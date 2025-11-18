Przejdź do treści
18 listopada 2025
Społeczeństwo

Czerwone Noski. Śmiech to lekarstwo

18 listopada 2025
Szczególnie teraz, w okresie świątecznym, pobyt w szpitalu nie powinien kojarzyć się dzieciom jedynie ze strachem i tęsknotą.

Szczególnie teraz, w okresie świątecznym, pobyt w szpitalu nie może kojarzyć się dzieciom ze strachem i tęsknotą. Czerwone Noski wykorzystują terapeutyczną moc śmiechu!

Śmiech to lekarstwo, którego nie ma w żadnej aptece

Badania naukowe potwierdzają, że śmiech i zabawa wpływają na prawidłowe funkcjonowanie organizmu – obniżają poziom stresu, wzmacniają odporność i poprawiają samopoczucie. Śmiech to narzędzie, które zmienia szpitalne realia tysięcy dzieci! Dlatego właśnie klowni medyczni Fundacji Czerwone Noski wykorzystują terapeutyczną moc śmiechu i humoru w czasie regularnych wizyt na szpitalnych oddziałach pediatrycznych, na blokach operacyjnych i podczas specjalistycznych badań.
Klowni słuchają, rozmawiają, tworzą przestrzeń, w której dziecko może się śmiać - choć na chwilę zapomnieć o bólu i szpitalnych procedurach. Humor staje się tarczą przeciwko lękowi. Efekt? Dzieci przestają płakać i się bać, zaczynają się uśmiechać. Rodzice czują ulgę, bo widzą, że ich dziecko nie płacze i jest spokojne. Personel medyczny też dostrzega różnicę – atmosfera podczas badań i zabiegów zmienia się, napięcie maleje.

Klown medyczny z licencją na rozśmieszanie…

Klowni medyczni to artyści i artystki różnych dziedzin scenicznych, którzy świadomie wykorzystują swój talent i wiedzę, aby przynosić ulgę i radość osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Szkolenie profesjonalnego klowna medycznego obejmuje ponad 500 godzin zajęć w ramach międzynarodowego programu Red Noses Cirriculum, w którym zawarte są elementy klaunady, komunikacji, medycyny, psychologii i socjologii. Klowni działają przede wszystkim z dziećmi w szpitalach pediatrycznych, ale także odwiedzają seniorów w Domach Pomocy Społecznej, a także pracują z osobami doświadczającymi kryzysów humanitarnych. Po wybuchu wojny w Ukrainie, Czerwone Noski w Polsce odwiedzały dzieci przebywające w centrach tymczasowego pobytu. Po powodzi na Dolnym Śląsku w 2024 roku Fundacja rozpoczęła wizyty w szkołach i przedszkolach na terenach objętych kataklizmem.

Fundacja Czerwone Noski jest częścią działającej w 11 krajach organizacji Red Noses International.

Misja: Uśmiech na Święta!

Zuzia ma 7 lat a w Święta musi zostać w szpitalu. Siedzi zamyślona na szpitalnym łóżku i już wie, że Wigilii nie spędzi razem z rodziną. „Muszę zostać na Święta w szpitalu. Pani doktor powiedziała, że jeszcze nie mogę wrócić do domu, bo muszą pilnować, żeby moje serduszko dobrze działało.” – opowiada. A jej głowę zaprząta dodatkowe zmartwienie: „Martwię się, skąd święty Mikołaj będzie wiedział, że tu jestem? Strasznie tu cicho, bo prawie wszystkie dzieci zabrały ich mamusie. (…) Tęsknię za domem. Chciałabym, żeby ktoś mnie odwiedził.”

Takich historii spotykamy teraz wiele. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli rozwiać zmartwienia Zuzi, kiedy klowni medyczni odwiedzą ją i przyniosą uśmiech i radość. Odwiedzimy też inne dzieci, które okres świąteczny spędzają w szpitalu. Niezależnie od tego, ile mają lat, szpital wywołuje u nich niepewność, kojarzy się z bólem, koniecznością wykonywania wielu poleceń. Dla wielu dzieci pobyt w szpitalu to traumatyczne przeżycie.

Klowni medyczni Fundacji Czerwone Noski regularnie odwiedzają dzieci w szpitalach pediatrycznych w 7 miastach w Polsce. Nie omijają żadnego oddziału i jako jedyni wchodzą z małymi pacjentami za czerwoną linię sali operacyjnej – tam, gdzie nie mogą już wejść rodzice. A w wŚięta? Klowni przynoszą odrobinę magii. Śpiewają kolędy, żartują, dla każdego dziecka tworzą małe przedstawienia. Wnoszą do szpitalnych sal świąteczne ciepło, którego tak bardzo brakuje. Dzięki nim dzieci czują, że ktoś o nich pamięta, że nie są same.

Podaruj uśmiech dzieciom w szpitalu!

Tysiące dzieci spędzą tegoroczne Święta w szpitalu. Często ich stan zdrowia nie pozwala na powrót do domu nawet na krótki czas. Inne trafiają do szpitala tuż przed Wigilią. W tym czasie szpitalne korytarze pustoszeją, a cisza niesie samotność. Ale nie z Czerwonymi Noskami! W okresie świątecznym również jesteśmy z dziećmi w szpitalach. Świątecznie wystrojeni – czasem w bombki, czasem w lampki choinkowe albo czapkę Mikołaja – niesiemy radość i uśmiech dzieciom w szpitalu!

A Ty możesz sprawić, że wywołamy uśmiech kolejnych dzieci! Przekaż darowiznę na konto Fundacji Czerwone Noski w Banku Pekao SA: 89 1240 6292 1111 0010 5270 8472 z dopiskiem „Święta” lub przez stronę internetową akcji: www.czerwonenoski.pl/swieta. Liczy się każda kwota!

Materiał przygotowany przez Fundację Czerwone Noski, więcej informacji na stronie www.czerwonenoski.pl.

