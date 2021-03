Jak będzie zmieniał się klimat w Polsce w XXI wieku?

Jak wynika z raportu „Zmiany temperatury i opadu na obszarze Polski w warunkach przyszłego klimatu do roku 2100” przygotowanego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, w Polsce prognozowane jest utrzymanie się obserwowanych trendów zmian warunków termicznych i opadowych w najbliższych dziesięcioleciach. Już teraz mają one negatywny wpływ na szereg aspektów naszego życia. Jak zdaniem ekspertów IOŚ-PIB będzie wyglądał klimat w Polsce w perspektywie 2100 roku?

Skąd te zmiany?

Na zmiany klimatu wpływa wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest emisja gazów cieplarnianych do atmosfery (głównie dwutlenku węgla). Tylko w ostatnim 60-leciu jego stężenie wzrosło z 315 do 410 ppm[1], a tempo wzrostu określane jest na poziomie 2 ppm rocznie[2]. Czego możemy spodziewać się do 2100 roku? Na potrzeby analiz globalnych Międzyrządowego Panelu ds. Zmian Klimatu (IPCC) zakładane są różne scenariusze. Analizy IOŚ-PIB dotyczą dwóch spośród czterech scenariuszy – umiarkowanego i pesymistycznego. Pierwszy określony jako „pośredni” (RCP4.5), zakłada wzrost emisji gazów cieplarnianych do 2040 roku, a następnie spadek dzięki wprowadzeniu nowych technologii. W tym przypadku pod koniec XXI w. poziom stężeń CO 2 w atmosferze wzrośnie do 540 ppm. Scenariusz bardziej pesymistyczny („bussines as usual” - RCP8.5) zakłada ciągły wzrost emisji do 2100 roku i osiągnięcie wartości stężeń CO 2 na poziomie aż 940 ppm.

Coraz cieplej

Punktem wyjścia analiz ekspertów IOŚ-PIB były trendy temperatur i opadów w okresie 1981-2017. Na przestrzeni ostatnich 36 lat nasze termometry średnio pokazywały coraz wyższe temperatury. Mieliśmy do czynienia także z częstszym występowaniem dni upalnych (z temperaturą przekraczającą 30oC) i tzw. nocy tropikalnych, a więc przypadków, kiedy w ciągu doby temperatura nie spadała poniżej 20 oC. Co z zimą? Choć aktualna pogoda temu przeczy, zimy w Polsce są coraz łagodniejsze. Analizy wykazały spadek liczby dni przymrozkowych średnio o 25 dni na przestrzeni ostatnich trzech dekad. Zaobserwowano także powolny trend wzrostowy, jeśli chodzi o roczną sumę opadów.

Wzrost średnich temperatur, a także coraz częstsze występowanie anomalii pogodowych oraz temperatur ekstremalnych to nie tylko naukowa ciekawostka – mówi prof. dr hab. inż. Lech Łobocki, kierownik merytoryczny projektu Klimada 2.0. – Wpływają one na ekosystemy, różnorodność biologiczną, gospodarkę, rolnictwo czy wreszcie na nasze zdrowie. Konieczne jest dostosowanie się do nowych realiów, opracowanie szczegółowych, holistycznych scenariuszy adaptacyjnych. Tylko w ten sposób możemy zminimalizować negatywny wpływ zmian klimatu na nasze życie.