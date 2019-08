Co w nowym numerze „Polityki”

Sprawa trolli w resorcie sprawiedliwości daleko wykracza poza tzw. hejt czy rozgrywki w środowisku sędziów, jak chciałby to teraz przedstawiać obóz rządzący.

Piotr Pytlakowski natomiast szkicuje portret Mariusza Kamińskiego , superministra, koordynatora służb specjalnych, który ostatnio został dodatkowo szefem resortu spraw wewnętrznych. Co może z tego wynikać w ostatniej fazie kampanii wyborczej?

Jerzy Baczyński, redaktor naczelny, przedstawia szeroki kontekst ostatniej afery , identyfikuje ją jako przykład metod PiS prowadzących do ustanowienia równoległego, tajnego państwa, gdzie pod osłoną propagandowego patosu trwa niezwykle brutalna walka o władzę, wpływy i interesy.

Ewa Siedlecka szczegółowo opisuje technikę zniesławiania , udział w niej sędziów – nominatów ministra Zbigniewa Ziobry, polityczne tło tych wydarzeń jako kontynuację działań, które miały miejsce co najmniej od 2016 r.

Afera nazywana na początku „farmą trolli w Ministerstwie Sprawiedliwości”, a później – od nazwiska wiceministra uwikłanego w tę sprawę – „Piebiakgate” odsłoniła kulisy ukrytych działań ludzi dzisiejszej władzy, ujawniła istnienie zwartego, nieformalnego systemu zwalczania politycznych przeciwników. Sprawa daleko wykracza poza tzw. hejt czy rozgrywki w środowisku sędziów, jak chciałby to teraz przedstawiać obóz rządzący. Waga problemu skłoniła nas do poświęcenia temu tematowi kilku tekstów w najnowszej „Polityce”.

Co poza tym w najnowszej „Polityce”?

Rafał Kalukin przygląda się opozycji na ostatniej prostej wyborczego wyścigu – jakie ma atuty, czy zdoła nawiązać równorzędną walkę z obozem władzy? Paweł Walewski opisuje kolejną motywowaną ideologią akcję prawicy, tym razem zwalczającą szczepionki przeciwko wirusowi HPV. Reporter Mariusz Sepioło pisze o życiu i śmierci młodego milionera Piotra Woźniaka-Staraka, producenta filmowego i dziedzica wielkiej fortuny. Joanna Cieśla zajęła się szkołą przed startem nowego roku nauki: co zastaną nauczyciele, uczniowie, rodzice na początku września, czy będzie strajk? Edyta Gietka przyjrzała się zaś kwestii krótkoterminowych wynajmów mieszkań i społecznych problemów, jakie się wiążą z tym zjawiskiem.

Co jeszcze? O planowanej w kilku miastach nocnej prohibicji, o tym, że w Polsce brakuje miliona pracowników, o teflonowym prezydencie Trumpie, o multimedialnych muzeach, gdzie nie ma realnych eksponatów, o zmierzchu garniturów, o tym, jak młodzi twórcy nawiązują do religii, o serialach na nowy sezon oraz o tym, jak mówić dzieciom o wojnie.

To wciąż tylko część oferty. Zapraszamy do zapoznania się z całością. I przypominamy, że już za tydzień do kupienia z numerem „Polityki” nowa książka Mariusza Janickiego i Wiesława Władyki „Brat bez brata. Dokąd prowadzi Polskę Jarosław Kaczyński” z wstępem Jerzego Baczyńskiego, podsumowującą „dobrą zmianę” i rysującą prognozy na przyszłość.

Życzę przyjemnej i inspirującej lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego