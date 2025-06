USA bombardują Iran. Zamach w Damaszku. Szczęsny dłużej w Barcelonie. 5 ważnych tematów na dziś

Donald Trump zdecydował się na zbombardowanie irańskich instalacji nuklearnych. Zamach w chrześcijańskim kościele w stolicy Syrii. Deco zapewnia, że FC Barcelona podpisze kontrakt z Wojciechem Szczęsnym na kolejny sezon. Prezes PiS przyznaje, że Karol Nawrocki był kandydatem jego partii. Iga Świątek przed Wimbledonem gra w niemieckim Bad Homburg.

1. USA bombardują Iran

W nocy z soboty na niedzielę amerykańskie bombowce B-2 Spirit zbombardowały ośrodki nuklearne Iranu. Tym samym włączyły się w jego konflikt z Izraelem. Prezydent Donald Trump zapewniał o wielkim sukcesie lotnictwa USA i dodał, że atak nie ma na celu zmiany reżimu w Teheranie.

Jak ujawnił Pentagon, w ataku wzięło udział siedem trudno wykrywalnych bombowców strategicznych B-2 Spirit z bazy Whiteman w stanie Missouri. Każdy z nich przenosił po dwie bomby penetrujące GBU-57 MOP i wszystkie zostały zrzucone na cele.

„Trzeba też zdawać sobie sprawę, że uderzenia powietrzne, choć spektakularne, rzadko prowadzą do ostatecznego rozwiązania problemu. Irańczycy mogli spodziewać się amerykańskiego ataku i są podejrzenia, że wywieźli kluczowe urządzenia i materiał rozszczepialny gdzie indziej – a mają do dyspozycji ogromny kraj. Brak skażenia radiologicznego w miejscu ataku wskazuje, że mogło tam nie być tego, na zniszczeniu czego najbardziej zależy Izraelowi i USA” – pisze na Polityka.pl Marek Świerczyński.

Agnieszka Zagner zastanawia się, czy Ameryka i Izrael mają plan na „dzień po” akcji bombardowania irańskich instalacji. I stawia trzy kluczowe pytania w związku z wojenną sytuacją na Bliskim Wschodzie.

„Opozycja liczy, że przyłączenie się Ameryki do wojny Izraela będzie wiele kosztować prezydenta Trumpa, a jeszcze bardziej sprzymierzoną z nim Partię Republikańską. Ale może się przeliczyć” - pisze z kolei w porannej korespondencji z Waszyngtonu Tomasz Zalewski.

2. Zamach w Damaszku

W wyniku zamachu, do którego doszło w niedzielę w chrześcijańskim kościele w Damaszku, zginęło co najmniej kilkanaście osób, a ponad 50 jest rannych. Mężczyzna, który wysadził się podczas mszy, wcześniej strzelał do zebranych.

Do późnego wieczora żadna z organizacji terrorystycznych nie przyznała się do zamachu, ale według syryjskiego MSW zamachowiec należał do Państwa Islamskiego. Członek syryjskiego rządu, minister informacji Hamza Mostafa oświadczył, że to „tchórzliwy akt, sprzeczny z wartościami obywatelskimi, które jednoczą Syryjczyków”.

3. Szczęsny dalej w Barcelonie

Od zakończenia ostatniego sezonu La Liga, w którym FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym w składzie zdobyła mistrzostwo Hiszpanii, nie ustawały dywagacje, czy polski bramkarz pozostanie w klubie.

Przypomnijmy, że po kontuzji podstawowego wówczas bramkarza Marca-Andre Ter Stegena we wrześniu ubiegłego roku Szczęsny zrezygnował ze sportowej emerytury, wrócił do treningów i podpisał kontrakt z Barceloną, dając jej duże wsparcie i pewność w obronie. Przed nowym sezonem klub ściągnął na pozycję bramkarza nr 1 Joana Garcię, a drogi klubu z Ter Stegenem wydają się rozbieżne.

Teraz wydaje się, że wątpliwości w sprawie przyszłości Szczęsnego w klubie ze stolicy Katalonii już nie ma. Zapytany wprost o tę sprawę dyrektor sportowy Deco odpowiedział: „Wojciech Szczęsny zostanie w Barcelonie na następny sezon”. I zapowiedział podpisanie z Polakiem nowego kontraktu.

4. Kaczyński o Nawrockim: To był kandydat PiS

Podczas partyjnej imprezy w Pułtusku Jarosław Kaczyński przyznał, że Karol Nawrocki był kandydatem PiS na prezydenta, choć przez całą kampanię lansowano go jako „kandydata obywatelskiego”.

„Chciałem jeszcze raz podziękować tym wszystkim, którzy nas wsparli, bo nie ma kampanii bez pieniędzy. (…) Ale to samo, proszę państwa, można powiedzieć o zapleczu politycznym, o partii, po prostu o Prawie i Sprawiedliwości, bo to był nasz kandydat. To, że był obywatelski, tego nie zmienia. To był kandydat Prawa i Sprawiedliwości” – mówił Kaczyński.

I dodał: „My po zaprzysiężeniu – bo jestem przekonany, że ono nastąpi – pana prezydenta rozpoczynamy drogę ku drugiemu zwycięstwu w wyborach parlamentarnych. (…) Będziemy spoglądać na to, jakie są możliwości, czy komuś z koalicjantów nie spadną łuski z oczu, czy nie będzie chciał iść ku najgorszemu. Ale z punktu widzenia konstytucyjnego wybory są w 2027 r. na jesieni, czyli za przeszło dwa lata. I my musimy przez cały czas walczyć”.

5. Iga Świątek na trawie

W tenisie trwa sezon na kortach trawiastych, a jego kulminacją będzie wielkoszlemowy Wimbledon w przyszłym tygodniu. Przedtem zawody nieco niższej rangi (WTA 500) rozgrywają się m.in. w Niemczech. Właśnie zakończył się turniej w Berlinie (sensacyjnym zwycięstwem Czeszki Markéty Vondroušovej, zresztą triumfatorki Wimbledonu) i rozpoczął w Bad Homburg. Do stolicy Niemiec ściągnęły wszystkie topowe zawodniczki, Bad Homburg też jest przyzwoicie obsadzony.

I właśnie tutaj sezon na trawie zainauguruje Iga Świątek, o której zwykło się mówić i myśleć, że za trawą nie przepada. Faktycznie na 400 swoich meczów zaledwie 26 rozegrała na tej nawierzchni, co jest też skutkiem kalendarza imprez – na kortach twardych i mączkach dzieje się po prostu więcej przez cały rok. Polka latami odpuszczała mniejsze turnieje przed Wimbledonem, żeby odbudować moce po intensywnych turniejach na ziemi. Do gry na trawie miał ją przygotować Wim Fissette, z którym przed laty wygrywała Wimbledon Angelique Kerber. U jego boku do finału tego szlema dobrnęła też Simona Halep. Polka najdalej w Londynie dotarła do ćwierćfinału.

Iga Świątek pierwszy mecz w Niemczech rozegra we wtorek. A już w poniedziałek Magdalena Fręch zmierzy się z Dunką Clarą Tauson.