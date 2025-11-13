Przejdź do treści
13 listopada 2025
Rynek

Fundusze Europejskie dla Ciebie i środowiska – FEnIKS 2021–2027

13 listopada 2025
Cieplejsze klasy i mieszkania, mniej smogu za oknem, bezpieczeństwo dostaw prądu, mniej podtopionych piwnic po ulewie – za wieloma takimi zmianami stoją Fundusze Europejskie. Często widzimy na budynkach czy w parkach tabliczkę z unijną flagą, ale trudniej odpowiedzieć na pytanie: „konkretnie co to zmieniło w moim życiu?”.

Program Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–2027 (FEnIKS) pokazuje to bardzo wyraźnie. Łączy trzy obszary, które bezpośrednio wpływają na codzienność mieszkańców: energię, klimat i środowisko.

FEnIKS wspiera inwestycje, które przyspieszają rozwój Polski z poszanowaniem przyrody. To największy pod względem finansowym program krajowy w całej Unii Europejskiej. Dofinansowanie obejmuje projekty zwiększające efektywność energetyczną, ograniczające emisję gazów cieplarnianych, wspierające adaptację do zmian klimatu oraz poprawiające gospodarkę wodno-ściekową i odpadową. Efekty tych inwestycji odczuwamy na co dzień – w rachunkach, jakości powietrza, bezpieczeństwie i komforcie życia.

Nowoczesna energetyka – stabilny prąd i niższe rachunki

Rzadko kiedy myślimy o sieciach energetycznych – dopóki nie zabraknie prądu. Tymczasem to od ich jakości zależy, czy światło w domu, praca firmy czy funkcjonowanie szpitala przebiega bez zakłóceń.

W całym kraju budowane są nowe linie i modernizowane te wysłużone. W ramach podpisanych umów o dofinansowanie infrastruktury elektroenergetycznej i gazowej zrealizowane zostaną m.in.:

  • blisko 575 km zmodernizowanych lub nowo wybudowanych sieci elektroenergetycznych,
  • 675,45 km zmodernizowanych lub nowo wybudowanych sieci gazowych.

To długość porównywalna z trasą między Gdańskiem a Krakowem w obie strony. W praktyce oznacza to mniej awarii, stabilniejsze dostawy energii i bezpieczniejszy dojazd do pracy, szkoły czy szpitala.

FEnIKS wspiera także rozwój inteligentnych systemów elektroenergetycznych, czyli tzw. smart grids. To sieci, które:

  • lepiej integrują odnawialne źródła energii (OZE) z istniejącą infrastrukturą,
  • reagują na obciążenie,
  • pomagają ograniczać straty energii.

Dzięki temu powstają dogodne warunki dla energetyki rozproszonej, a cały system staje się bardziej efektywny ekonomicznie, bezpieczniejszy i lepiej zarządzany. W praktyce to niższe koszty utrzymania sieci, a w dłuższej perspektywie – stabilniejsze ceny energii dla odbiorców.

Cieplejsze budynki, zdrowsze powietrze

Dofinansowanie z FEnIKS obejmuje również termomodernizację budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej – szkół, żłobków, szpitali, urzędów.

Docieplenie ścian, wymiana okien czy modernizacja systemów grzewczych sprawiają, że:

  • pomieszczenia są cieplejsze zimą i chłodniejsze latem,
  • spadają rachunki za ogrzewanie,
  • do powietrza trafia mniej zanieczyszczeń.

Efekt? Cieplejsze klasy dla dzieci, bardziej komfortowe mieszkania i mniej smogu w sezonie grzewczym. To konkretna poprawa jakości życia w gminach korzystających z Funduszy Europejskich.

„Mój Prąd 6.0” – energia ze słońca w domowych rachunkach

Polacy coraz chętniej korzystają z czystej energii z odnawialnych źródeł. Dobrym przykładem jest uruchomiony we wrześniu 2024 r. program „Mój Prąd 6.0”, który wspiera gospodarstwa domowe w inwestycjach w instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii.

Program:

  • zebrał 121 tys. zgłoszeń,
  • po raz pierwszy objął dofinansowaniem magazyny energii,
  • miał budżet zwiększony prawie pięciokrotnie – z 400 mln zł do 1,85 mld zł, w odpowiedzi na duże zainteresowanie prosumentów.

To właśnie kolejne edycje programu „Mój Prąd” sprawiły, że fotowoltaika stała się jednym z filarów produkcji energii elektrycznej w Polsce, a wiele gospodarstw domowych pełni dziś funkcję prosumentów – jednocześnie zużywają i wytwarzają energię.

Produkcja energii „na własnym dachu”:

  • zmniejsza część rachunków za prąd,
  • zachęca do bardziej świadomego korzystania z energii,
  • wzmacnia poczucie wpływu na koszty utrzymania domu i na środowisko.

Wsparcie doradcze – jak dobrze zaplanować inwestycję

Przy tak dużej liczbie dostępnych programów łatwo się pogubić: jaki zakres prac wybrać, z jakiego źródła finansowania skorzystać, jakie rozwiązanie będzie naprawdę opłacalne?

Dlatego w ramach FEnIKS działa Projekt Doradztwa Energetycznego 2.0. To sieć profesjonalnych doradców energetycznych i klimatycznych, którzy:

  • bezpłatnie wspierają osoby prywatne, przedsiębiorców i jednostki samorządu terytorialnego,
  • pomagają w zakresie efektywności energetycznej i adaptacji do zmian klimatu,
  • wskazują najlepsze rozwiązania techniczne i finansowe,
  • ułatwiają dostęp do środków z programów krajowych i unijnych.

Dzięki temu łatwiej podjąć świadomą decyzję, czy lepiej najpierw ocieplić budynek, wymienić źródło ciepła, czy zainwestować w OZE.

Aby skorzystać z pomocy, wystarczy wejść na stronę projektu, znaleźć doradcę w swoim regionie i skontaktować się z nim telefonicznie, mailowo lub umówić spotkanie. To prosty sposób, by zaplanować inwestycję tak, aby była i ekologiczna, i opłacalna.

Ochrona środowiska i klimatu – bezpieczniejsze miasta i czystsza woda

Obok transformacji energetycznej ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu to drugi filar programu FEnIKS. Środki z programu trafiają m.in. na:

  • budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych,
  • systemy zarządzania obszarami chronionymi i wdrażanie monitoringu przyrody,
  • budowę i modernizację urządzeń wodnych,
  • infrastrukturę przeciwpowodziową i przeciwsuszową,
  • ochronę bioróżnorodności, w tym wsparcie parków narodowych.

W praktyce oznacza to czystszą wodę w kranach, mniej nielegalnych zrzutów ścieków, lepiej zabezpieczone doliny rzek i większą ochronę cennych przyrodniczo terenów.

Coraz częściej widać też inwestycje w tzw. zielono-niebieską infrastrukturę. Obejmują one już 5642 ha – to nowe tereny zielone, skwery, parki i ogrody deszczowe, które:

  • schładzają miasta w czasie upałów,
  • pochłaniają wodę podczas ulew,
  • pozwalają gromadzić wody opadowe w zbiornikach retencyjnych i wykorzystywać je ponownie, np. do podlewania zieleni.

Dzięki tym inwestycjom miasta lepiej radzą sobie zarówno z falami upałów, jak i nagłymi, intensywnymi opadami.

Bezpieczeństwo ludzi w obliczu ekstremalnej pogody

Blisko 4 miliony osób skorzysta z przedsięwzięć realizowanych z programu FEnIKS, które chronią przed skutkami klęsk żywiołowych związanych ze zmianami klimatu.

To inwestycje, które:

  • zwiększają bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek,
  • wzmacniają odporność infrastruktury i przestrzeni publicznych na ekstremalne zjawiska pogodowe,
  • wspierają rozwój bardziej odpornych i zrównoważonych społeczności.

Dobrze zaprojektowana infrastruktura przeciwpowodziowa czy przeciwsuszowa to mniej zalanych ulic i piwnic, mniejsze straty w gospodarstwach domowych oraz większy spokój w czasie nawałnic.

Dzięki Funduszom Europejskim na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021–27 wspieramy m.in.:

  • Rozbudowę i modernizację kanalizacji
    Łącznie powstanie 2 830 km nowych i zmodernizowanych sieci.
    To odległość, która w linii prostej dzieli Polskę i Maroko!
    Efekt? Mniej awarii, czystsze rzeki i bezpieczniejsze odprowadzanie ścieków.
  • Rozbudowę i modernizację wodociągów
    Powstanie 668 km nowych lub zmodernizowanych odcinków w ramach zbiorowych systemów zaopatrzenia w wodę.
    Dla porównania długość Polski z północy na południe to ok. 649 km.
    Efekt? Stabilniejsze dostawy wody i lepsza jej jakość w kranach.
  • Zieloną infrastrukturę
    Przystosowanie terenów do zmian klimatu obejmie 5 642 ha.
    To powierzchnia równa ok. 8 060 pełnowymiarowym boiskom piłkarskim.
    Efekt? Więcej cienia, chłodniejsze miasta latem i miejsca odpoczynku bliżej domu.
  • Gospodarkę o obiegu zamkniętym
    Ponownie zostanie wykorzystanych 91 460 ton odpadów jako surowców.
    To waga ok. 61 tys. samochodów osobowych!
    Efekt? Mniej odpadów na składowiskach i więcej materiałów, które dostają „drugie życie”.
  • Ochronę obszarów Natura 2000
    Działania obejmą 43 190 ha cennych przyrodniczo terenów.
    To powierzchnia większa niż miasto Kraków.
    Efekt? Ochrona siedlisk roślin i zwierząt, które czynią Polskę tak piękną i wyjątkową.

Kontynuujemy intensywne działania, aby sprawnie i efektywnie wykorzystać środki z Funduszy Europejskich oraz zrealizować kolejne, potrzebne inwestycje w energetykę, klimat i środowisko.

Gdzie szukać więcej informacji?

Więcej szczegółowych informacji o projektach realizowanych w programie FEnIKS znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska:

https://www.gov.pl/web/klimat/FEnIKS

Artykuł został dofinansowany przez Unię Europejską ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #FEnIKS

Materiał przygotowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Polityka 48.2025 (3542) z dnia 26.11.2025; Rynek; s. 49

Reklama