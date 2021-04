Młodzi Polacy bardziej na lewo

Zbuntowani. Nie lubią świata, jaki dostali od poprzednich pokoleń. Pełni obaw o przyszłość, ale zmotywowani, by zapracować na osobisty sukces.

Młodsza połowa tej grupy okazała się szczególnie krytyczna wobec rzeczywistości, w której startują w dorosłe życie. Inaczej mówiąc: czują bunt. Frustruje ich rynek pracy powstały w wyniku transformacji przeprowadzonej, zanim przyszli na świat, martwi ich przyszłość planety. Ten temat okazuje się zresztą najbardziej łączący i uniwersalny. – Wbrew części przekazów kwestie związane z klimatem zajmują nie tylko wielkomiejską młodzież. Świadomość tych problemów jest silna w całym młodym pokoleniu – może nawet nieco bardziej wśród młodych mieszkańców wsi, którzy na własne oczy widzą zachodzące w przyrodzie zmiany – podkreśla Jan Herbst. Najmłodsi dorośli czują też silniejszą więź ze swoimi rówieśnikami, a przy tym uważają się za obywateli świata jeszcze bardziej niż osoby o 10 lat starsze, dobijające trzydziestki: – To dlatego, że są jeszcze głębiej zanurzeni w globalną społeczność internetową. Netflix był jakiś czas temu oskarżany o promowanie lewicowych postaw i coś jest na rzeczy. Ich poglądy polityczne rzeczywiście są bardziej lewicowe niż ich kilka lat starszych kolegów i koleżanek – przyznaje Jan Herbst. I chodzi nie tylko o słowne deklaracje. Najmłodsi dorośli częściej pracują jako wolontariusze, są też bardziej progresywni w odniesieniu do edukacji seksualnej i praw mniejszości seksualnych.

Taki obraz młodych dorosłych Polaków wyłania się z najnowszych badań. Ci między 18. a 24. rokiem życia to grupa, jakiej w Polsce dawno nie było. Jest między nimi wspólnota poglądów i wartości, chęć działania ponad różnicami narzuconymi wykształceniem, pieniędzmi czy tym, skąd są. – Najmłodsi polscy dorośli, bardziej niż ci z poprzednich generacji, są skłonni myśleć o sobie jako o grupie, która ma pewne zadanie do wykonania: naprawić świat po tym, co zrobili z nim starsi – ocenia Jan Herbst, dyrektor ds. badań w Pracowni Badań i Innowacji Społecznych Stocznia. Stocznia, na zlecenie British Council, przeprowadziła badania poglądów, postaw i wartości Polaków między 18. a 30. rokiem życia.

„Starsi młodzi”, od 25. do 30. roku życia, są inni – bardziej niepokoją się masową migracją, mniej popierają prawa mniejszości seksualnych. Im bliżej trzydziestki, tym częściej wyrażają prawicowe poglądy. To pokolenie „młodych wyborców Krzysztofa Bosaka”, które właśnie przestaje być młode, podobnie jak jego lider. – Ich młodsi bracia i siostry, teraz wchodzący w dorosłość, zupełnie inaczej postrzegają rzeczywistość – podsumowuje Jan Herbst. I jest to jedna z najwyraźniejszych obserwacji płynących z badania zrealizowanego przez Stocznię.

Czy jednak jest w nich moc, by odwrócić porządek świata? Oni sami uważają, że rządzący nie liczą się z ich zdaniem. Ponad połowa 18–24-latków widzi przyszłość w ciemnych barwach. Zaledwie co trzeci z nich jest ogólnie zadowolony z życia. Kwestie związane ze zdrowiem psychicznym wymieniają w czołówce problemów, z którymi zmagają się osoby w ich wieku.

Zwracają jednak uwagę pewne paradoksy. Posiadanie dzieci za konieczne do szczęścia uznaje już tylko 34 proc. pytanych. Jednocześnie młodzi dorośli uznają posiadanie dzieci za łatwiej osiągalne (ponad 90 proc.) niż udany związek (85 proc.). Co daje do myślenia, także w kontekście spadającej dzietności, uzasadnianej m.in. brakiem odpowiednich partnerów.

• Życie prywatne. Bliskie relacje z innymi ludźmi to kwestia, którą wszystkie podgrupy badanych wymieniały jako ważne źródło szczęścia, zapewniające bezpieczeństwo i wsparcie. Ponad dwie trzecie badanych uważa udane małżeństwo lub związek za najważniejsze dla szczęśliwego życia. Nadawanie tak dużego znaczenia tej dziedzinie to cecha szczególna Polaków na tle innych społeczeństw przebadanych w projektach „Next Generation”. Nasz wynik można tłumaczyć pandemią i związanymi z nią potrzebami, pozostaje on jednak spójny z rezultatami wcześniejszych analiz.

Jakie szersze prawidłowości ponadto wychwytuje raport „Next Generation. Poland”? Mimo różnic związanych z obiektywną sytuacją życiową, które przekładają się na różnice w poglądach (poświęciliśmy temu osobną ramkę), ponad 60 proc. młodych dorosłych jest zadowolonych ze swojego życia rodzinnego. Ponad połowa czuje się spełniona w przyjaźniach i znajomościach. Prawie połowa jest usatysfakcjonowana własnym zdrowiem. Jednak mniej niż co trzeciemu badanemu odpowiada jego miejsce w społeczeństwie, a tylko co piąty zadowolony jest z własnej kariery.

• Zdrowie. Choć połowa młodych Polaków czuje się zadowolona z własnej kondycji zdrowotnej, odpowiedź na ogólniejsze pytanie, o najważniejsze wyzwania i ograniczenia w życiu młodych ludzi, niesie kolejny z niepokojących wyników raportu: zaburzenia zdrowia psychicznego badani ustawili na siódmym miejscu, wskazało je aż 44 proc. z nich. Jest to szczególnie dramatyczne – i spójne – w zestawieniu z wynikiem dotyczącym nadużywania alkoholu lub narkotyków, co wymieniane jest jako drugie spośród najważniejszych wyzwań.

• Praca, warunki materialne, edukacja. To obszary, które ściśle się łączą. Choć tylko jedna piąta pytanych jest usatysfakcjonowana przebiegiem własnej kariery, 40–50 proc. z nich ocenia, iż praca, którą się kocha, i bezpieczeństwo finansowe są ważne dla szczęśliwego życia. Zdaniem trzech czwartych te dobra są w ich zasięgu. Aż 80 proc. pytanych wymienia ambicję, umiejętności i ciężką pracę jako czynniki, od których zależy życiowy sukces. Ten rezultat musi zaskakiwać w zestawieniu ze stereotypem „wyluzowanych milenialsów”.

– Prawdopodobnie daje tu znać o sobie pewien chaos związany z tym, jakie przekonania i wartości przekazali młodym dorosłym rodzice i nauczyciele, a z czym zderzają się we własnym doświadczeniu – ocenia Jan Herbst. 18–30-latkowie, podobnie jak ich starsi o dekadę bracia i siostry, zostali wychowani w kulcie indywidualnego sukcesu i w przeświadczeniu, że powinno im powodzić się lepiej niż ich rodzicom. Ponadto od kilku lat zewsząd słyszą o „rynku pracownika”, na którym „jeśli ktoś tylko chce i nie jest leniem, to świetnie sobie poradzi...”.

– Przyjmują to i naprawdę się starają, ale w wielu przypadkach nie mają szans, by dobrze wystartować. Spektakularne kariery 25-latków, o których nasłuchali się w motywacyjnych tyradach rodziców i nauczycieli, są incydentalne, od ręki dostępne jest dorywcze zatrudnienie w gastronomii, a i to zmieniło się wraz z pandemią. Ze wszelkich statystyk wynika, że jakość pracy dostępnej dla młodych ludzi w Polsce wciąż jest dramatyczna, podobnie jak w Rumunii, Bułgarii czy Hiszpanii – podkreśla Jan Herbst. Młodzi to dostrzegają – prawie co trzeci wśród wyzwań swojego pokolenia wymienia brak ofert pracy, połowa – brak perspektyw zawodowego rozwoju. – Jednak wyposażeni w kapitalistyczny kościec wartości stają przed pytaniem: „czy ja jestem antytezą człowieka sukcesu?”. To dramat, który musi prowadzić do buntu lub kłopotów ze zdrowiem psychicznym – kontynuuje Herbst. Jednym z najbardziej alarmujących wyników badania jest skłonność do rozważania wyjazdu za granicę za pracą. Bierze to pod uwagę 70 proc. pytanych.

Większość młodych dorosłych czuje, że szkoła źle przygotowała ich do życia. Polski system edukacji oceniają jako zbyt sztywny i skupiony na teorii. Narzekają na brak podstawowej edukacji seksualnej, ale też językowej, brak wskazówek o tym, jak szukać pracy, zakładać firmę, rozwiązywać problemy czy radzić sobie ze stresem. Konieczność daleko idącej zmiany systemu edukacji to wniosek, który płynie z badań British Council we wszystkich krajach europejskich.

• Brak mieszkań. Z warunkami materialnymi i sytuacją zawodową ściśle związany jest brak mieszkań, na które młodzi mogliby sobie pozwolić, wymieniany przez niemal wszystkie podgrupy jako najpoważniejsze ograniczenie ich pokolenia. – To bezwzględny numer jeden, jeśli wziąć pod uwagę całą grupę badanych. Politycy, którzy chcieliby wygrać wybory w tej grupie, tą kwestią powinni zająć się w pierwszej kolejności – podpowiada Jan Herbst.