Nie tylko leczyć, ale też rozmawiać. O komunikacji i godności w opiece medycznej

Nie każdą informację można przekazać od razu. W medycynie liczy się nie tylko to, jakie informacje ma lekarz, ale i to, jak potrafi je przekazać.

O tym, jak mówić o chorobie, leczeniu i śmierci tak, by nie odbierać nadziei, opowiada Dorota Olszewska, lekarka, onkolog-radioterapeuta, specjalistka medycyny paliatywnej i medycyny rodzinnej, kierowniczka medyczna Puckiego Hospicjum. „Pan już nie musi do nas przyjeżdżać, teraz to już tylko hospicjum” – te słowa Dorota Olszewska słyszy od pacjentów zbyt często. Nie bezpośrednio, ale w opowieściach o tym, jak ktoś w poradni specjalistycznej zakomunikował im koniec leczenia. — Nie ma absolutnie naszej zgody na takie traktowanie podopiecznych, ponieważ można to powiedzieć zupełnie innymi słowami. Można zaproponować kontynuację opieki w innej placówce medycznej, wspomnieć o hospicjum w taki sposób, by nie odebrać nadziei — podkreśla lekarka. W opiece hospicyjnej pracuje od ponad trzydziestu lat. Mówi, że dużym problemem w polskiej medycynie jest mnogość procedur, ilość pacjentów, która przypada na lekarza, ale też brak czasu i przestrzeni na rozmowę. — Tyle jest procedur do wykonania, że nie zawsze można wejść w buty pacjenta. Zapytać, jak naprawdę się czuje, jak funkcjonuje po terapii. Nie tylko patrzeć na wyniki, ale też wysłuchać — mówi specjalistka.

W poradni medycyny paliatywnej wizyty bywają długie — bez ograniczania czasu, trwają tyle ile potrzebuje pacjent i jego bliski. Nikt tu nie przerywa pacjentowi, gdy chce opowiedzieć o swoich dolegliwościach, ale i o codziennych sprawach. Rozmowa nie ogranicza się do pytań o ból czy duszność. Pojawiają się pytania o to, jak minął dzień, czy udało się zjeść posiłek, co sprawia dziś trudność. — Takie szczegóły mówią nam często więcej niż wyniki badań. Pozwalają zrozumieć, co jest naprawdę ważne i zbudować relację zaufania lekarz-pacjent. Te z pozoru zwykłe pytania pozwalają otrzymać więcej informacji niż suche jak się Pan czuje, czy były dziś wymioty lub gorączka — podkreśla Olszewska. Mit, że hospicjum to ostatni etap życia, wciąż jest silny. — Od lat walczymy z tym wyobrażeniem. Opieka hospicyjna to nie jest koniec. Wręcz przeciwnie – stwarza warunki, żeby powoli oswajać się z chorobą, kontrolować objawy, planować kolejne kroki — mówi. W ramach opieki paliatywnej pracuje zespół interdyscyplinarny: lekarz, pielęgniarka, psycholog, rehabilitant, dietetyk. — Wspólnie możemy zrobić więcej. I w Puckim Hospicjum dokładnie tak to działa. Jednym z filarów tej pracy jest poszanowanie autonomii pacjenta. — Pacjent ma pełne prawo decydować o swoim zdrowiu i życiu. Nie można nikogo przymusić do rozpoczęcia czy kontynuowania leczenia, jeśli jest świadomy. Moją rolą jest dokładnie wytłumaczyć, na czym polegają kolejne etapy terapii, jakie mogą być skutki uboczne. Decyzja o tym, co dalej, należy do pacjenta. I trzeba ją uszanować. – przekonuje lekarka. Zdarza się, że chory mówi wprost: „Ja już tego nie chcę”. Powodów jest wiele — brak sił, uciążliwe dojazdy, pogarszający się stan zdrowia. — Naszym zadaniem jest wtedy być wsparciem, także dla rodziny. A rodzina choć ma dobre intencje, bywa, że wywiera presję: „Jeszcze spróbujmy”. Wtedy trzeba wysłuchać wszystkich, ale najważniejsze jest, co mówi pacjent. Czasem chodzi o rzeczy, które dla zdrowych wydają się błahe. — Jeden z naszych podopiecznych, jeszcze miesiąc wcześniej podejmujący kluczowe decyzje w swojej firmie, zapytał żonę: „Czy ja mogę chociaż sam zdecydować, czy się najem?”. Autonomia zaczyna się właśnie w takich momentach — wspomina specjalistka. Przykładem niezrozumienia jest przywołane już jedzenie. W hospicjum nikt go nie odbiera pacjentowi. Ważne jest dostosowanie się do zmieniającej się kondycji chorego. Jak podkreśla Karolina Gorzkiewicz, dietetyczka Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio, pacjent nie umiera dlatego, że nie je, ale nie je dlatego, że umiera. — Dla rodziny jedzenie bywa dowodem, że „jeszcze jest dobrze”. Trudno im przyjąć, że chory odmawia. Rozmowa i tłumaczenie bywają procesem, który trwa.