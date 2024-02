Związki partnerskie to nie przywilej

Za kilka miesięcy do Sejmu trafi projekt ustawy o związkach partnerskich. – To wywoła burzę – podejrzewa pisarz Jakub Bączykowski.

Kolejne powody? Jakub Bączykowski często słyszy: „Nie chcą brać ślubu? To niech zawrą umowę albo uwzględnią tę drugą osobę w testamencie”. – Ale to za mało. Jeśli związek trwa długo i para nie tylko buduje wspólne życie, ale też się czegoś dorabia, po śmierci jednego z partnerów wiele się może skomplikować. Także przy spółce cywilnej ten, kto zostaje, nie ma możliwości dziedziczenia na takich warunkach jak wdowa czy wdowiec. A jeśli został uwzględniony w testamencie, rodzina może go podważyć – tłumaczy.

Nie rozumiem tych kontrowersji – przyznaje autor, gdy rozmawiamy o przyszłości związków partnerskich w Polsce. A rozmawiamy między innymi z powodu dwóch jego pierwszych książek. „Stanie się coś złego” i „Nie mogę ci powiedzieć” to trzymające w napięciu kryminały czy wręcz thrillery, ale mają też silne wątki obyczajowe, gdzie pierwsze skrzypce grają związki jednopłciowe. Drugi powód jest taki, że po 15 października temat wrócił do debaty publicznej. Przez ostatnie osiem lat oczywiście istniał, ale zapchnięty na dalszy plan. Teraz dyskusja staje się coraz głośniejsza, bo i głośniej jest o konkretnych już pracach nad ustawą porządkującą te kwestie.

Wstrzymajcie rewolucję

W dyskusji nad związkami partnerskimi pojawia się też, choć znacznie cichszy, wątek adopcji dzieci przez pary homoseksualne. Jakub Bączykowski wielokrotnie spotkał się w internecie z komentarzami: „Związki tak, dzieci nie”. Jak uważa, ich autorzy to ludzie chcący uchodzić za tolerancyjnych i otwartych. – Łatwo się rzuca takie stanowcze deklaracje, a to chyba bardziej skomplikowany temat i wymagałby większego podparcia danymi – komentuje pisarz. – Nie do końca rozumiem, na czym polega tak wielka obawa. Tak jak nie rozumiem, skąd myślenie: „Homoseksualista równa się pedofil”, którego na szczęście ostatnio jest jakby mniej – dodaje.

Sam ma w tej kwestii umiarkowane poglądy. – Tu rewolucyjne zmiany nie będą dobrym rozwiązaniem – podkreśla. – Myślę, że dyskusję o tym, czy geje i lesbijki mogą adoptować dzieci, można będzie zacząć, kiedy związki partnerskie wejdą do polskiego prawa, a ludzie zobaczą, że to działa. Dużo łatwiej rozmawia się o czymś, co choć w części wolno. Wsparcie ze strony tych, którzy stanowią prawo, może zmienić też warstwę obyczajową, czyli stopień akceptacji. Dopiero za tym powinno pójść poszerzanie praw związków partnerskich.

To na pewno podzieli

Bączykowskiego cieszy to, co Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości, mówi o pracach nad ustawą o związkach partnerskich. W styczniu wystartowały konsultacje z udziałem między innymi organizacji równościowych i zajmujących się prawami człowieka. Punktem wyjścia były projekty ustaw Lewicy, przygotowany wspólnie z organizacją Miłość Nie Wyklucza w kampanii prezydenckiej Roberta Biedronia, oraz drugi, złożony przez Nowoczesną. Szefowa resortu jako termin skierowania sprawy do Sejmu wskazywała wiosnę tego roku. Pisarz trochę bardziej realistycznie mówi o końcu pierwszego półrocza.

Przewiduje też, że kiedy projekt trafi do posłów, może rozpętać się burza. – Bądźmy szczerzy, prawie na pewno temat związków partnerskich stanie się narzędziem politycznym, które zostanie użyte do pogłębiania polaryzacji. Bo ludzie się coraz bardziej dzielą, nie tylko w Polsce. Wystarczy zobaczyć, co się dzieje we Francji czy Stanach Zjednoczonych. Boję się też jeszcze jednego: wszystkie negatywne emocje w związku z wprowadzaniem ustawy o związkach partnerskich skupią się na środowisku LGBT.