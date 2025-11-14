Przejdź do treści
Reklama
Reklama
materiał promocyjny
14 listopada 2025
Rynek

Własny supermarket z realnym wpływem na strategię? Wyjątkowy model biznesowy Intermarché

14 listopada 2025
. . mat. pr.
Realizacja założeń umowy licencyjnej w klasycznej franczyzie to dla wielu przedsiębiorców zderzenie ze ścianą. Grupa Muszkieterów pokazuje, że można rozwijać biznes inaczej, po partnersku.

Prowadzenie niezależnego biznesu w polskim sektorze handlu detalicznego to marzenie wielu przedsiębiorców, ale i wyzwanie dla najodważniejszych, ponieważ wymagający rynek stawia potężne bariery wejścia. Wiele osób poszukuje drogi do pełnej samodzielności – chcą budować własną firmę i pracować "na swoim", ale w sposób minimalizujący ryzyko niepowodzenia.

Właśnie na styku potrzeb niezależności i konieczności posiadania silnego zaplecza, wyrosła propozycja Grupy Muszkieterów, do której należy sieć supermarketów Intermarché - struktura znacznie głębsza, oparta na idei zrzeszenia niezależnych właścicieli firm. To model biznesowy unikalny na polskim rynku, często błędnie sprowadzany jedynie do pojęcia "franczyzy". Żaden system w Polsce nie posiada tak rozwiniętej kultury współtworzenia.

.mat. pr..

Niezależni, ale zrzeszeni

Grupa Muszkieterów to największe w Europie zrzeszenie niezależnych przedsiębiorców. Każda osoba prowadząca sklep Intermarché prowadzi spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która zarządza danym supermarketem.W tym unikalnym modelu biznesowym. to sami przedsiębiorcy tworzą struktury centralne i – co najważniejsze – kolegialnie decydują o strategicznych kierunkach rozwoju całej sieci. Nie są wykonawcami odgórnej strategii, lecz przede wszystkim jej współtwórcami.

Mechanizm, który buduje realny wpływ

Wyjątkowość modelu Intermarché opiera się na koncepcji- , w której każdy przedsiębiorca dobrowolnie poświęca część swojego czasu na pracę na rzecz struktur centralnych Grupy.

W efekcie jest to realne zarządzanie strategiczne. Właściciele sklepów, wykorzystując swoje codzienne, praktyczne doświadczenie z rynku, zasiadają w zarządach, jednostkach terytorialnych, tworzą politykę handlową, pracują nad rozwojem marek własnych oraz nadzorują kluczowe filary biznesu.

Jeden przedsiębiorca może więc współtworzyć strategię logistyczną, dbając o efektywność łańcucha dostaw dla wszystkich. Inny będzie działał np. w ramach IMMO Muszkieterowie, czyli jednej ze spółek centralnych Grupy Muszkieterów, dedykowanej do wyłącznej obsługi Grupy w zakresie rozwoju sieci punktów sprzedaży oraz zarządzania nieruchomościami). Jeszcze inny pokieruje działaniami marketingowymi czy rozwojem systemów IT.

Ten mechanizm generuje potrójną korzyść. Po pierwsze, zapewnia realny wpływ na decyzje, a centrala jest organem wykonawczym złożonym z praktyków. Po drugie, gwarantuje to, że narzędzia i strategie tworzone przez centralę są idealnie dopasowane do potrzeb sklepów, bo tworzą je sami właściciele sklepów. Po trzecie, jest to bezcenna szkoła prowadzenia biznesu, dająca przedsiębiorcy przekrojowe doświadczenie na poziomie zarządczym, które procentuje w jego własnej firmie.

.mat. pr..

Gotowy ekosystem biznesowy

Przystąpienie do Intermarché to wejście do w pełni funkcjonalnego, sprawdzonego przez dekady ekosystemu.

Sieć opiera się na własnych, nowoczesnych centrach dystrybucyjnych. To sprawny łańcuch dostaw w kraju, gwarantujący optymalizację kosztów, dostępność towarów i świeżość produktów. Przedsiębiorca może skupić się na zarządzaniu sklepem, a nie na organizacji transportu od setek dostawców.

Ponadto centralne negocjacje warunków handlowych pozwalają konkurować cenowo z największymi graczami. Kluczową przewagą jest jednak szerokie portfolio cenionych marek własnych, które budują lojalność klientów i zapewniają atrakcyjną marżę.

Należy także zwrócić uwagę na IMMO Muszkieterowie - wyspecjalizowana spółka, która aktywnie poszukuje i analizuje najlepsze lokalizacje, a następnie zarządza całym procesem inwestycyjnym – od zakupu gruntu po budowę i oddanie obiektu "pod klucz". To gigantyczne odciążenie dla przedsiębiorcy, który nie musi być ekspertem od rynku nieruchomości, by otworzyć sklep w optymalnym punkcie.

Kolejną korzyścią jest to, że każdy właściciel otrzymuje pakiet nowoczesnych narzędzi IT do zarządzania zamówieniami, finansami i analizą sprzedaży. Korzysta również z siły ogólnopolskich kampanii marketingowych i rozpoznawalności silnego szyldu, na który pracuje cała Grupa.

.mat. pr..

Przedsiębiorca na swoim

Intermarché nie szuka pasywnych inwestorów. Model Muszkieterów to propozycja dla osób o konkretnym profilu: przedsiębiorczych, zdeterminowanych, i gotowych na zdobycie nowych kompetencji w zakresie handlu, finansów czy zarządzania zespołem.

Proces rekrutacji jest szczegółowy, ale jego celem jest obopólne dopasowanie. Minimalny wymagany wkład własny wynosi 400 000 zł, ale nie mniej niż 20% kosztów inwestycji w wyposażenie i prace wykończeniowe w obrębie sali sprzedaży Grupa aktywnie wspiera partnerów w pozyskaniu reszty finansowania (np. kredytów bankowych), uwiarygadniając projekt w oczach instytucji finansowych.

Kluczowym etapem jest kilkumiesięczne szkolenie. To pełne zanurzenie w model biznesowy Grupy Muszkieterów - od strategii, przez teorię prowadzenia własnej firmy, aż po praktyki w działających sklepach. Sieć kompleksowo przygotowuje każdego przyszłego właściciela do samodzielnego i efektywnego zarządzania supermarketem. Dla doświadczonych menedżerów istnieje również opcja przejęcia już działającego sklepu, co znacząco skraca proces inwestycyjny.

Efektywność takiego rozwiązania potwierdza chociażby historia Hanny Olech, Michała Sikorskiego i Tomasza Walkowiaka, właścicieli sklepów Intermarche z różnym stażem w Grupie Muszkieterów.

Lokalne zakorzenienie

Model Intermarché ma jeszcze jeden wymiar, istotny z perspektywy społecznej. Właściciel sklepu to niemal zawsze lokalny mieszkaniec. To on zatrudnia ludzi ze swojej społeczności, płaci podatki w swojej gminie i jest osobiście zaangażowany w życie regionu.

Filozofia lokalnego zakorzenienia jest wpisana w DNA Grupy. Przejawia się ona m.in. w działaniach Fundacji Muszkieterów, która od lat wspiera lokalne inicjatywy, szczególnie te skierowane do dzieci i młodzieży. Przedsiębiorca staje się więc nie tylko biznesmenem, ale ważną postacią lokalnej społeczności, która realnie przyczynia się do jej rozwoju.

Decyzja o dołączeniu do Intermarché to wybór drogi przedsiębiorczości i szansa na prowadzenie własnej, rodzinnej firmy, przy jednoczesnym korzystaniu ze skali i wsparcia międzynarodowej grupy. Przede wszystkim jednak jest to propozycja dla ambitnych liderów, którzy nie chcą być jedynie biernymi wykonawcami, ale aktywnymi twórcami strategii jednej z kluczowych sieci supermarketów spożywczych w PolsceO Intermarché:

Intermarché to największa w Polsce pod względem obrotu sieć franczyzowa w kategorii supermarketów spożywczych. 2024 rok zakończyła ze wzrostem sprzedaży na poziomie 2,5 proc. na stałej powierzchni (LFL). W pierwszym półroczu 2025 roku sieć Intermarché zanotowała progresję sprzedaży w wysokości 3 proc. like for like. Na powierzchni handlowej od 400 do 2 800 m² oferuje do 25 tys. artykułów spożywczych, kosmetycznych, chemicznych oraz przemysłowych. W zależności od przestrzeni sprzedażowej są to odpowiednio markety Intermarché Contact lub Intermarché Super.

materiał promocyjny

Reklama

    Najczęściej czytane w sekcji Rynek

  1. KOWR: państwo w państwie. Jak PiS stworzył agencję do kupowania władzy

    Joanna Solska

  2. Polski komitet kryptoolimpijski. Co wiadomo o zondacrypto, które do PKOl wprowadził Piesiewicz?

    Marcin Piątek

  3. RegioJet kontra PKP Intercity, czyli czesko-polska wojenka kolejowa. Skorzystamy, ale nie od razu

    Cezary Kowanda

  4. KPO dla Polski. 60 miliardów euro musimy wydać do sierpnia. Raczej się nie uda

    Joanna Solska

  5. Chińskie przesyłki już nie takie tanie. Zła wiadomość dla klientów Temu, Shein czy AliExpress?

    Cezary Kowanda

Czytaj także

null
Kraj

Dudowie uczą się codzienności. Intratna propozycja nie przyszła, pomysłu na siebie brak

Andrzej Duda jest już zainteresowany tylko kasą i dlatego stał się lobbystą – mówią jego znajomi. Państwo nie ma pomysłu na byłych prezydentów, a ich własne pomysły bywają zadziwiające.

Anna Dąbrowska
04.11.2025
null
Społeczeństwo

Szybciej, drożej, modniej. Pokaż mi, co trenujesz, powiem ci, kim jesteś. Sport jako zjawisko klasowe

Sport amatorski to soczewka, w której odbija się hierarchia społeczna. Kto ma szansę żyć i grać w ekstraklasie?

Adrian Burtan
02.11.2025
null
Społeczeństwo

Biologia totalna. Nowa szarlataneria podbija rynek. Dziennikarka „Polityki” zapisała się na kilka sesji

Na sesjach terapeutycznych w nurcie totalnej biologii dowiedziałam się, że wypadanie włosów może być skutkiem kryzysu religijnego, ciasnoty w domu albo… lęku przed wypadaniem włosów. Oraz że ból pleców wynika z obaw o pieniądze, a katar nęka, bo „coś mi śmierdzi”. Nowa pseudonauka podbija rynek.

Joanna Cieśla
30.10.2025
null
Świat

Dwa światy na wojnie z Rosją. „Po ciała dawno nikt już nie przyjeżdża”. Paweł Reszka pisze z linii frontu

Na tej wojnie nie ma klasycznej linii frontu, zmasowane szturmy są coraz rzadsze. Za to rozszerza się strefa zagrożenia, nawet setki kilometrów w głąb Rosji. Trwają regularne polowania na operatorów dronów. Rosyjskie zwiadowcze bezpilotowce latają nad piwnicą, w której siedzi Teo. Nic w tym dziwnego.

Paweł Reszka z Kramatorska
24.10.2025
null
Społeczeństwo

Mężczyźni dyskryminowani? Co czują, czego się boją i dlaczego za męskość płacą zdrowiem

Męska depresja i jej symptomy różnią się od tej, która jest przypisana kobietom. Ta kobieca jest bardziej rozpoznawalna społecznie - mówi prof. Katarzyna Wojnicka, autorka książki „Mężczyznologia”. Czy mężczyźni są dziś dyskryminowani, w jakich obszarach radzą sobie gorzej i dlaczego?

Joanna Podgórska
02.11.2025
null
Świat

Zohran Mamdani będzie burmistrzem Nowego Jorku. I prawdopodobnie się nie zatrzyma

Zwycięstwo 34-letniego Zohrana Mamdaniego w Nowym Jorku może wywołać pokoleniową rewolucję w Partii Demokratycznej. I zainicjować jej powrót do władzy.

Tomasz Zalewski z Waszyngtonu
04.11.2025
null
Polityka o historii

Codzienność królów na Wawelu? Lekko nie było. I wiało. Opowiada Kamil Janicki

Zamek na Wawelu, choć miał emanować majestatem i boskim porządkiem, przez wieki był miejscem, gdzie królowie marzli, rywalizowali o władzę i zmagali się z surowymi warunkami codziennego życia.

Agnieszka Krzemińska
28.10.2025
null
Rynek

Rekin deweloperki w areszcie. Michał Sapota snuł niestworzone wizje, tysiące ludzi zostało na lodzie

Michał Sapota chciał być największym deweloperem w Polsce. Ale w złotych dla tej branży czasach jego spółce grozi upadłość, a on sam trafił do aresztu, zostawiając na lodzie tysiące poszkodowanych. Jedna z wynajętych przez Sapotę kancelarii należy do obecnych posłów PiS Pawła Jabłońskiego i Krzysztofa Szczuckiego.

Marcin Piątek
28.10.2025
null
Kraj

Nawrocki superstar. Kogo i dlaczego zachwyca prezydent. Nie tylko z prawej strony

Prawica robi z Karola Nawrockiego wielką gwiazdę, co nie dziwi. Jednak także duża część drugiej politycznej strony, co widać w mediach społecznościowych, wykazuje coraz większą fascynację nowym prezydentem. Może to zdecydować o wyniku wyborów w 2027 r.

Mariusz Janicki
23.10.2025
null
Świat

Inżynierowie kontra prawnicy. Najdalej za dwa pokolenia Chiny będą rządzić światem. To pewne

W Pekinie rządzą inżynierowie, a w Waszyngtonie prawnicy. Tak tłumaczy przewagę modelu chińskiego nad amerykańskim Dan Wang w książce, która stała się właśnie globalnym bestsellerem.

Łukasz Wójcik
18.10.2025
null
Społeczeństwo

OnlyFans: zdalne porno. Coraz więcej Polek chce tu zarabiać. „Przecież tak robią wszyscy”

OnlyFans to portal, na którym królują erotyka i porno, jednak teraz zakładają na nim konta popularne influencerki, które do tej pory nie miały nic wspólnego z branżą 18+. Coraz częściej także z Polski.

Agnieszka Sowa
07.10.2025
Pokaż więcej
Reklama