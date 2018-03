„Bronimy głosu natury”. Komisja sprawiedliwości za zakazem aborcji

Sejmowa komisja sprawiedliwości pozytywnie zaopiniowała dla komisji polityki społecznej i rodziny projekt „Zatrzymaj aborcję”, nowelizujący ustawę o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży. Głosowało w sumie 25 posłów, za było 16, przeciw 9.

Nowelizacja wzbudza ogromne kontrowersje, bo zakłada całkowity zakaz przerywania ciąży ze względu na ciężkie wady płodu. Projekt składa się wyłącznie z jednego punktu i nie zakłada żadnych rozwiązań systemowych, które wspierałyby kobiety opiekujące się ciężko chorymi lub niepełnosprawnymi dziećmi.

Pod obrady komisji polityki społecznej projekt „Zatrzymaj aborcję” może trafić już 21–23 marca.

Komisja sprawiedliwości jest już drugą sejmową komisją, która popiera zakaz aborcji ze względów embriopatologicznych. W lutym na ten temat wypowiedziała się już komisja ustawodawcza, uznając, że „selekcyjnego charakteru przesłanek eugenicznych nie można uzasadniać wolnością kobiety czy jej komfortem psychicznym”.

Debata o aborcji w komisji sprawiedliwości

Sejmowa debata o aborcji odbyła się w atmosferze zamieszania i odbierania głosu posłom oraz organizacjom pozarządowym.

Kaja Godek, pełnomocniczka komitetu, który zebrał ponad 800 tys. podpisów pod projektem zakazującym terminacji ciąży, przekonywała, że to propozycja nie zaostrzająca prawo, ale je łagodząca. „Dawanie komuś prawa do życia to rozszerzanie prawa” – mówiła.

Marek Jurek, europoseł, podkreślał, że Polska powinna być wierna orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego z 28 maja 1997 roku, który uznał, że konstytucyjna ochrona należy się życiu od poczęcia i nie ma podstaw, by pomniejszać wartość życia w którejkolwiek jego fazie. „Powinniśmy być mu wierni. To obrona głosu natury” – konkludował.