Czy na starość szklankę wody poda nam robot? Na srebrne gadżety nie możemy czekać

Rozmowa z Agnieszką Cysewską, specjalistką ds. pomocy społecznej, o tym, jak za sprawą nowoczesnych technologii zmieni się nasza starość i jak się do tego przygotować.

MARTA LAU: – Czy na starość szklankę wody poda nam robot?

AGNIESZKA CYSEWSKA: – Poda. I może zrobi to delikatnie, o odpowiedniej porze, bez zniecierpliwienia i mruknięcia: „Znowu rozlałaś”. I może to wcale nie będzie najgorsze. Bo czasem robot wykona to zadanie z większym szacunkiem niż zmęczony lub źle opłacany człowiek, który robi to po raz setny tego dnia. Ale obie wiemy, że w tym przysłowiowym podaniu szklanki wody nie chodzi przecież tylko o wodę. Chodzi o relację i bliskość, a tego nikt poza drugim człowiekiem nam nie zapewni. Natomiast jeśli pozwolimy, by technologia wykonywała za nas nudne, rutynowe czynności, wtedy będziemy mieć więcej czasu na prawdziwy kontakt. Ludzie nie są stworzeni do wypełniania formularzy, tego może nauczyć się maszyna. I to już się dzieje – poprzez aplikacje przypominające o lekach, asystentkę głosową, okulary VR poprawiające refleks, pudełko brzęczące, aż ktoś weźmie tabletkę… To nie są gadżety, to realna pomoc, także dla opiekuna.

Właśnie tak wyobraża sobie pani swój czas na emeryturze?

Nie wiem, czy dokładnie tak. Życie lubi nas zaskakiwać, nie zawsze miło. Ale wiem, że chcę być na ten czas przygotowana. Dlatego uczę się dzisiaj tego, co kiedyś może mi uratować samodzielność. Na pewno nie chcę emerytury, która jest pasmem czekania. Czy to na leki, czy na rehabilitację, czy na odwiedziny najbliższych. Chcę, żeby to był czas życia, może tylko trochę wolniejszego, może cichszego, ale wciąż mojego. I żeby moje dzieci nie były umęczone opieką nade mną, tylko czuły wdzięczność za moje życie. Przez 30 lat pracy w pomocy społecznej byłam na wielu pogrzebach moich podopiecznych i widziałam rodziny kłócące się nad trumną, widziałam rodzeństwa, które po latach opieki nad rodzicem już nie chciały się do siebie odzywać.