Sędzia ukarana dyscyplinarnie za orzeczenie. To tragifarsa

W Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego ukarano w piątek sędzię, która wypuściła na wolność pedofila. To jedna wersja zdarzenia. Druga brzmi tak: ukarano sędzię, która broniła praw osoby niepełnosprawnej. Historia podobna do sprawy dyrektora więzienia Krzysztofa Olkowicza, który zapłacił grzywnę za chorego psychicznie więźnia, by wyszedł na wolność. I został ukarany. Możliwa jest jeszcze trzecia wersja: wkroczono dyscyplinarnie w sferę niezawisłości sędziego dotyczącą jego orzecznictwa.

Sprawa 19-latka. Jak było naprawdę?

Latem 2016 r. w Międzyrzeczu 19-latek napastował 9-letnią dziewczynkę: próbował ją pocałować, przyciągnął do siebie i włożył ręce pod sukienkę. Dziewczynka wyrwała się, pobiegła do domu i poskarżyła się matce. Matka zawiadomiła policję, policja zatrzymała chłopaka, który był zresztą w Międzyrzeczu znany z takich zachowań, ale nie w stosunku do dzieci, tylko znajomych dziewcząt w swoim wieku. Powszechnie było też wiadomo, że jest upośledzony umysłowo, co zresztą dało się zobaczyć na pierwszy rzut oka.

Chłopak został przesłuchany, dostał zarzut doprowadzenia małoletniej do „innej czynności seksualnej”. Prokurator wniósł o areszt, sąd się przychylił. Dyrektor aresztu, widząc, że ma do czynienia z osobą upośledzoną umysłowo, przytomnie umieścił go na oddziale leczniczym. Wtedy dopiero chłopakowi przydzielono obrońcę z urzędu. Ten natychmiast odwołał się od zastosowania aresztu.

Sprawa trafiła do sędzi Aliny Czubieniak, przewodniczącej Wydziału Karnego Odwoławczego w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim. Sędzia zauważyła, że aresztowany nie miał obrońcy w trakcie przesłuchania. Poinformowano go o prawie do obrońcy, ale wręczając ulotkę. Tymczasem chłopak jest upośledzony i niepiśmienny. Nawet gdyby go o prawie do obrońcy poinformowano ustnie, też by nie zrozumiał, o co chodzi. Dano mu do podpisania także protokół z zeznań, którego nie miał przecież szansy przeczytać. Podpisał (znaczkiem), bo mu kazano.

Drastyczne naruszenie prawa do obrony

Sędzia Czubieniak uchyliła areszt. Powołała się na konstytucyjne prawo do obrony. Co prawda polski kodeks postępowania karnego (art. 439 par. 1) stwierdza, że musi mieć obrońcę ktoś, kto jest niemy, głuchy, niewidomy lub zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności, ale mówi tylko o „oskarżonym”, czyli kimś, wobec kogo skierowano już do sądu akt oskarżenia.

Tymczasem ona miała przed sobą „podejrzanego”, czyli osobę, której dopiero postawiono zarzut. Jej decyzja o uchyleniu aresztu ze względu na pogwałcenie prawa do obrony była jednak zgodna z orzecznictwem Trybunału Praw Człowieka. W 2009 r. Trybunał w sprawie Płonka przeciwko Polsce (powołując się na sprawę Salduz przeciwko Turcji) przypomniał, że „aby prawo do sprawiedliwego procesu było wystarczająco »praktyczne i skuteczne«, artykuł 6 § 1 [Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka, mówiący o prawie do sądu] wymaga, aby co do zasady już od pierwszego przesłuchania podejrzanego przez policję mógł on korzystać z pomocy obrońcy, chyba że w świetle konkretnych okoliczności danej sprawy wykazano, że istniały ważne powody do ograniczenia tego prawa”.

Polskie władze od dziesięciu lat nie dostosowały prawa do tego orzeczenia. Ale wyrok Trybunału obowiązuje, bo jego podstawą jest ratyfikowana umowa międzynarodowa. Sędzia Czubieniak orzekła więc w zgodnie z prawem. I – zgodnie z wnioskiem prokuratora – uchyliła postanowienie sądu o tymczasowym aresztowaniu, przekazując sprawę do ponownego rozpatrzenia.

Chłopaka wypuszczono z aresztu. Na wolności przebywał 15 dni. Potem został aresztowany, miał już obrońcę. I skierowany do szpitala psychiatrycznego na dwumiesięczną obserwację. Tam biegli uznali, że jest niepoczytalny. Ale też że nie stanowi zagrożenia dla porządku prawnego. Dlatego sąd odmówił wnioskowi prokuratury o przedłużenie aresztu. Chłopak dostał nakaz stawienia się na terapię. Od tamtej pory (2016 r.) nic złego się nie wydarzyło.

