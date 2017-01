Łukasz Dyczko: Chodzi o to, żeby dzielić się muzyką

Łukasz Dyczko jest nominowany do Paszportów POLITYKI w kategorii Muzyka poważna. „Jego wirtuozowskie prowadzenie melodii, oparte na długim oddechu, z pewnością zaskoczy tych miłośników saksofonu, którzy kojarzą ten instrument wyłącznie z muzyką jazzową czy rozrywkową” – ocenia Marlena Wieczorek.

W marcu 2016 r. zdobył I miejsce na Europejskim Forum Saksofonowym we Wrocławiu, a w miesiąc później został Młodym Muzykiem Roku 2016 i reprezentantem Polski w 18. Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków w Kolonii. W kwietniu z kwartetem saksofonowym zdobył Grand Prix na Konkursie Kameralnych Zespołów Dętych CEA w Kielcach oraz wyróżnienie I stopnia w kategorii zespół kameralny. W maju otrzymał II nagrodę na XXXVII Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku oraz Grand Prix na III Ogólnopolskim Konkursie Instrumentów Dętych w Sosnowcu. We wrześniu wygrał 18. Konkurs Eurowizji dla Młodych Muzyków. 1 października wystąpił na gali wręczenia nagród Koryfeusz Muzyki Polskiej, do których był nominowany w kategorii Debiut Roku. Czytaj więcej »

Łukasz Dyczko opowiada o Konkursie Eurowizji dla Młodych Muzyków, o tym, dlaczego wybrał saksofon, i o robieniu kariery w Polsce: