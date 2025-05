Jak się (nie) leczy seniorów w Polsce. Szpital to dla nich koszmar. „Dziadki przepraszają, że żyją”

Wykluczenie osób starszych w chorobie, bagatelizowanie objawów, ograniczenie dostępu do diagnostyki, zaawansowanego leczenia, rehabilitacji czy badań klinicznych… To codzienność seniorów w kraju, który coraz bardziej się starzeje.

Chora na raka płuc 78-letnia kobieta, od tygodnia gorączka, gorsze samopoczucie, chwilami trudno z nią nawiązać kontakt. W morfologii 30 tys. leukocytów. Lekarz POZ wezwany na wizytę domową, bo pacjentka jest leżąca (po złamaniu szyjki kości udowej), wystawił skierowanie do hospicjum. – Pierwsze, co nam się nasuwa na myśl, to podejrzenie zapalenia płuc, bo u leżących pacjentów to częste powikłanie, a nowotwór powoduje obniżenie odporności – mówi dr Agnieszka Skoczylas, kierująca oddziałem geriatrii w Szpitalu Wolskim, którą poproszono o konsultację. – Do tego gorączka i wysoki poziom leukocytów, czyli objawy infekcji. Tymczasem lekarz nie przepisał antybiotyku, tylko skierował do hospicjum. A pacjentka ma zaburzenia świadomości nie z powodu raka, tylko na skutek gorączki i zapalenia płuc, które przecież można leczyć. I nawet niekoniecznie w szpitalu; można podawać leki i kroplówki w domu i lekarz podstawowej opieki może to zlecić.

Chociaż w ciągu ostatnich dziesięcioleci granica wieku znacznie się przesunęła i żyjemy coraz dłużej, nadal część lekarzy postrzega pacjentów z najstarszych grup wiekowych jako osoby w stanie terminalnym. Zapominają, że zdrowa starość nie boli, nie zapomina, nie dokucza, pozwala funkcjonować samodzielnie, choć w swoim indywidualnym rytmie. Ageizm, czyli dyskryminacja ze względu na wiek, jest wciąż zjawiskiem powszechnym w opiece zdrowotnej.

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta potwierdza, że najwięcej zgłaszanych zdarzeń medycznych dotyczy pacjentów w wieku 66–75 lat. Od początku funkcjonowania Funduszu Kompensacyjnego Rzecznik przyznał już ponad 19 mln zł dla 318 osób.