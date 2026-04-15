Krzysztof Matlak
15 kwietnia 2026
Sport

Iga Świątek wraca do gry. Początek w Stuttgarcie gładki, ale na wnioski za wcześnie

Iga Świątek w Stuttgarcie, 15 kwietnia 2026 r. Iga Świątek w Stuttgarcie, 15 kwietnia 2026 r. mat. pr.
Iga Świątek na dobry początek turnieju Stuttgart Open 500 pokonała Laurę Siegemund 2:0 (6:2, 6:3). Skutecznie wykonała swoją pracę, ale na daleko idące wnioski o jej formie jest stanowczo za wcześnie. Jedno jest pewne. Dobrze, że wróciła.

Uff! Po prawie miesiącu znów możemy oglądać w turniejowej pracy Igę Świątek. Skupiamy się na tym, co widzimy na korcie, a nie na tym, co poza nim, a czego, mniej czy bardziej, się domyślamy. Jedno jest pewne. Z boksu Igi zniknęła najważniejsza (teoretycznie) postać – Wim Fissette. Miejsce Belga zajął Hiszpan Francisco Roig. Fachowcy wiedzieli, że przez wiele lat pracował dla Rafy Nadala, ale nie jako pierwszy trener. Większości kibiców jego nazwisko mówiło niewiele albo nic. Teraz w ciągu kilkunastu dni stał się najwnikliwiej prześwietlaną postacią w naszym sporcie.

Debiut pary Świątek–Roig

W środowy wieczór w Stuttgarcie nastąpił oficjalny debiut pary Świątek–Roig. To także jej początek sezonu tenisa ziemnego, choć tym razem jeszcze pod dachem. W poprzednich latach Polka dwukrotnie, jako zwyciężczyni, wsiadała do Porsche, które tradycyjnie jest częścią głównej nagrody. Rok temu na drodze do sukcesu stanęła Jelena Ostapenko i zawody skończyły się na ćwierćfinale.

A w tym roku? Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa w jednej z nielicznych wypowiedzi spróbowała troszkę nakłuć wielki balon z oczekiwaniami. Powiedziała, że nie będzie dla siebie zbyt surowa i nie będzie wyciągać pochopnych wniosków. Oby tak rzeczywiście myślała. I być może taka postawa przydałaby się nam, kibicom.

Po drugiej stronie kortu stanęła Niemka Laura Siegemund. Dziś nr 51 WTA, ale mimo 38 lat potrafi napsuć krwi znacznie wyżej notowanym rywalkom. Pierwsze, co rzuciło się w oczy, to grupa wspierająca Polkę z boksu. Obok Roiga pojawił się rzadko oglądany w tym miejscu Tomasz Świątek, a nie było Darii Abramowicz.

Teraz ćwierćfinał

Pierwsze trzy gemy to dominacja naszej reprezentantki. Uderzała czysto i soczyście. Przy stanie 3:1 i własnym podaniu na początku kolejnego gema Świątek poślizgnęła się i przewróciła. To ją wybiło z uderzenia i po trzech podwójnych błędach serwisowych oddała swoje podanie. I to był jedyny kryzysowy moment w tym secie, bo później wynik rósł tylko po jej stronie. Najbardziej podobały się niewygodne dla przeciwniczki returny Polki, po których jej następne uderzenie było kończące. Największy problem – poruszanie się po korcie. Po upadku wyraźnie obawiała się niekontrolowanych poślizgów. 6:2 to wynik oddający przebieg wydarzeń na korcie.

W drugim secie poziom gry nie był najlepszy, ale najważniejsze, że zakończony wynikiem 6:3. Siegemund starała się zaskoczyć skrótami i chodzeniem do siatki, ale to było za mało. Były co prawda obustronne przełamania, ale tym razem nie oglądaliśmy dłuższego kryzysu Igi Świątek.

Po tym meczu nie można formułować żadnych daleko idących wniosków. Dobrze, że nasza najlepsza w historii tenisistka zachowała spokój i dobrze wywiązała się z roli faworytki. Kolejny mecz to już ćwierćfinał. Rywalką będzie Mirra Andrejewa lub Alycia Parks.

Krzysztof Matlak – w „Głosie Szczecińskim” od studenckiego współpracownika działu sportowego do redaktora naczelnego. Później zarządzanie telewizją kablową i kilkanaście lat pracy w TVP, najpierw jako szef oddziału w Szczecinie, a potem przy Woronicza. Sportowy bloger od 2012 roku.
    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Zatęsknimy za Lewandowskim. Płacząc za geniuszem, zapominamy, że jesteśmy futbolowymi dzikusami

    Michał Danielewski

  2. Iga Świątek ma nowego trenera. Kim jest i co zmieni Hiszpan Francisco Roig?

    Aleksandra Żelazińska

  3. Mundial nie dla Polaków. Szwecja lepsza, trudno pogodzić się z tą porażką

    Krzysztof Matlak

  4. Nie żyje Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski

    Redakcja „Polityki”

  5. Horror w Sztokholmie. Lewandowski może się czuć rozgoryczony. A co dopiero Włosi

    Filip Zagończyk

Czytaj także

null
Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
null
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
null
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
null
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
null
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
null
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
null
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
null
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
null
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
