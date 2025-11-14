Własny supermarket z realnym wpływem na strategię? Wyjątkowy model biznesowy Intermarché

Realizacja założeń umowy licencyjnej w klasycznej franczyzie to dla wielu przedsiębiorców zderzenie ze ścianą. Grupa Muszkieterów pokazuje, że można rozwijać biznes inaczej, po partnersku.

Prowadzenie niezależnego biznesu w polskim sektorze handlu detalicznego to marzenie wielu przedsiębiorców, ale i wyzwanie dla najodważniejszych, ponieważ wymagający rynek stawia potężne bariery wejścia. Wiele osób poszukuje drogi do pełnej samodzielności – chcą budować własną firmę i pracować "na swoim", ale w sposób minimalizujący ryzyko niepowodzenia. Właśnie na styku potrzeb niezależności i konieczności posiadania silnego zaplecza, wyrosła propozycja Grupy Muszkieterów, do której należy sieć supermarketów Intermarché - struktura znacznie głębsza, oparta na idei zrzeszenia niezależnych właścicieli firm. To model biznesowy unikalny na polskim rynku, często błędnie sprowadzany jedynie do pojęcia "franczyzy". Żaden system w Polsce nie posiada tak rozwiniętej kultury współtworzenia.

Niezależni, ale zrzeszeni Grupa Muszkieterów to największe w Europie zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców. Każda osoba prowadząca sklep Intermarché prowadzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zarządza danym supermarketem.W tym unikalnym modelu biznesowym. to sami przedsiębiorcy tworzą struktury centralne i – co najważniejsze – kolegialnie decydują o strategicznych kierunkach rozwoju całej sieci. Nie są wykonawcami odgórnej strategii, lecz przede wszystkim jej współtwórcami. Mechanizm, który buduje realny wpływ Wyjątkowość modelu Intermarché opiera się na koncepcji- , w której każdy przedsiębiorca dobrowolnie poświęca część swojego czasu na pracę na rzecz struktur centralnych Grupy. W efekcie jest to realne zarządzanie strategiczne. Właściciele sklepów, wykorzystując swoje codzienne, praktyczne doświadczenie z rynku, zasiadają w zarządach, jednostkach terytorialnych, tworzą politykę handlową, pracują nad rozwojem marek własnych oraz nadzorują kluczowe filary biznesu. Jeden przedsiębiorca może więc współtworzyć strategię logistyczną, dbając o efektywność łańcucha dostaw dla wszystkich. Inny będzie działał np. w ramach IMMO Muszkieterowie, czyli jednej ze spółek centralnych Grupy Muszkieterów, dedykowanej do wyłącznej obsługi Grupy w zakresie rozwoju sieci punktów sprzedaży oraz zarządzania nieruchomościami). Jeszcze inny pokieruje działaniami marketingowymi czy rozwojem systemów IT. Ten mechanizm generuje potrójną korzyść. Po pierwsze, zapewnia realny wpływ na decyzje, a centrala jest organem wykonawczym złożonym z praktyków. Po drugie, gwarantuje to, że narzędzia i strategie tworzone przez centralę są idealnie dopasowane do potrzeb sklepów, bo tworzą je sami właściciele sklepów. Po trzecie, jest to bezcenna szkoła prowadzenia biznesu, dająca przedsiębiorcy przekrojowe doświadczenie na poziomie zarządczym, które procentuje w jego własnej firmie.

Gotowy ekosystem biznesowy Przystąpienie do Intermarché to wejście do w pełni funkcjonalnego, sprawdzonego przez dekady ekosystemu. Sieć opiera się na własnych, nowoczesnych centrach dystrybucyjnych. To sprawny łańcuch dostaw w kraju, gwarantujący optymalizację kosztów, dostępność towarów i świeżość produktów. Przedsiębiorca może skupić się na zarządzaniu sklepem, a nie na organizacji transportu od setek dostawców. Ponadto centralne negocjacje warunków handlowych pozwalają konkurować cenowo z największymi graczami. Kluczową przewagą jest jednak szerokie portfolio cenionych marek własnych, które budują lojalność klientów i zapewniają atrakcyjną marżę. Należy także zwrócić uwagę na IMMO Muszkieterowie - wyspecjalizowana spółka, która aktywnie poszukuje i analizuje najlepsze lokalizacje, a następnie zarządza całym procesem inwestycyjnym – od zakupu gruntu po budowę i oddanie obiektu "pod klucz". To gigantyczne odciążenie dla przedsiębiorcy, który nie musi być ekspertem od rynku nieruchomości, by otworzyć sklep w optymalnym punkcie. Kolejną korzyścią jest to, że każdy właściciel otrzymuje pakiet nowoczesnych narzędzi IT do zarządzania zamówieniami, finansami i analizą sprzedaży. Korzysta również z siły ogólnopolskich kampanii marketingowych i rozpoznawalności silnego szyldu, na który pracuje cała Grupa.