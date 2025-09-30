Przejdź do treści
30 września 2025
Społeczeństwo

Voice Impact Award - nagrodzono historie, które budują porozumienie

30 września 2025
Czy słowa mogą zmieniać świat? Jako dziennikarze wiemy, że potrafią budzić emocje, inspirować i otwierać przestrzeń do rozmowy. Po to powstał konkurs Voice Impact Award – by opowiedzieć historie, które rezonują z dzisiejszym światem, zachęcają do refleksji i poznania różnych perspektyw.

Inicjatorem konkursu była marka T-Mobile, ale od samego początku towarzyszyło jej szerokie wsparcie – od środowiska akademickiego po redakcje najważniejszych mediów w kraju. Także dla „Polityki”, jako jednego z partnerów i członków kapituły, było to coś więcej niż współorganizacja wydarzenia. To szansa na wzięcie udziału w wyjątkowym dialogu z przedstawicielami innych tytułów, by wyłonić najlepsze prace. Zgromadzenie w jednym miejscu redaktorów, reporterów i publicystów z odmiennych redakcji sprawiło, że ocena zgłoszonych tekstów stała się prawdziwym spotkaniem doświadczeń i punktów widzenia.

Ich głos ma znaczenie – laureaci konkursu Voice Impact Award

Podczas uroczystej gali będącej zwieńczeniem wielomiesięcznego projektu poznaliśmy nazwiska autorów i autorek tekstów najciekawszych, które zachęcają do refleksji oraz szerokiej dyskusji społecznej. Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach: głównej oraz studenckiej, stworzonej z myślą o tych, którzy dopiero przygotowują się do pracy w zawodzie. Laureaci kategorii głównej to:

  • Aleksandra Wiśniewska, która zajęła II miejsce za reportaż „Tama wstydu” i otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł;
  • III miejsce ex aequo przyznano Magdalenie Frindt za tekst „Książkowa ciąża”, Katarzynie Gruchot za reportaż „Opowiedz mi swoją historię, a zrozumiesz moją” – każda z autorek otrzymała 10 tys. zł.

W tym roku nie udało się wyłonić zwycięzcy Voice Impact Award w tej kategorii, dlatego wygraną 30 tys. zł T-Mobile postanowiło przekazać na rzecz Fundacji TV Puls „Pod Dębem” z którą marka od wielu lat wspólnie przeciwdziała wykluczeniu technologicznemu seniorów.

W kategorii studenckiej przyznano łącznie 3 wyróżnienia dla: Aleksandry Trendak za materiał pod tytułem „Pląs pokoleń”, Zofii Witczak za artykuł „Ukraina jest kobietą. Historia Fundacji Czerwony Mak” oraz Kacpra Koźluka za „Tak, możemy robić naukę w Polsce”. Wyróżnieni otrzymali „zestawy startowe dziennikarza”, składające się z iPada Pro 11 M4 oraz rocznej subskrypcji Perplexity Pro.

Historia determinacji w obliczu barier

Prace wszystkich finalistów konkursu będą w kolejnych tygodniach prezentowane na łamach wszystkich mediów zaangażowanych w projekt Voice Impact Award. I to właśnie tekst Kacpra Koźluka, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie opublikowany w serwisie polityka.pl.

„Tak, możemy robić naukę w Polsce” to poruszająca opowieść o młodych badaczach, którzy mimo finansowych i organizacyjnych ograniczeń podejmują się pracy nad innowacyjną terapią celowaną raka wątrobowokomórkowego. Autor z pasją i szczerością pokazuje codzienność zespołu mierzącego się z ogromnymi wyzwaniami – od braku laboratoriów, przez poszukiwanie sponsorów, aż po trudną sztukę komunikowania nauki światu.

Historia Koźluka to coś więcej niż relacja z ambitnego projektu naukowego. To świadectwo przekonania, że nauka w Polsce może być nowoczesna, społecznie istotna i inspirująca dla kolejnych pokoleń. Jego głos doskonale wpisuje się w ideę Voice Impact Award – pokazując, że nawet w najtrudniejszych warunkach warto mówić o swoich marzeniach i przekuwać je w działania. To tekst o przeszkodach i barierach, które w polskim środowisku naukowym trzeba pokonać.

Publikując tekst Kacpra, chcemy oddać głos młodemu pokoleniu, które myśli o przyszłości nie w kategoriach odległych wizji, ale bardzo konkretnych działań, oraz pokazać, że perspektywa oraz zaangażowanie przyszłych dziennikarzy mają znacznie w publicznej debacie.

Tekst „Tak, możemy robić naukę w Polsce” ukaże się w serwisie polityka.pl 15 października br.

Materiał powstał we współpracy z T-Mobile.

Polityka 40.2025 (3534) z dnia 30.09.2025; Społeczeństwo; s. 39

Artykuł partnerski

