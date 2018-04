Prezes PiS: „Ja na polityce tylko tracę”. Ile zarabia na partii?

Widać, że sprawa sowitych premii, które swoim ministrom i sobie samej wypłaciła Beata Szydło, wciąż zatruwa myśli Jarosława Kaczyńskiego. Najpierw zapowiedział obniżenie o jedną piątą uposażeń parlamentarzystów, bo – jak mówił – do polityki nie idzie się dla pieniędzy. A teraz jeszcze wzmacnia ten przekaz, twierdząc, że on sam na polityce sporo finansowo traci.

W weekend w Trzciance zwierzył się, że naprawdę na polityce nie zyskuje, tylko – biorąc pod uwagę doktorat z prawa – traci. I dodał: „Sądzę, że dobrym radcą prawnym w Warszawie bym był, to przecież bym zarabiał parę razy więcej, niż zarabiam”.

Ludzie z otoczenia prezesa twierdzą, że Kaczyński nigdy nie był przywiązany do pieniędzy, nie gromadził oszczędności i chętnie dzielił się zarobkami z potrzebującymi. Ale też przyznają, że szef partii rządzącej nie ma wielkiego rozeznania w tym, ile co kosztuje i na co przeciętna polska rodzina co miesiąc wydaje pieniądze. Pamiętamy, jak Donald Tusk zagiął Jarosława Kaczyńskiego podczas debaty w 2007 roku, pytając o ceny podstawowych artykułów.

Czytaj więcej: Wielkie rozdawanie pod flagą biało-czerwoną

Z relacji osób, które spędzają z prezesem długie godziny przy Nowogrodzkiej i znają jego rytm dnia, a także z analizy sprawozdań finansowych partii wynika, że wcale tak dużo na polityce prezes nie traci.

Ile kosztuje ochrona prezesa PiS?

Już od kilku lat stałą pozycją na liście płac PiS jest ochranianie Jarosława Kaczyńskiego. Z 18,5 mln zł subwencji z budżetu państwa dla PiS w 2017 roku aż 1,62 mln zł od kilku lat pochłania ochrona prezesa (135 tys. zł miesięcznie). Ochroniarzami obstawiony jest prezes, jego dom na warszawskim Żoliborzu i mieszkanie w tej samej dzielnicy. Prezesa chroni Wojciech Grabowski, wiceprezes firmy Grom Group. W filmie „Smoleńsk” zagrał ochroniarza Lecha Kaczyńskiego. Jak przed laty tłumaczył POLITYCE były już skarbnik partii Stanisław Kostrzewski, ochrona prezesa traktowana jest jako „wspieranie celów statutowych”. PKW nigdy nie zakwestionowała tych wydatków.

Transport i wyżywienie prezesa

W dni robocze do południa pod Nowogrodzką podjeżdżają dwie skody z przyciemnianymi szybami. Obie prowadzą zaufani partyjni kierowcy Jacek Cieślikowski i Jacek Rudziński. W jednej, na przednim fotelu, jeździ Jarosław Kaczyński. W drugiej – obstawa. Wszystko – samochody, kierowcy i paliwo – opłacone przez partię. Jeden z kierowców Jacek Cieślikowski, który tytułuje się „asystentem prezesa partii ds. koordynacji struktur w terenie oraz głównym specjalistą ds. floty i logistyki”, zarabia w partii 5 tys. zł. Kierowcy są dostępni nie tylko w godzinach pracy prezesa. Wożą go – też na koszt partii – w gości, na cmentarz, a także kupują karmę i żwirek dla kotów.

Czytaj także: PiS ucieka przed debatą o nagrodach dla ministrów

Najczęściej to również jeden z kierowców lub portier przynoszą prezesowi codzienne posiłki z Błękitnego Barku, znajdującego się w sąsiednim biurowcu. W piątki kupują trzy porcje, dwie zostają na sobotę i niedzielę. Podobno prezes upodobał sobie schabowego z ziemniakami i surówką (niecałe 20 zł), ale ostatecznie o tym, co trafi na jego stolik obiadowy, decyduje Barbara Skrzypek, dyrektorka biura prezydialnego partii.

Ubranie i uposażenie prezesa PiS

Partia również ubiera prezesa. W czasie ostatnich kampanii wyborczych uszyto mu kilka garniturów na miarę, a po katastrofie smoleńskiej jeszcze dokupiono kilka czarnych krawatów. Prezes nosi je do dziś. Podobno partyjny skarbnik miał kłopot, jak zaksięgować te zakupy, żeby nie było afery, że partia kupuje prezesowi ubrania.



Kierowcy odbierają też prezesowi z sejmowej kasy poselską pensję (w gotówce). Bo choć podobno Jarosław Kaczyński ma konto w banku, to woli obracać gotówką.

Jak wynika z ostatniego oświadczenia majątkowego z kwietnia 2017 roku (najnowsze oświadczenia ukażą się w maju), Jarosław Kaczyński rok wcześniej pobrał uposażenie w wysokości 147 tys. zł oraz ponad 29 tys. zł diety parlamentarnej. Do tego jeszcze emeryturę w wysokości 38 tys. zł, a więc ponad 3 tys. zł brutto miesięcznie.

Czytaj także: Pieniądze polityków, czyli jak finansuje się partie polityczne

Trudno orzec, jak na rynku radziłaby sobie kancelaria Jarosława Kaczyńskiego, ale z pewnością możemy powiedzieć, że partia sporo łoży na utrzymanie swojego prezesa. I dzięki temu właśnie finansowo szef partii rządzącej sporo na byciu politykiem zyskuje.