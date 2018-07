Kto podpala wysypiska śmieci?

Palące się odpady to bardzo szary biznes. Zakłada się składowisko, a właściwie punkt recyklingu, bo wtedy nie trzeba zgód środowiskowych. Na papierze spełnia się wymagania. W projekcie są więc linie do segregacji odpadów i zabezpieczenia ekologiczne. Samorządy powiatowe wydają pozwolenia przeważnie najpierw na rok, potem na 10 lat. I rusza taśma ze śmieciami.

Za jedną tonę właściciel składowiska dostaje od 150 do ponad 1 tys. zł – w zależności od rodzaju towaru. Śmieci z importu są jeszcze droższe, a najwięcej można skasować za chemikalia z Europy. Ich przywóz wymaga specjalnych zezwoleń, a potem podlega kontroli, dlatego tzw. importerzy wybierają dziki wariant. Beczki trafiają na nielegalne, często skryte place oraz działki leśne czy nadrzeczne. Właściciel działki to wynajęty słup. O takich składowiskach dowiadujemy się dopiero, gdy beczki z chemikaliami tracą szczelność. Niedawno w jednym z polskich lasów znaleziono beczki z ulatniającym się chlorem. Do kogo należały, nie ustalono.

Na legalnych i nielegalnych składowiskach recyklingiem mało kto się przejmuje. Jest za drogi i się nie opłaca. Tak naprawdę to zwykłe wysypiska śmieci, na których góra odpadów rośnie i rośnie, a kiedy na placu brakuje już miejsca na nowy towar, wybucha pożar. Właściciel upiera się, że to samozapłon, wytworzył się metan, taki przypadek.

Dziki rynek

W tym roku wybuchło już ponad 70 pożarów na placach z odpadami. Najwięcej w kwietniu i maju. Paliło się m.in. w Policach, Radomiu, Trzebini, Gorlicach, Jeleniej Górze. W Jastrzębiu-Zdroju w marcu i kwietniu wybuchły cztery pożary. W Gorzowie Wlkp. w marcu paliło się dwa razy. W maju zapłonęło dzikie wysypisko w Garczegorzu pod Lęborkiem (opony i plastik). A potem Glebnia, Zgierz, Wszedzień. Na początku czerwca m.in. pod Białymstokiem, w sortowni Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach, której zamknięcie po niedawnej kontroli rekomendował Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Kontrolę wszczęto, bo poprzednio płonęło tam w listopadzie.

Pożary to nic nowego, chociaż nie w takim nasileniu jak ostatnio. W 2015 r. składowisko firmy Revita Bio w Bogatyni paliło się aż 13-krotnie. Za każdym razem przyczyną był samozapłon, tak przynajmniej przekonywali właściciele. Straż Pożarna stwierdziła jedynie, że odpady są niewłaściwie składowane. Nikogo nie zainteresowało, dlaczego w ogóle są składowane, do tego w olbrzymich ilościach. Firma dostała zgodę na gromadzenie śmieci pod warunkiem, że będzie z nich odzyskiwać surowiec. Obiecała wybudowanie zakładu przetwarzającego odpady. Obietnicy nie spełniła i wkrótce znikła z Bogatyni, ale góra śmieci pozostała – co najmniej 36 tys. ton odpadów, które gniły, śmierdziały i paliły się.

O osobach, które działały w spółce Revita, pisaliśmy już 13 lat temu w POLITYCE („Łowcy naiwnych”, 1/05). Wtedy zajmowały się oszukiwaniem samorządów, którym obiecywały – w zamian za promesę dzierżawy gruntów – budowę aquaparków, szpitali i apartamentowców. Niczego nie zbudowano, za to wyłudzono spore kwoty. Teraz ta sama grupa przerzuciła się na biznes śmieciowy. Wokół interesów ze śmieciami umościło się wiele podobnych spółek, bo interes jest niesłychanie opłacalny. Otwierają „punkty recyklingu”, co stanowi alibi dla starostw powiatowych wydających pozwolenia. Oczywiście nikt niczego nie odzyskuje. Chociaż rzecz jasna nie wszyscy w tej branży to oszuści czy – jak ich nazwał minister środowiska Henryk Kowalczyk – mafia śmieciowa.

Z opublikowanego 1 czerwca raportu Najwyższej Izby Kontroli wynika, że w Polsce poziom recyklingu odpadów, zamiast rosnąć, słabnie. Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej w 2020 r. kraje członkowskie powinny odzyskiwać 50 proc. surowców z odpadów komunalnych. W 2015 r. w przebadanych przez NIK gminach z kilku województw średnio odzyskiwano 35 proc., ale rok później już tylko 31 proc. Jeżeli Polska nie spełni wymogów, od 2020 r. będzie płacić wysokie kary. Kiedy w 2013 r. uchwalano ustawę o gospodarce odpadami, w cyklu artykułów w POLITYCE ostrzegaliśmy, że nowe przepisy są nieprecyzyjne i ułatwiają oszustom żerowanie na branży śmieciowej. Ustawa przerzuciła odpowiedzialność za czystość wyłącznie na samorządy. Gminy ogłaszały przetargi na wywóz odpadów, gdzie głównym kryterium była cena. Wygrywały firmy najtańsze, a przegrywały te, które zainwestowały w technologie.

Warszawska spółka Byś, posiadająca nowoczesne linie do recyklingu, podobnie jak kilkanaście innych spółek w kraju, stanęła w obliczu plajty, bo stała się niekonkurencyjna, czyli za droga. Jak Polska długa i szeroka przetargi wygrywały firmy najtańsze. Nikt nie kontrolował, dokąd trafiają odbierane śmieci. A trafiały na takie składowiska jak w Bogatyni albo po prostu na stare żwirowiska, czyli do dziur w ziemi.

I nie jest to wyłącznie polski problem. Niewielu samorządowców czy polityków centralnych ma odwagę powiedzieć ludziom, że za wyprodukowane śmieci muszą płacić drożej, aby było czyściej. Są jednak wyjątki.

Chiny i ekologia

Polski rząd wiąże pożarową serię z zakazem importu stałych odpadów do Chin. Przywódca ChRL Xi Jinping ogłosił na jesiennym zjeździe partii – tym samym, który dał mu niemal cesarską władzę – że będzie tworzył cywilizację ekologiczną. Urzędnicy rozpisali hasło na szczegóły i od początku tego roku nie ma miejsca w Chinach dla przeszło 20 kategorii śmieci (w tym niektóre rodzaje plastiku), kilkanaście kolejnych zostanie dodane do końca przyszłego roku. W pierwszym kwartale 2018 r. Chińczycy sprowadzili ledwie 54 proc. tego, ile w tym samym okresie rok wcześniej, szereg transportów zawrócili na granicy.

Co czwarta tona plastików zwożonych do Chin pochodziła z Unii Europejskiej, która teraz próbuje ratować się ucieczką do przodu. Rozważa m.in. wycofanie słomek, mieszadełek do napojów i innych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku. W Hongkongu, będącym tradycyjnym pośrednikiem w handlu makulaturą, wypełniły się nabrzeża, stąd spodziewany jest dalszy wzrost cen papieru. Zmiany niekorzystnie mają odczuć USA, gdzie eksport śmieci daje 155 tys. etatów. Trwa poszukiwanie zastępczych odbiorców, na czele listy jest Wietnam, Tajlandia i Malezja.

Co prawda plastikowy zakaz wprowadzono po długim namyśle, ale w takich przypadkach Chińczycy długo siodłają, za to szybko jadą. Eksperci przewidują, że niewiele dadzą lamenty o cierpieniach chińskich importerów albo amerykańskie żądania, by pomysł zarzucić, bo np. w Stanach zaowocuje wysypem nielegalnych składowisk. Gdy przed rokiem zapowiedziano zakaz, serwis Deutsche Welle przypomniał z nostalgią czasy, gdy chińscy fani zachodniej muzyki czekali na dostawy śmieci z Europy. W kontenerach z odpadami płynęły m.in. wyrzucone kasety i płyty zakazanych wykonawców. Bywały zdatne do użytku na tyle, by trafić do podziemnego obiegu. Dziś, puentuje DW, dowolną muzykę puszcza się z internetu, a śmieci w Chinach przestały być błogosławieństwem.