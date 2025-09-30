Voice Impact Award: nagrodzono historie, które budują porozumienie
Inicjatorem konkursu była marka T-Mobile, ale od samego początku towarzyszyło jej szerokie wsparcie – od środowiska akademickiego po redakcje najważniejszych mediów w kraju. Także dla „Polityki”, jako jednego z partnerów i członków kapituły, było to coś więcej niż współorganizacja wydarzenia. To szansa na wzięcie udziału w wyjątkowym dialogu z przedstawicielami innych tytułów, by wyłonić najlepsze prace. Zgromadzenie w jednym miejscu redaktorów, reporterów i publicystów z odmiennych redakcji sprawiło, że ocena zgłoszonych tekstów stała się prawdziwym spotkaniem doświadczeń i punktów widzenia.
Ich głos ma znaczenie – laureaci konkursu Voice Impact Award
Podczas uroczystej gali będącej zwieńczeniem wielomiesięcznego projektu poznaliśmy nazwiska autorów i autorek tekstów najciekawszych, które zachęcają do refleksji oraz szerokiej dyskusji społecznej. Wyłoniono laureatów w dwóch kategoriach: głównej oraz studenckiej, stworzonej z myślą o tych, którzy dopiero przygotowują się do pracy w zawodzie. Laureaci kategorii głównej to:
- Aleksandra Wiśniewska, która zajęła II miejsce za reportaż „Tama wstydu” i otrzymała nagrodę w wysokości 20 tys. zł;
- III miejsce ex aequo przyznano Magdalenie Frindt za tekst „Książkowa ciąża”, Katarzynie Gruchot za reportaż „Opowiedz mi swoją historię, a zrozumiesz moją” – każda z autorek otrzymała 10 tys. zł.
W tym roku nie udało się wyłonić zwycięzcy Voice Impact Award w tej kategorii, dlatego wygraną 30 tys. zł T-Mobile postanowiło przekazać na rzecz Fundacji TV Puls „Pod Dębem” z którą marka od wielu lat wspólnie przeciwdziała wykluczeniu technologicznemu seniorów.
W kategorii studenckiej przyznano łącznie 3 wyróżnienia dla: Aleksandry Trendak za materiał pod tytułem „Pląs pokoleń”, Zofii Witczak za artykuł „Ukraina jest kobietą. Historia Fundacji Czerwony Mak” oraz Kacpra Koźluka za „Tak, możemy robić naukę w Polsce”. Wyróżnieni otrzymali „zestawy startowe dziennikarza”, składające się z iPada Pro 11 M4 oraz rocznej subskrypcji Perplexity Pro.
Historia determinacji w obliczu barier
Prace wszystkich finalistów konkursu będą w kolejnych tygodniach prezentowane na łamach wszystkich mediów zaangażowanych w projekt Voice Impact Award. I to właśnie tekst Kacpra Koźluka, studenta Uniwersytetu Warszawskiego, zostanie opublikowany w serwisie polityka.pl.
„Tak, możemy robić naukę w Polsce” to poruszająca opowieść o młodych badaczach, którzy mimo finansowych i organizacyjnych ograniczeń podejmują się pracy nad innowacyjną terapią celowaną raka wątrobowokomórkowego. Autor z pasją i szczerością pokazuje codzienność zespołu mierzącego się z ogromnymi wyzwaniami – od braku laboratoriów, przez poszukiwanie sponsorów, aż po trudną sztukę komunikowania nauki światu.
Historia Koźluka to coś więcej niż relacja z ambitnego projektu naukowego. To świadectwo przekonania, że nauka w Polsce może być nowoczesna, społecznie istotna i inspirująca dla kolejnych pokoleń. Jego głos doskonale wpisuje się w ideę Voice Impact Award – pokazując, że nawet w najtrudniejszych warunkach warto mówić o swoich marzeniach i przekuwać je w działania. To tekst o przeszkodach i barierach, które w polskim środowisku naukowym trzeba pokonać.
Publikując tekst Kacpra, chcemy oddać głos młodemu pokoleniu, które myśli o przyszłości nie w kategoriach odległych wizji, ale bardzo konkretnych działań, oraz pokazać, że perspektywa oraz zaangażowanie przyszłych dziennikarzy mają znacznie w publicznej debacie.
Tekst „Tak, możemy robić naukę w Polsce” ukaże się w serwisie polityka.pl 15 października br.
Materiał powstał we współpracy z T-Mobile.