Polsce chińskiego ministra spraw zagranicznych Wanga Yi i jego interwencji.

Czytaj także: Putin przyjmuje dyspozycje od Pekinu. W co Chiny grają z Rosją?

Chińczycy już się chyba zorientowali, że trasa lądowa przez Kazachstan, Rosję, Białoruś jest szlakiem podwyższonego ryzyka. Więc testują teraz kolejny północny szlak morski, zwany Ekspresem Arktycznym. Jego zaletą jest krótszy czas transportu – z Chin do Rotterdamu kontenerowiec płynie 18 dni, podczas gdy szlak kolejowy wymaga ponad 25 dni. Okrężne szlaki morskie są jeszcze dłuższe – przez Kanał Sueski (ponad 40 dni) i wokół Afryki (ponad 50).

Adam Grzeszak

Adam Grzeszak

Z „Polityką” od początku lat 90. Autor tekstów gospodarczych, związanych z motoryzacją i transformacją energetyczno-infrastrukturalną. Prawnik z wykształcenia. Zdobywca lauru Libertas et Auxilium (dwukrotnie) za tekst o ochronie konkurencji i praw konsumentów. Laureat Nagrody NBP im. Grabskiego, dwukrotnie nominowany w konkursie Grand Press. W 2017 r. otrzymał nagrodę Dziennikarstwa Ekonomicznego Press Club Polska.
Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. Skok PiS na ziemię. To przekręt stulecia, a na Telusie i Romanowskim się nie kończy

    Joanna Solska

  2. Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

    Marcin Piątek

  3. Hydrozagadki. Kto i jak podnosi temperaturę Wisły. Lustro wody ciągle opada

    Adam Grzeszak

  4. Samozbiory, czyli city break na polu. Trzeba się ratować, duża podaż popsuła ceny wszystkim

    Joanna Solska

  5. Protest rolników w Warszawie. „Rząd Tuska zapomniał o wsi”, twierdzi ekspert

    Jan Rojewski

Czytaj także

null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

Koniec wolności w sieci? Gdy politycy biorą się za internet, budzą się emocje. W tle spór Unii z USA

Po jednej stronie: walka z mową nienawiści i bat na samowolę big techów. Po drugiej: zarzuty o cenzurę internetu. Obie rozdzielone krajową polityką i amerykańskimi interesami. Kto tu chce dokonać zamachu na wolność słowa?

Sylwia Czubkowska
28.10.2025
null
Społeczeństwo

Mała, czarna i kapryśna. W kawie idzie „trzecia fala”. Jak i jaką piją Polacy? Są bardzo wrażliwi na cenę

O tym, jak w Polsce zmieniała się kultura picia kawy, co nam leją do filiżanek i dlaczego tak łatwo nas na tym oszukać, mówią Adam Laska i Paweł Siemaszko, biznesmeni z branży kawowej.

Juliusz Ćwieluch
21.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
null
Podkast psychologiczny

Marek Sekielski dla „Polityki”: Gdy alkoholik mówi dzień dobry, kłamie

Okazją do naszej rozmowy są m.in. próby wprowadzania ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Dlaczego uzależnionym często właśnie w nocy najbardziej chce się pić?

Joanna Cieśla
06.10.2025
null
Społeczeństwo

Propagandowe nadymanie żagli. Czy „Dar Młodzieży” zastąpią dwa nowe narodowe statki?

Czy 40-letni „Dar Młodzieży” zostanie zastąpiony przez nowy „narodowy” żaglowiec? Rząd obiecuje nawet dwa żaglowce – za miliard złotych. To absurd – mówią eksperci.

Ryszarda Socha
30.09.2025
Pokaż więcej
Reklama

Ta strona do poprawnego działania wymaga włączenia mechanizmu "ciasteczek" w przeglądarce.

Powrót na stronę główną