Śmigłowiec dla policji wyszukany w internecie

Historia byłaby może śmieszna, gdyby nie dotyczyła poważnego zakupu – prawie zbrojeniowego, choć realizowanego przez policję. Dodatkowo odsłania ona podejście do realizacji tego zakupu, zdradzające przynajmniej brak profesjonalizmu, jeśli nie niekompetencję.

Okazuje się bowiem, że policji do przeprowadzenia poważnego postępowania wystarczy laptop i internetowe łącze, a kryteria wyboru można zweryfikować poprzez promocyjne materiały umieszczone na stronach firm lotniczych. Nic prostszego, kupujemy. Opisana przez komendanta procedura jest jednak tak naiwna, że zwala z nóg. Zagraniczni dostawcy sprzętu i obserwatorzy polskich zamówień publicznych muszą mieć niezły ubaw. Choć oczywiście nam, podatnikom, do śmiechu być nie powinno.

Komendant Szymczyk idzie na stronę

Temat planowanego bezprzetargowego, z wolnej ręki zakupu dwóch śmigłowców dla policji zdążył już przetoczyć się przez media i zainteresował posłów. Na tyle, że na posiedzenie sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych wezwano nadzorującego policję wiceministra Jarosława Zielińskiego i komendanta głównego nadinsp. Jarosława Szymczyka.

Słowa ministra wniosły niewiele, za to wystąpienie komendanta okazało się prawdziwą kopalnią wiedzy o tym szczególnym postępowaniu. I w sumie mogło policyjnemu wyborowi bardziej zaszkodzić niż pomóc. Bo opisał ni mniej, ni więcej tylko poszukiwanie śmigłowca w internecie. Oto kluczowy cytat:

– Jak wiadomo, liczba producentów śmigłowców na świecie jest bardzo mocno zawężona, a parametry techniczne, którymi dysponuje ten sprzęt, nie są żadną tajemnicą i są ogólnie dostępne również i na stronach internetowych. I w oparciu o te informacje przeprowadzono głęboką analizę możliwości poszczególnych modeli oferowanych na rynku i spośród wszystkich przeanalizowanych modeli tylko jeden – Black Hawk S70 – wypełniał wszystkie sześć punktów wskazanych przez ten zespół, pozostałe spełniały co najwyżej cztery z oczekiwanych punktów. To była główna przesłanka ku temu, żeby skorzystać – i to podkreślam – z prawnie dopuszczalnej formy w trybie zamówienia z wolnej ręki. Na tej podstawie podjęliśmy decyzję o zakupie w tym właśnie trybie – powiedział nadinsp. Szymczyk.

Jeśli ktoś chciałby sprawdzić wierność cytatu, nagranie obrad komisji z dnia 9 maja z godziny 16:00 jest umieszczone na stronach Sejmu.

W internecie nie pokazuje się wiele

Komendant główny co do jednego ma rację, na świecie nie ma zbyt wielu producentów dwusilnikowych śmigłowców mogących zastąpić wysłużone Mi-8, bo takich właśnie maszyn szuka obecnie policja. Na europejskim rynku są w zasadzie cztery firmy: dwie z USA (Sikorsky Aircraft i Bell Helicopters) i dwie wielonarodowe z naszego kontynentu (Airbus Helicopters i Leonardo). W Polsce najlepiej znamy je z przymiarek do zamówień i postępowań wojskowych. Jednak wojsku do głowy nie przyszło, by swoje „głębokie analizy możliwości poszczególnych modeli” ograniczać do informacji dostępnych na stronach internetowych.