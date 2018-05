Prezydent uziemiony w USA. Nowe samoloty VIP nie są gotowe

Tony Hisgett/Flickr CC by 2.0

Prezydent RP doświadcza tego, co zdarza się zwykłym pasażerom – jego lot z Chicago do Warszawy został odwołany. Dreamliner LOT miał wystartować wczoraj wieczorem z lotniska O′Hare i być w Warszawie dziś wczesnym popołudniem. Niestety, z powodu usterki technicznej przewoźnik lot odwołał, a prezydent z delegacją musiał przedłużyć pobyt w USA. Powrót zaplanowano na wtorek. Sprawa niby zwyczajna, gdyby chodziło o zwyczajnego pasażera. Jednak w tym wypadku pasażer zwyczajny nie jest, a od razu padają pytania: co z samolotami dla VIP?

Prezydent czeka na nalot

Samoloty są, tyle że nie dla wszystkich dostępne. Dwa nowiutkie gulfstreamy G-550, które mogłyby zabrać prezydenta z delegacją za ocean, wciąż służą jedynie urzędnikom niższego szczebla, no i załogom do szkolenia. Wszystko przez zapisy tzw. instrukcji HEAD, które dla lotów o takim najwyższym statusie wymagają relatywnie długiego „nalotu”, czyli liczby godzin, jakie poszczególni członkowie załogi powinni spędzić za sterami danego statku powietrznego.

Dla kapitana „prezydenckiego” samolotu te wymogi wynoszą 1000 godzin ogółem na samolotach wojskowych i 250 godzin w kabinie gulfstreama. Drugi pilot musi mieć wylatane przynajmniej 750 i 150 godzin. Bez dobrania odpowiednio doświadczonej pary pilotów loty z prezydentem są wykluczone – choć na pokład mogą wchodzić np. ministrowie, wiceministrowie, najwyżsi wojskowi. Na każdą z maszyn, dla bezpieczeństwa, muszą przypadać trzy przygotowane załogi.

Prezydent zagryza więc zęby i lata lotowskim embraerem wynajętym dla rządu jeszcze do końca roku – z przystankami, jeśli w grę wchodzą dalsze trasy – albo lotowskim samolotem rejsowym, jak w czasie obecnej wizyty w USA. Standard kabiny klasy biznes dreamlinera nie odbiega zbytnio od wygód, jakie prezydent i jego najbliżsi współpracownicy mogliby zażywać na pokładzie wojskowych gulfstreamów. Prestiż to już inna sprawa. A w sytuacjach awaryjnych, jak ta, z którą mamy obecnie do czynienia, dochodzi też aspekt bezpieczeństwa. Nie ma wątpliwości, że niezależny, rządowy transport jest z każdego punktu widzenia wielką zaletą. Jednak na uzależnienie się trzeba poczekać.

Kolejne opóźnienie resortu Macierewicza

„Absolutnie nie będę narzekał, bo – po pierwsze – polski przewoźnik, po drugie, samoloty do przewozu najważniejszych osób w państwie zostały kupione, tylko wymogi, które zostały wprowadzone w tzw. instrukcji HEAD, powodują, że ja na razie jeszcze nie mogę latać tymi samolotami – mówił prezydent w wywiadzie udzielonym w niedzielę w Chicago Radiu Maryja i Telewizji Trwam. – Godzę się, że taka jest sytuacja, takie zostały wprowadzone regulacje i widocznie są potrzebne. Dzisiaj latam z Lotem i absolutnie nie widzę w tym żadnej krzywdy” – ciągnął Andrzej Duda z uśmiechem. Nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy dziś, po nieprzewidzianym postoju, nadal się uśmiecha.