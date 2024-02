Najczęstsze objawy niedoboru witaminy D

Liczne badania nad właściwościami witaminy D wykazały, że ma ona wielokierunkowe działanie na organizm człowieka [1]. Tymczasem jej średnie dzienne spożycie w populacji jest zwykle niewystarczające. Nie zapewnia optymalnych zasobów witaminy D w organizmie, co sprzyja niedoborom. Jak je rozpoznawać i leczyć? Dowiedz się więcej.

Jaka jest rola witaminy D w organizmie?

Podstawową funkcją witaminy D jest udział w regulacji gospodarki wapniowo-fosforanowej. Dzięki temu kości są mocne i zdrowe, a układ nerwowy funkcjonuje prawidłowo [1]. Jednak w toku badań poświęconych jej właściwościom ustalono, że zakres jej działania wykracza daleko poza tę podstawową rolę. Optymalne stężenie witaminy D wspiera organizm w walce z infekcjami górnych dróg oddechowych [2] oraz poprawia wrażliwość tkanek na insulinę. Poza tym zmniejsza podatność na astmę [1] oraz choroby autoimmunologiczne, cywilizacyjne [3] i niektóre nowotwory, np. jajnika, przełyku, pęcherza moczowego, prostaty i piersi [1].

Kto jest narażony na niedobór witaminy D?

Na niedobór witaminy D narażone są osoby, które znajdują się w grupie ryzyka z powodu m.in.:

zaburzeń wchłaniania i metabolizmu witaminy D, które występują w takich chorobach jak m.in. nieswoiste choroby zapalne jelit, choroba trzewna, wątroby, trzustki [2];

unikania kąpieli słonecznych i ekspozycji na słońce [4];

stosowania diety ubogiej w witaminę D [4].

Do grupy podwyższonego ryzyka niedoboru witaminy D zaliczają się także osoby z chorobami, takimi jak otyłość, cukrzyca typu 1 lub 2, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, zaburzenia gospodarki lipidowej, choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, astma oskrzelowa, atopowe zapalenie skóry, niewydolność nerek lub wątroby, kamica nerkowa [3].

Jakie są powszechne objawy niedoboru witaminy D?

Niewystarczające stężenie witaminy D w organizmie może powodować wystąpienie wielu problemów zdrowotnych.awy. Są to m.in.:

krzywica i zaburzenia wzrostu u dzieci [3];

osteomalacja (zmniejszona mineralizacja kości) [3];

zwiększone ryzyko wszystkich złamań [4];

zaburzenia funkcjonowania układu nerwowego [3];

bóle mięśni i kości [4];

osłabienie pracy układu odpornościowego (słaba odporność) [3];

ogólne osłabienie lub zespół przewlekłego zmęczenia [4];

zaburzenia nastroju, osłabienie funkcji poznawczych, depresja [1];

powstawanie próchnicy, występowanie chorób dziąseł i przyzębia [5].

Pamiętaj, że powyższe objawy mogą pojawić się również w przypadku wielu innych chorób. Dlatego kluczowe są tu regularne badania i obserwowanie swojego organizmu. Zastanów się, czy:

masz zdiagnozowaną chorobę, która włącza zwiększa ryzyko niedoboru witaminy D;

obserwujesz u siebie objawy świadczące niedoborze witaminy D;

Twoja dieta jest uboga w witaminę D i mało przebywasz na słońcu;

W badaniach laboratoryjnych lub radiograficznych stwierdzono u Ciebie niedobory witaminy D.

Dlatego, jeżeli spełniasz co najmniej jeden z powyższych warunków, wykonaj oznaczenie stężenia 25(OH)D we krwi. To badanie pozwoli dokładnie określić zasoby witaminy D w Twoim organizmie. Dzięki temu uzyskasz informację, czysuplementacja jest konieczna [4].

Jak uzupełnić niedobory witaminy D?

Witamina D występuje w dwóch formach – jako: witamina D2 (ergokalcyferol) i witamina D3 (cholekalcyferol). Źródłem pierwszej są pokarmy roślinne. Druga znajduje się głównie w produktach pochodzenia zwierzęcego (tłuste ryby, produkty mleczne) oraz w wyrobach spożywczych wzbogacanych witaminą D (np. soki, margaryny). Jednak najobfitszym źródłem witaminy D3 jest słońce, a dokładnie synteza skórna pod wpływem promieni UVB. To właśnie ono wraz z dietą powinno być podstawą zapobiegania niedoborowi witaminy D [4].

Niestety złe odżywianie oraz korzystanie ze znikomej dawki promieniowania słonecznego [1] nie sprzyjają utrzymaniu odpowiedniego poziomu witaminy D we krwi. W określonych przypadkach należy przyjmować ją więc profilaktycznie w formie preparatów dostępnych w aptece.

Na zlecenie Juvit.

Bibliografia:

[1] Dittfeld A. i in., Wielokierunkowe działanie witaminy D, Ann. Acad. Med. Siles. 2014, 68, 1, 47–52.

[2] Gruber B., Fenomen witaminy D, Postepy Hig Med Dosw 2015; 69 : 127-139.

[3] Wnęk D., Witamina D – skutki jej niedoboru i nadmiaru oraz źródła pokarmowe, 2023, (witryna internetowa: https://www.mp.pl/pacjent/dieta/zasady/62906,witamina-d (dostęp: 25.11.2023)).

[4] Kennel K. i in., Niedobór witaminy D u dorosłych: kiedy badać i jak leczyć?, Medycyna po Dyplomie, vol 20/nr 5/maj 2011.

[5] Sobecka-Frankiewicz M., Wpływ wapnia i witaminy D3 na stan zdrowia jamy ustnej, 2019 (witryna internetowa: https://swiatmedycyny.com/post/wplyw-wapnia-i-witaminy-d3-na-stan-zdrowia-jamy-ustnej (dostęp: 25.11.2023)).