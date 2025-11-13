Fundusze Europejskie dla Ciebie i środowiska – FEnIKS 2021–2027

Cieplejsze klasy i mieszkania, mniej smogu za oknem, bezpieczeństwo dostaw prądu, mniej podtopionych piwnic po ulewie – za wieloma takimi zmianami stoją Fundusze Europejskie. Często widzimy na budynkach czy w parkach tabliczkę z unijną flagą, ale trudniej odpowiedzieć na pytanie: „konkretnie co to zmieniło w moim życiu?”.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) pokazuje to bardzo wyraźnie. Łączy trzy obszary, które bezpośrednio wpływają na codzienność mieszkańców: energię, klimat i środowisko. FEnIKS wspiera inwestycje, które przyspieszają rozwój Polski z poszanowaniem przyrody. To największy pod względem finansowym program krajowy w całej Unii Europejskiej. Dofinansowanie obejmuje projekty zwiększające efektywność energetyczną, ograniczające emisję gazów cieplarnianych, wspierające adaptację do zmian klimatu oraz poprawiające gospodarkę wodno-ściekową i odpadową. Efekty tych inwestycji odczuwamy na co dzień – w rachunkach, jakości powietrza, bezpieczeństwie i komforcie życia. Nowoczesna energetyka – stabilny prąd i niższe rachunki Rzadko kiedy myślimy o sieciach energetycznych – dopóki nie zabraknie prądu. Tymczasem to od ich jakości zależy, czy światło w domu, praca firmy czy funkcjonowanie szpitala przebiega bez zakłóceń. W całym kraju budowane są nowe linie i modernizowane te wysłużone. W ramach podpisanych umów o dofinansowanie infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej zrealizowane zostaną m.in.: blisko 575 km zmodernizowanych lub nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych,

675,45 km zmodernizowanych lub nowo wybudowanych sieci gazowych. To długość porównywalna z trasą między Gdańskiem a Krakowem w obie strony. W praktyce oznacza to mniej awarii, stabilniejsze dostawy energii i bezpieczniejszy dojazd do pracy, szkoły czy szpitala. FEnIKS wspiera także rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, czyli tzw. smart grids. To sieci, które: lepiej integrują odnawialne źródła energii (OZE) z istniejącą infrastrukturą,

reagują na obciążenie,

pomagają ograniczać straty energii. Dzięki temu powstają dogodne warunki dla energetyki rozproszonej, a cały system staje się bardziej efektywny ekonomicznie, bezpieczniejszy i lepiej zarządzany. W praktyce to niższe koszty utrzymania sieci, a w dłuższej perspektywie – stabilniejsze ceny energii dla odbiorców.

Cieplejsze budynki, zdrowsze powietrze Dofinansowanie z FEnIKS obejmuje również termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – szkół, żłobków, szpitali, urzędów. Docieplenie ścian, wymiana okien czy modernizacja systemów grzewczych sprawiają, że: pomieszczenia są cieplejsze zimą i chłodniejsze latem,

spadają rachunki za ogrzewanie,

do powietrza trafia mniej zanieczyszczeń. Efekt? Cieplejsze klasy dla dzieci, bardziej komfortowe mieszkania i mniej smogu w sezonie grzewczym. To konkretna poprawa jakości życia w gminach korzystających z Funduszy Europejskich. „Mój Prąd 6.0” – energia ze słońca w domowych rachunkach Polacy coraz chętniej korzystają z czystej energii z odnawialnych źródeł. Dobrym przykładem jest uruchomiony we wrześniu 2024 r. program „Mój Prąd 6.0”, który wspiera gospodarstwa domowe w inwestycjach w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii. Program: zebrał 121 tys. zgłoszeń,

po raz pierwszy objął dofinansowaniem magazyny energii,

miał budżet zwiększony prawie pięciokrotnie – z 400 mln zł do 1,85 mld zł, w odpowiedzi na duże zainteresowanie prosumentów. To właśnie kolejne edycje programu „Mój Prąd” sprawiły, że fotowoltaika stała się jednym z filarów produkcji energii elektrycznej w Polsce, a wiele gospodarstw domowych pełni dziś funkcję prosumentów – jednocześnie zużywają i wytwarzają energię. Produkcja energii „na własnym dachu”: zmniejsza część rachunków za prąd,

zachęca do bardziej świadomego korzystania z energii,

wzmacnia poczucie wpływu na koszty utrzymania domu i na środowisko.

Wsparcie doradcze – jak dobrze zaplanować inwestycję Przy tak dużej liczbie dostępnych programów łatwo się pogubić: jaki zakres prac wybrać, z jakiego źródła finansowania skorzystać, jakie rozwiązanie będzie naprawdę opłacalne? Dlatego w ramach FEnIKS działa Projekt Doradztwa Energetycznego 2.0. To sieć profesjonalnych doradców energetycznych i klimatycznych, którzy: bezpłatnie wspierają osoby prywatne, przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego,

pomagają w zakresie efektywności energetycznej i adaptacji do zmian klimatu,

wskazują najlepsze rozwiązania techniczne i finansowe,

ułatwiają dostęp do środków z programów krajowych i unijnych. Dzięki temu łatwiej podjąć świadomą decyzję, czy lepiej najpierw ocieplić budynek, wymienić źródło ciepła, czy zainwestować w OZE. Aby skorzystać z pomocy, wystarczy wejść na stronę projektu, znaleźć doradcę w swoim regionie i skontaktować się z nim telefonicznie, mailowo lub umówić spotkanie. To prosty sposób, by zaplanować inwestycję tak, aby była i ekologiczna, i opłacalna. Ochrona środowiska i klimatu – bezpieczniejsze miasta i czystsza woda Obok transformacji energetycznej ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu to drugi filar programu FEnIKS. Środki z programu trafiają m.in. na: budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych,

systemy zarządzania obszarami chronionymi i wdrażanie monitoringu przyrody,

budowę i modernizację urządzeń wodnych,

infrastrukturę przeciwpowodziową i przeciwsuszową,

ochronę bioróżnorodności, w tym wsparcie parków narodowych. W praktyce oznacza to czystszą wodę w kranach, mniej nielegalnych zrzutów ścieków, lepiej zabezpieczone doliny rzek i większą ochronę cennych przyrodniczo terenów. Coraz częściej widać też inwestycje w tzw. zielono-niebieską infrastrukturę. Obejmują one już 5642 ha – to nowe tereny zielone, skwery, parki i ogrody deszczowe, które: schładzają miasta w czasie upałów,

pochłaniają wodę podczas ulew,

pozwalają gromadzić wody opadowe w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywać je ponownie, np. do podlewania zieleni. Dzięki tym inwestycjom miasta lepiej radzą sobie zarówno z falami upałów, jak i nagłymi, intensywnymi opadami. Bezpieczeństwo ludzi w obliczu ekstremalnej pogody Blisko 4 miliony osób skorzysta z przedsięwzięć realizowanych z programu FEnIKS, które chronią przed skutkami klęsk żywiołowych związanych ze zmianami klimatu. To inwestycje, które: zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek,

wzmacniają odporność infrastruktury i przestrzeni publicznych na ekstremalne zjawiska pogodowe,

wspierają rozwój bardziej odpornych i zrównoważonych społeczności. Dobrze zaprojektowana infrastruktura przeciwpowodziowa czy przeciwsuszowa to mniej zalanych ulic i piwnic, mniejsze straty w gospodarstwach domowych oraz większy spokój w czasie nawałnic. Dzięki Funduszom Europejskim na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–27 wspieramy m.in.: Rozbudowę i modernizację kanalizacji

Łącznie powstanie 2 830 km nowych i zmodernizowanych sieci.

To odległość, która w linii prostej dzieli Polskę i Maroko!

Efekt? Mniej awarii, czystsze rzeki i bezpieczniejsze odprowadzanie ścieków .

Łącznie powstanie nowych i zmodernizowanych sieci. To odległość, która w linii prostej dzieli Polskę i Maroko! Efekt? . Rozbudowę i modernizację wodociągów

Powstanie 668 km nowych lub zmodernizowanych odcinków w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.

Dla porównania długość Polski z północy na południe to ok. 649 km.

Efekt? Stabilniejsze dostawy wody i lepsza jej jakość w kranach .

Powstanie nowych lub zmodernizowanych odcinków w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę. Dla porównania długość Polski z północy na południe to ok. 649 km. Efekt? . Zieloną infrastrukturę

Przystosowanie terenów do zmian klimatu obejmie 5 642 ha .

To powierzchnia równa ok. 8 060 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim.

Efekt? Więcej cienia, chłodniejsze miasta latem i miejsca odpoczynku bliżej domu .

Przystosowanie terenów do zmian klimatu obejmie . To powierzchnia równa ok. 8 060 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim. Efekt? . Gospodarkę o obiegu zamkniętym

Ponownie zostanie wykorzystanych 91 460 ton odpadów jako surowców.

To waga ok. 61 tys. samochodów osobowych!

Efekt? Mniej odpadów na składowiskach i więcej materiałów, które dostają „drugie życie” .

Ponownie zostanie wykorzystanych jako surowców. To waga ok. 61 tys. samochodów osobowych! Efekt? . Ochronę obszarów Natura 2000

Działania obejmą 43 190 ha cennych przyrodniczo terenów.

To powierzchnia większa niż miasto Kraków.

Efekt? Ochrona siedlisk roślin i zwierząt, które czynią Polskę tak piękną i wyjątkową. Kontynuujemy intensywne działania, aby sprawnie i efektywnie wykorzystać środki z Funduszy Europejskich oraz zrealizować kolejne, potrzebne inwestycje w energetykę, klimat i środowisko. Gdzie szukać więcej informacji? Więcej szczegółowych informacji o projektach realizowanych w programie FEnIKS znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: https://www.gov.pl/web/klimat/FEnIKS Artykuł został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 #FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #FEnIKS