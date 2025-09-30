Voice Impact Award - nagrodzono historie, które budują porozumienie

Czy słowa mogą zmieniać świat? Jako dziennikarze wiemy, że potrafią budzić emocje, inspirować i otwierać przestrzeń do rozmowy. Po to powstał konkurs Voice Impact Award – by opowiedzieć historie, które rezonują z dzisiejszym światem, zachęcają do refleksji i poznania różnych perspektyw.

Inicjatorem konkursu była marka T-Mobile, ale od samego początku towarzyszyło jej szerokie wsparcie – od środowiska akademickiego po redakcje najważniejszych mediów w kraju. Także dla „Polityki”, jako jednego z partnerów i członków kapituły, było to coś więcej niż współorganizacja wydarzenia. To szansa na wzięcie udziału w wyjątkowym dialogu z przedstawicielami innych tytułów, by wyłonić najlepsze prace. Zgromadzenie w jednym miejscu redaktorów, reporterów i publicystów z odmiennych redakcji sprawiło, że ocena zgłoszonych tekstów stała się prawdziwym spotkaniem doświadczeń i punktów widzenia.

Ich głos ma znaczenie – laureaci konkursu Voice Impact Award Podczas uroczystej gali będącej zwieńczeniem wielomiesięcznego projektu poznaliśmy nazwiska autorów i autorek tekstów najciekawszych, które zachęcają do refleksji oraz szerokiej dyskusji społecznej. Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach: głównej oraz studenckiej, stworzonej z myślą o tych, którzy dopiero przygotowują się do pracy w zawodzie. Laureaci kategorii głównej to: Aleksandra Wiśniewska , która zajęła II miejsce za reportaż „Tama wstydu” i otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł;

, która zajęła II miejsce za reportaż „Tama wstydu” i otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł; III miejsce ex aequo przyznano Magdalenie Frindt za tekst „Książkowa ciąża”, Katarzynie Gruchot za reportaż „Opowiedz mi swoją historię, a zrozumiesz moją” – każda z autorek otrzymała 10 tys. zł. W tym roku nie udało się wyłonić zwycięzcy Voice Impact Award w tej kategorii, dlatego wygraną 30 tys. zł T-Mobile postanowiło przekazać na rzecz Fundacji TV Puls „Pod Dębem” z którą marka od wielu lat wspólnie przeciwdziała wykluczeniu technologicznemu seniorów. W kategorii studenckiej przyznano łącznie 3 wyróżnienia dla: Aleksandry Trendak za materiał pod tytułem „Pląs pokoleń”, Zofii Witczak za artykuł „Ukraina jest kobietą. Historia Fundacji Czerwony Mak” oraz Kacpra Koźluka za „Tak, możemy robić naukę w Polsce”. Wyróżnieni otrzymali „zestawy startowe dziennikarza”, składające się z iPada Pro 11 M4 oraz rocznej subskrypcji Perplexity Pro.