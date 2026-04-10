Redakcja „Polityki”
10 kwietnia 2026
Sport

Nie żyje Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski

10 kwietnia 2026
Jacek Magiera Jacek Magiera PZPN / mat. pr.
Jacek Magiera miał zaledwie 49 lat. O śmierci jednego z najbardziej znanych polskich trenerów piłkarskich poinformował w piątek Polski Związek Piłki Nożnej.

„Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie” – czytamy na stronie piłkarskiego związku. Jak podano w mediach społecznościowych, wszystkie mecze 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy

Piłkarz

Jacek Magiera urodził się w 1977 r. w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, w którym zadebiutował w ekstraklasie. Najbardziej kojarzony jest jednak z Legią Warszawa, do której trafił w 1997 r. i w której grał do 2006 r. W tym czasie przez pół roku występował także w Widzewie Łódź.

„Z klubem ze stolicy wywalczył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. W 2006 roku powrócił do Rakowa, a karierę kończył w Cracovii. W Ekstraklasie Jacek Magiera rozegrał łącznie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek” – przypomina PZPN.

Grał także w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 w 1993 r. wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Trener

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Jacek Magiera został trenerem. „Pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Polski do lat 18, a także w warszawskiej Legii (tymczasowo prowadząc też zespół jako pierwszy trener). W latach 2014-2015 był trenerem rezerw „Wojskowych”, by w 2016 r. przenieść się do Zagłębia Sosnowiec. Po kilku miesiącach został szkoleniowcem pierwszej drużyny Legii, którą poprowadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej” – czytamy na stronie PZPN. W kolejnym sezonie zdobył z Legią Warszawa mistrzostwo Polski, „miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule, wywalczonym rok później”.

Prowadził reprezentację Polski do lat 20, z którą dotarł do 1/8 finału mistrzostw świata. Następnie pracował z kadrą U-19, a pięć lat temu objął Śląsk Wrocław, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski.

Od lipca 2025 r. był asystentem selekcjonera Jana Urbana w reprezentacji Polski. Z kadrą dotarł do finału baraży o mundial 2026, przegranego w Sztokholmie ze Szwecją 2:3.

Pożegnania

Trenera w mediach społecznościowych żegnają kluby, w których grał i trenował. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery, byłego piłkarza i wychowanka Rakowa Częstochowa. Rodzinie i bliskim zmarłego pragniemy złożyć najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju, Jacku.” - napisano na profilu X Rakowa Częstochowa.

Legia Warszawa: „Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa”.

Zagłębie Sosnowiec: „Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Jacek Magiera. Drugi trener reprezentacji Polski, były szkoleniowiec Zagłębia zmarł nagle w wieku 49 lat. Zarząd Zagłębie SA składa Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery wyrazy najszczerszego współczucia.”.

Śląski Wrocław: „To ogromnie smutny dzień dla Śląska Wrocław i całej polskiej piłki nożnej. Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery. 49-latek dwukrotnie pełnił funkcję trenera Śląska Wrocław, z którym w 2024 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. Ostatnio pracował w sztabie reprezentacji Polski. Był wyjątkowym człowiekiem. Dołączamy się do prośby PZPN o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie. W imieniu Śląska Wrocław składamy wyrazy współczucia bliskim i rodzinie zmarłego. Niech spoczywa w pokoju.”.

Redakcja „Polityki”

    Najczęściej czytane teksty sportowe

  1. Zatęsknimy za Lewandowskim. Płacząc za geniuszem, zapominamy, że jesteśmy futbolowymi dzikusami

    Michał Danielewski

  2. Iga Świątek ma nowego trenera. Kim jest i co zmieni Hiszpan Francisco Roig?

    Aleksandra Żelazińska

  3. Mundial nie dla Polaków. Szwecja lepsza, trudno pogodzić się z tą porażką

    Krzysztof Matlak

  4. Iga Świątek rozstaje się z trenerem. „Podjęłam decyzję, że pójdę inną drogą”

    Aleksandra Żelazińska

  5. Lewandowski raz, Zieliński dwa. I gramy dalej o mundial

    Krzysztof Matlak

Społeczeństwo

Alergia na wiosnę. Cierpi aż 12 mln Polaków. Leczą się u naturopatów, problem jest gigantyczny

Już 12 mln Polaków zmaga się z wiosennymi alergiami. Gdy konwencjonalna medycyna oferuje lata leczenia, gabinety naturopatów obiecują odczulenie bez igieł i bólu. Dlaczego łatwiej uwierzyć w magię niż w naukę?

Paweł Walewski
31.03.2026
Kraj

Nawrocki i jego dwór. Ambicje, zaskakujące błędy i wojenki. W dużym Pałacu robi się nerwowo

„Zluzuj zbroję” – mawia Karol Nawrocki do swoich współpracowników, zaniepokojonych wizerunkowymi konsekwencjami jego ostatnich zachowań. Ale jego otoczenie, nawet to z politycznym doświadczeniem, też jest zagubione i popełnia zaskakujące błędy.

Anna Dąbrowska
31.03.2026
Kraj

Fani Donalda, czyli Polska Partia Trumpa. W PiS rośnie niepokój, inni zacierają ręce

Iran, Ameryka, Izrael i kwestia polska. Wojna na Bliskim Wschodzie podzieliła naszą prawicę na trzy konkurencyjne obozy. Linię podziału wyznacza dzisiaj przede wszystkim stosunek do Donalda Trumpa, chociaż równie dobrze można się pospierać o polską bombę atomową albo żydowskiego antychrysta.

Rafał Kalukin
09.04.2026
Społeczeństwo

Predator z Tindera. Wygląda niegroźnie, krzywdził latami. Uwaga! On nadal poluje

Na początku słodki, z czasem zamieniał kobietom życie w koszmar. Szantażował, zastraszał, stosował przemoc, a nawet gwałcił. Przez lata bezkarny. Okazuje się, że policję miał na swoich usługach.

Violetta Krasnowska
11.04.2026
Kraj

Lasy Państwowe jak partyjny bankomat. Dotarliśmy do ustaleń, jak rąbano publiczną kasę

Sprawozdania z audytów w Lasach Państwowych, do których dotarła „Polityka”, ujawniają szokujące i nieznane szczegóły wyprowadzania pieniędzy. Fundusz Leśny działał jak Fundusz Sprawiedliwości, tylko razy dwa.

Anna Dąbrowska
09.04.2026
Społeczeństwo

Terapia integracji sensorycznej: zaglądamy za kulisy. Dorośli płacą krocie na zajęcia dla dzieci

Na terapię integracji sensorycznej Polacy wydają rocznie kilkaset milionów złotych z prywatnych kieszeni i z publicznych środków. Sprawdzamy, czy warto, i zaglądamy za kulisy branży.

Joanna Cieśla
29.03.2026
Rynek

Wakacje między wojnami. Czas zmienić plany. Od czego teraz zacząć planowanie urlopu?

Urlop czasem beztroski? To już nieaktualne. Teraz w cenie są ubezpieczenia, które nie wygasną z chwilą pierwszych strzałów, a o tym, dokąd można wysyłać wycieczki, zdecyduje MSZ.

Cezary Kowanda
31.03.2026
Historia

Makabryczna turystyka: kulisy polowań na ludzi w Sarajewie. „Dziecko było najcenniejszym trofeum”

Za zastrzelenie kobiety snajper musiał zapłacić ok. 70 mln lirów. Mężczyźni byli tańsi – mówi Ezio Gavazzeni, autor książki, w której ujawnia kulisy wstrząsającej turystyki polowań na ludzi w oblężonym Sarajewie.

Agnieszka Sowa
31.03.2026
Społeczeństwo

Zimne łóżka. Dlaczego Polacy coraz rzadziej uprawiają seks? Z naszych sypialni powiało chłodem

Im więcej seksu i erotyki wokół nas, tym zimniej w naszych sypialniach. Połowa kobiet i niewiele mniej mężczyzn traci zainteresowanie życiem łóżkowym. Nad Wisłą z sypialni wieje coraz większym chłodem.

Agnieszka Gierczak-Cywińska
25.03.2026
Historia

Piłsudski i Dmowski (i AI) dla „Polityki”. „Za moich czasów przynajmniej wiedzieliśmy, kto jest wrogiem”

O dzisiejszej Polsce, Unii Europejskiej, o Niemcach, Ukrainie oraz świecie Trumpa i Putina rozmawiamy z awatarami Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

Adam Krzemiński, Marcin Rotkiewicz
04.04.2026
