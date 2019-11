Future Leaders Connect – globalna sieć młodych liderek i liderów polityki przyszłości

Future Leaders Connect to szansa dla 18-35 latków, aby stać się częścią międzynarodowej sieci osób, które chcą zmieniać świat poprzez tworzenie nowoczesnej, opartej na wiedzy polityki. Kandydaci do programu wyłaniani są na podstawie konkursu organizowanego od 2017 roku. W tegorocznej edycji po raz pierwszy uczestniczyli kandydaci z Polski.

Dyrektor British Council w Polsce Colm McGivern komentując nabór do tegorocznej edycji powiedział: „Jest to niesamowita okazja dla młodych Polek i Polaków, aby dołączyć do międzynarodowej społeczności i móc jej przewodzić. Poznają oni najzdolniejszych młodych ludzi z całego świata, podobnych im liderów przyszłości. Będą uczyć się od siebie nawzajem i nawiążą trwałe kontakty. Dodatkowo będą czerpać inspirację od osób znanych na całym świecie, które spotkają w Londynie w ramach szkolenia.”

Zwycięska dwójka znalazła się wśród 50 młodych osób uczestniczących w prestiżowym programie British Council Future Leaders Connect w Wielkiej Brytanii. Są to Antonina Lewandowska (koordynatorka ASTRA Network i edukatorka seksualna grupy PONTON) i Jan Zygmuntowski (prezes zarządu Fundacji Instrat, ekonomista związany z obszarami innowacji, cyfrowej gospodarki i zrównoważonego rozwoju). Każde z nich zostało wybrane na podstawie procesu rekrutacyjnego, w którym zgłaszali pomysły na poprawę sytuacji w kraju i na świecie poprzez politykę. Ocenie podlegał też ich potencjał do zostania przyszłym liderem / liderką.