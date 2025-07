Władimir Putin marzy o świecie wielobiegunowym. Chce, żeby Rosja znalazła się w gronie mocarstw rozdających karty na świecie. Wprost wyjaśnił, dlaczego to konieczne.

Na froncie pojawiły się chińskie bezpilotowce. Współpraca ChRL z Rosją jest ściślejsza, niż się wydaje. Doniesienia, że Chińczycy dostarczają jej uzbrojenie, dementują tymczasem obie strony i... USA.

Wiele lotów odwołano w związku z atakiem na system informatyczny Aerofłotu w Rosji. Do akcji przyznała się grupa hakerów z Białorusi. Nazywają siebie „cyberpartyzantami”.

W Kamieńcu Szachtyńskim (obwód rostowski) po ukraińskim ataku doszło do silnej eksplozji. Nie wiadomo jeszcze, co wybuchło.

Rosyjskie wojska nacierają w rejonie miejscowości Kamiańskie nad brzegiem bagnistych terenów (do wysadzenia tamy w Nowej Kachowce znajdował się tu Zbiornik Kachowski). Jeśli przesuną się jeszcze 5 km na północ, Zaporoże znajdzie się w zasięgu artylerii.

Rosjanie przeprowadzili też relatywnie duże natarcie na północ od Siewierska, w rejonie Biłohoriwki. Do boju ruszyła kompania piechoty zmechanizowanej (ok. 150 ludzi) przy wsparciu sześciu czołgów, trzech kołowych transporterów opancerzonych, sześciu gąsienicowych transporterów MTLB, dwóch lekkich pojazdów terenowych, 12 cywilnych aut ze szrotu i 25 motocyklów terenowych. Zajęli skrawek terenu (niewykluczone, że dość ważne wzgórza pod Biłohoriwką). To pierwszy tak silny atak zmechanizowany od kwietnia. Kilka dni temu Rosjanie zajęli też kawałek Lasu Sieriebriańskiego po północnej stronie Dońca.

Poza tym bez zmian, nigdzie nie ma przełomu.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow mówi tymczasem, że Ukraina i Zachód odrzuciły ofertę negocjacji pokojowych.