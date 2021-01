Rząd otwiera szkoły dla najmłodszych. Ale to nie koniec restrykcji

18 stycznia do szkół wróci ponad milion dzieci. Jednocześnie przedłużono o przynajmniej dwa tygodnie obowiązywanie wprowadzonych pod koniec 2020 r. obostrzeń.

Od poniedziałku 18 stycznia dzieci uczęszczające do klas I-III wrócą do szkół – ogłosili na wspólnej konferencji prasowej Adam Niedzielski, minister zdrowia, i Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki. Szef MZ stwierdził, że powrót do szkół dzieci z klas I-III to „najbardziej nieśmiały krok”, który uwzględnia ryzyko rozwoju pandemii z kosztami nauczania zdalnego i nieprzebywania dzieci w tym wieku w swoich grupach rówieśniczych.

Przypominano, że 11 stycznia rozpoczęło się testowanie nauczycieli klas I-III szkół podstawowych na obecność SARS-CoV-2. Testy – dobrowolne i bezpłatne – mają potrwać do 15 stycznia. Nauczyciel z pozytywnym wynikiem nie będzie mógł wrócić do szkoły.

Chęć udziału w badaniach przesiewowych na Podkarpaciu zgłosiło ponad 7 tys. nauczycieli i pracowników administracyjnych, o dwa tysiące mniej niż w sąsiednim Lubelskiem. Rzeczniczka Kuratorium Oświaty w Lublinie podała, że na testy zgłosiło się około połowy zakwalifikowanych osób. „Nie będzie tak, że ktoś, kto się nie podda badaniu, nie będzie mógł wejść do szkoły. One nie warunkują pracy. Nie ma takich przepisów, to kwestia odpowiedzialności nauczycieli” – podkreśliła.

Według najnowszych informacji nauczyciele będą mogli się zapisywać na szczepienia dopiero w drugiej połowie marca lub na przełomie marca i kwietnia. Razem z osobami między 60 a 70 rokiem życia i pracownikami służb mundurowych.

Dworczyk: Ruszają masowe szczepienia. Najpierw 80-latków

Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień, ogłosił podczas dzisiejszej konferencji prasowej, że 15 stycznia rozpocznie się rejestracja na szczepienia seniorów powyżej 80 roku życia. „Te osoby powinny mieć przywilej i możliwość wyboru jak najszybszych terminów do zaszczepienia, ponieważ są najbardziej narażone na trudny przebieg Covid-19” – wyjaśniał Dworczyk.

Od 18 do 22 stycznia szczepieni będą mieszkańcy domów pomocy społecznej – mają się nimi zająć zespoły wyjazdowe – a 25 stycznia ruszą szczepienia dla osób powyżej 70 lat.

Dworczyk odniósł się do głosów, że Polacy są szczepieni zbyt wolno. Poinformował, że w okresie świąteczno-noworocznym zostało zaszczepionych ok. 50 tys. osób. W drugim tygodniu, który właśnie minął, zastrzyk podano 150 tys. osobom, a do końca tygodnia zaszczepionych zostanie kolejnych 250 tys. Polaków. „Czyli łącznie pod koniec tego tygodnia będziemy mieli ponad 450 tys. zaszczepionych Polaków. (...) Co pokazuje, że system staje się coraz bardziej sprawny i coraz bardziej wydajny” – stwierdził.

Na wykonanych 220 tys. szczepień wystąpiły 32 przypadki NOP-ów, czyli niepożądanych odczynów szczepiennych. „I to były delikatne przypadki, nikt nie został hospitalizowany, były to przypadki związane z zaczerwieniem, podwyższoną temperaturą, krótko mówiąc, żadnych groźnych sytuacji nie było” – zapewnił Dworczyk.