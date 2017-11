7 podstawowych zasad przytulania

„Bliskość to podstawowa ludzka potrzeba. Ważniejsza nawet od potrzeby zaspokojenia głodu. Co w zasadzie mówi wszystko o jej sile i randze” – mówi POLITYCE dr Kinga Tucholska, psycholożka, która w swej pracy zajmuje się m.in. dotykiem jako jedną z kluczowych form międzyludzkiej komunikacji.

Matt Hertenstein, psycholog eksperymentalny z Uniwersytetu DePauw w Indianie, dowiódł, że za pomocą dotyku można wyrazić aż osiem różnych stanów emocjonalnych. Okazujemy tak na przykład wsparcie, radość, dotykamy, gdy komuś czegoś gratulujemy, lub gdy usiłujemy go pocieszyć. Poza wszystkim dajemy tak jednak wyraz naszemu psychicznemu przywiązaniu. Przytulanie działa kojąco i dowodzi, że między dwojgiem ludzi zawiązała się faktyczna więź.

O zdrowotnych zaletach nie wspominając – przytulanie wspomaga m.in. układ odpornościowy. By tak się stało, wymaga jednak wyczucia, taktu, zwłaszcza gdy rzucamy się w ramiona osobie, o której niewiele wiemy. Bywa, że druga strona uścisku nie odwzajemnia, odtrąca nas albo wydaje się (dosłownie) sztywna, wyraźnie zakłopotana. Każdy z nas sam wyznacza granice – niektórzy o tę prywatną przestrzeń troszczą się w szczególności, zachowują dystans dopóty, dopóki nie poczują, że mogą nam w pełni zaufać. Innym nawet zaufanie nie wystarcza. Po prostu stronią od bliskich kontaktów.

Wypada wiedzieć, kiedy od przytulenia właściwszy wydaje się uścisk dłoni, kiedy poklepanie po ramieniu, kiedy dystans. Prof. Susan Krauss Whitbourne z University of Massachusetts Amherst wymienia siedem podstawowych zasad przytulania, które przytaczamy ku przestrodze.

1. Spróbuj odczytać sygnały, jakie wysyła Ci drugi człowiek. Działając bez namysłu, prędzej czy później wpędzimy tę drugą osobę – i siebie przy okazji – w zakłopotanie. Dla niektórych przytulanie jest tak naturalne, że nie bacząc, z kim mają do czynienia, otwierają ramiona na wszystkich, również na nowo poznanych ludzi. Warto to zweryfikować, żeby do siebie zawczasu nie zniechęcić. Prof. Whitbourne radzi postudiować nieco język ciała osoby, z którą weszliśmy w kontakt, wyczuć, czy trzyma się na dystans, czy raczej dość szybko go skraca, czy przyjmuje otwartą postawę, czy raczej zamkniętą (czy splata ręce na brzuchu? krzyżuje nogi? podpiera brodę?). Warto te subtelności wybadać. Jeśli zaś jesteśmy z natury przyjacielscy i przytulamy często – pozostawmy inicjatywę osobie, co do której nie mamy pewności. Dla nas bez różnicy, za to druga strona będzie miała poczucie, że niczego na niej nie wymuszamy.

2. Nawet jeśli ktoś lubi być przytulany – to niekoniecznie przez Ciebie. Badania wykazują – powiada prof. Whitbourne – że kobiety, które nie były w związku z mężczyzną, mogą nie życzyć sobie bliskiego kontaktu właśnie z mężczyznami. Być może ze względu na utajony kontekst seksualny (nawet jeśli taki nie występuje). Nie odnosi się to naturalnie do relacji przyjacielskich. Pewną rolę odgrywa też wiek – zaznacza psycholożka. Możemy odczuć dyskomfort, gdy przytulają nas osoby duże młodsze lub starsze.