Niezakończona sprawa Kwaśniaka

Bandyci bili Wojciecha Kwaśniaka niemal do śmierci. Bo zepsuł im przestępczy biznes. Ale prokuratura uważa, że był z nimi w zmowie. Według śledczych można być ofiarą i sprawcą jednocześnie.

Mówi o sobie „urzędnik państwowy”. Wojciech Kwaśniak to wieloletni wiceszef Komisji Nadzoru Finansowego, najpotężniejszej instytucji kontrolującej cały sektor finansowy, symbol walki z nieprawidłowościami w SKOK Wołomin. Za zaangażowanie spotkała go straszna kara: bandyci go skatowali, a teraz prokuratura chce, by trafił za kraty. Rok temu został zatrzymany przez agentów CBA. W kajdankach, przy wtórze konferencji prasowej Zbigniewa Ziobry, został przewieziony do prokuratury w Szczecinie.