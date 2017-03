Recenzja wystaw: „Podróż do Edo”, „ONNA – piękno, siła, ekstaza”

Mówiąc szczerze, nie wiem, czy to niezwykła, przypadkowa koincydencja, efekt wspólnej strategii, czy może – wręcz przeciwnie – cichej konkurencji. Faktem jednak pozostaje, że niemal równocześnie dwa największe muzea sztuki w Polsce otworzyły niezwykle podobne do siebie wystawy. Ich tematem jest ukiyo-e, czyli japoński drzeworyt z okresu Edo (1603–1868), chyba najbardziej znany historyczny produkt sztuki Kraju Kwitnącej Wiśni. W stolicy postanowiono pokazać jego niezwykłe piękno poprzez wątek drogi łączącej Kioto (dawna stolica) z Edo (nowa stolica, dziś Tokio). W Krakowie zdecydowano się na motyw kobiety; opowieści o jej urodzie, wdzięku, stylu. Obie wystawy imponują jakością prac i ciekawymi kontekstowymi suplementami, jak książki, mapy (Warszawa) czy dawne japońskie kobiece stroje i dodatki do nich (Kraków).

Podróż do Edo, Muzeum Narodowe w Warszawie, do 7 maja ONNA – piękno, siła, ekstaza, Muzeum Narodowe w Krakowie, do 3 maja