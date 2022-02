46. Bieg Piastów – Festiwal Narciarstwa Biegowego

Ponad 5 tysięcy zawodników z 21 krajów zgłosiło już swój udział w 46. Biegu Piastów – Festiwalu Narciarstwa Biegowego, który jak co roku rozegrany zostanie na przełomie lutego i marca w Szklarskiej Porębie-Jakuszycach. Nie byłoby to możliwe bez wsparcia, jakie organizatorzy otrzymują od przedsiębiorstw, których zaangażowanie jest wzorowym przykładem działalności odpowiedzialnej społecznie.

Rozgrywany od 1976 roku Bieg Piastów, stworzony przez charyzmatycznego Juliana Gozdowskiego, cieszy się niezmiennie ogromną popularnością. Wśród zgłoszonych są ludzie różnych profesji, na każdym poziomie wykształcenia, w każdym wieku, reprezentujący rozmaite umiejętności narciarskie. Są debiutanci, jak i mistrzowie. Swój udział zapowiedziała sama królowa polskich nart Justyna Kowalczyk.

Bieg Piastów to nie tylko bieg. To wielka rodzina, którą cechują takie wartości, jak zdrowy, aktywny styl życia, wzajemny szacunek, dbałość o środowisko naturalne, otwartość na nowe znajomości, zawierane także na trasie, oraz ambicja, by osiągnąć jak najlepszy wynik.