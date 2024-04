Rodzaje badań suplementów. Jakie badania muszą przejść?

Absolutne minimum. Przed wprowadzeniem do sprzedaży suplementu diety, który w formie prawnej jest środkiem spożywczym nie leczniczym, wymagane są jedynie badania mikrobiologiczne i na obecność metali ciężkich. Inne badania suplementów są dobrowolnym działaniem producentów, niezależnych organów kontrolujących i fundacji.

Jak wygląda ocena bezpieczeństwa suplementów?

Suplementy diety, zgodnie z obowiązującym prawem podlegają przepisom prawa żywnościowego, a zatem definiowane są jako środki spożywcze. Przed wprowadzeniem produktu do sprzedaży na polski rynek należy przede wszystkim przedstawić:

nazwę i proponowaną kwalifikację,

postać produktu,

skład jakościowy i ilościowy

wzór oznakowania.

Na podstawie prawidłowości deklaracji podmiotu odpowiedzialnego za sprzedaż weryfikuje się bezpieczeństwo produktu. Główny Inspektor Sanitarny sprawdza zgodność powyższych elementów z obowiązującym prawem. Sanepid czasem losowo pobiera próbki z rynku, żeby sprawdzić zgodność składu z etykietą. Przykładowo dane kontroli NIK z lat 2017-2020 wykazały, że przebadano 5% suplementów z 62 808 zgłoszonych do obrotu produktów.

„W obecnym stanie prawnym każdy podmiot może wprowadzić suplement deklarując organom sanitarnym jego skład” – mówi Maja Radawiec, e-commerce manager sklepu WybieramyKolagen.pl. – „Dlatego tak ważna jest ocena suplementów pod kątem balansu składu do ceny, badań składu w stosunku do deklaracji na opakowaniu oraz badań skuteczności surowców zastosowanych w suplemencie. Te czynniki bierzemy pod uwagę oceniając skład produktów w naszych rankingach kolagenów”.

Badania mikrobiologiczne i na zawartość metali ciężkich suplementów diety

Badania na zawartość metali ciężkich i mikrobiologiczne żywności, w tym suplementów można wykonać w niezależnym laboratorium lub otrzymać je od producenta suplementów w tzw. Certificat of Analysis, w skrócie CoA. To potwierdzony i podpisany dokument, przedstawiający wyniki badań przeprowadzonych na produkcie, które muszą być zgodne z normą. Producenci, którzy przedstawiają jako atut badania mikrobiologiczne i na zawartość metali ciężkich postępują niezgodnie z dobrymi praktykami. Każdy produkt musi je mieć.

Badania zgodności faktycznego składu suplementu z informacją na etykiecie

Takie badania nie są wymagane i należą do dobrych praktyk producenckich. Można je wykonać w dowolnym, niezależnym laboratorium. Ważne jest, aby badanie obejmowało każdą partię produkcyjną danego suplementu diety, a nie tylko pierwszą wprowadzoną do sprzedaży.

Badania skuteczności suplementów diety

Nie są wymagane w standardzie produkcji środków spożywczych.

„Ważne, by badania aplikacyjne i instrumentalne były przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach i jednostkach badawczych” - komentuje Maja Radawiec, e-commerce manager sklepu WybieramyKolagen.pl.

Badania aplikacyjne (ankietowe, kwestionariuszowe) suplementów diety

Badania aplikacyjne suplementu diety mają na celu weryfikację jego właściwości zgodnie z obietnicami producenta, przez ocenę doświadczeń użytkowników według standardowych procedur. Testy przeprowadza kilkudziesięcioosobowa grupa pod okiem specjalistów i lekarzy specjalistów, głównie w domach, z precyzyjnie ustalonym sposobem i częstotliwością użycia preparatu.

Badania instrumentalne suplementów diety

Badania instrumentalne obiektywnie oceniają efekty działania suplementu na np. skórę i włosy, mierząc kluczowe parametry i testując realne działanie. Kadra doświadczonych ekspertów zapewnia bezstronną ocenę i odpowiednią interpretację uzyskanego wyniku. W ten sposób można zmierzyć np. poziom nawilżenia skóry, poziom pH, wygładzenia, parametry biomechaniczne skóry i wiele innych. Wszystko zależy od możliwości danego laboratorium.

Badania kliniczne suplementów diety

Badanie kliniczne to badanie naukowe, prowadzone z udziałem ludzi, mające na celu odkrycie lub potwierdzenie klinicznych, farmakologicznych skutków działania jednego lub wielu badanych produktów. Takie badania przeprowadzają głównie duże firmy dla surowców, niekiedy zdarza się, że skład całego suplementu jest przebadany, ale to należy do rzadkości na rynku. Najbardziej wiarygodne są badania prowadzone na dużych grupach, podwójnie zaślepione, w których zarówno badani, jak i badacze nie wiedzą, kto podlega danemu rodzajowi ingerencji.

Materiał przygotowany przez WybieramyKolagen.pl