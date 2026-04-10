Nie żyje Jacek Magiera, drugi trener piłkarskiej reprezentacji Polski

Jacek Magiera miał zaledwie 49 lat. O śmierci jednego z najbardziej znanych polskich trenerów piłkarskich poinformował w piątek Polski Związek Piłki Nożnej.

„Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery PZPN składa wyrazy najszczerszego współczucia. Prosimy jednocześnie o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie” – czytamy na stronie piłkarskiego związku. Jak podano w mediach społecznościowych, wszystkie mecze 28. kolejki PKO BP Ekstraklasy zostaną poprzedzone minutą ciszy

Piłkarz

Jacek Magiera urodził się w 1977 r. w Częstochowie. Był wychowankiem Rakowa Częstochowa, w którym zadebiutował w ekstraklasie. Najbardziej kojarzony jest jednak z Legią Warszawa, do której trafił w 1997 r. i w której grał do 2006 r. W tym czasie przez pół roku występował także w Widzewie Łódź.

„Z klubem ze stolicy wywalczył dwa mistrzostwa, jeden Puchar i Superpuchar Polski, a także triumfował w rozgrywkach Pucharu Ligi Polskiej. W 2006 roku powrócił do Rakowa, a karierę kończył w Cracovii. W Ekstraklasie Jacek Magiera rozegrał łącznie 233 spotkania, zdobywając w nich 25 bramek” – przypomina PZPN.

Grał także w juniorskich reprezentacjach Polski, a z kadrą do lat 16 w 1993 r. wywalczył mistrzostwo Europy. Kilka miesięcy później był kapitanem reprezentacji Polski U-17, która na mistrzostwach świata zajęła czwarte miejsce.

Z wielkim smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem informację o śmierci Jacka Magiery. Trudno znaleźć właściwe słowa w obliczu tak nagłej i zupełnie niespodziewanej straty. Jacek był wyjątkowym piłkarzem, świetnym trenerem, ale przede wszystkim bardzo dobrym człowiekiem, na którym… — Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) April 10, 2026

Trener

Po zakończeniu kariery piłkarskiej Jacek Magiera został trenerem. „Pełnił funkcję asystenta w reprezentacji Polski do lat 18, a także w warszawskiej Legii (tymczasowo prowadząc też zespół jako pierwszy trener). W latach 2014-2015 był trenerem rezerw „Wojskowych”, by w 2016 r. przenieść się do Zagłębia Sosnowiec. Po kilku miesiącach został szkoleniowcem pierwszej drużyny Legii, którą poprowadził w rozgrywkach Ligi Mistrzów, zajmując trzecie miejsce w fazie grupowej” – czytamy na stronie PZPN. W kolejnym sezonie zdobył z Legią Warszawa mistrzostwo Polski, „miał też udział w kolejnym mistrzowskim tytule, wywalczonym rok później”.

Prowadził reprezentację Polski do lat 20, z którą dotarł do 1/8 finału mistrzostw świata. Następnie pracował z kadrą U-19, a pięć lat temu objął Śląsk Wrocław, z którym zdobył wicemistrzostwo Polski.

Od lipca 2025 r. był asystentem selekcjonera Jana Urbana w reprezentacji Polski. Z kadrą dotarł do finału baraży o mundial 2026, przegranego w Sztokholmie ze Szwecją 2:3.

Pożegnania

Trenera w mediach społecznościowych żegnają kluby, w których grał i trenował. „Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery, byłego piłkarza i wychowanka Rakowa Częstochowa. Rodzinie i bliskim zmarłego pragniemy złożyć najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju, Jacku.” - napisano na profilu X Rakowa Częstochowa.

Legia Warszawa: „Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jacka Magiery - byłego piłkarza i trenera Legii Warszawa, który przez 20 lat z oddaniem i pasją współtworzył historię naszego klubu. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako człowiek pełen zaangażowania i serca do futbolu. Rodzinie, bliskim oraz wszystkim pogrążonym w żałobie składamy najszczersze wyrazy współczucia. Zarząd, pracownicy, sztab i piłkarze Legii Warszawa”.

Zagłębie Sosnowiec: „Dotarła do nas bardzo smutna informacja. Nie żyje Jacek Magiera. Drugi trener reprezentacji Polski, były szkoleniowiec Zagłębia zmarł nagle w wieku 49 lat. Zarząd Zagłębie SA składa Rodzinie, Przyjaciołom oraz Bliskim Jacka Magiery wyrazy najszczerszego współczucia.”.

Śląski Wrocław: „To ogromnie smutny dzień dla Śląska Wrocław i całej polskiej piłki nożnej. Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci Jacka Magiery. 49-latek dwukrotnie pełnił funkcję trenera Śląska Wrocław, z którym w 2024 roku zdobył wicemistrzostwo Polski. Ostatnio pracował w sztabie reprezentacji Polski. Był wyjątkowym człowiekiem. Dołączamy się do prośby PZPN o uszanowanie prywatności i spokoju bliskich w tym bardzo trudnym czasie. W imieniu Śląska Wrocław składamy wyrazy współczucia bliskim i rodzinie zmarłego. Niech spoczywa w pokoju.”.