W niedzielę w Polsce 395 nowych zakażeń. Czym żył świat?

Liczba infekcji na świecie przekroczyła 5,4 mln, w Polsce dziś zanotowano 395 nowych przypadków zakażenia. Andrzej Duda świętuje pięciolecie prezydentury, a Trzaskowski punktuje na Pomorzu zaniechania rządu.

5,4 mln przypadków infekcji na świecie

Uniwersytet Johna Hopkinsa podaje, że na świecie potwierdzono do tej pory ponad 5,4 mln przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło ponad 344 tys. osób. Eksperci zastrzegają, że obie liczby są niedoszacowane – ze względu na różnie prowadzone statystyki i różną częstotliwość wykonywania testów.

Instytut Wirusologii w Wuhanie, pierwszym ognisku SARS-CoV-2, bada trzy zakażone nietoperze. Jego dyrektor Wang Yanyi oświadczyła w ekskluzywnym wywiadzie dla chińskiego portalu stacji CGTN, że żaden wypreparowany wirus nie przypomina szczepu, z którym walczy teraz świat. „To czysty wymysł” – tak Yanyi odniosła się z kolei do oskarżeń o to, że wirus został wyprodukowany w laboratorium w Wuhanie. To odpowiedź m.in. na zarzuty prezydenta USA Donalda Trumpa, choć jego nazwisko w wywiadzie wprost nie pada. W samym mieście przeprowadzono ostatniej doby milion testów na obecność koronawirusa. W związku z pojawiającymi się znowu przypadkami zakażeń władze Wuhanu chcą przebadać 11 mln osób w 10 dni.

W Stanach Zjednoczonych z powodu Covid-19 zmarło ok. 97 tys. osób, ostatniej doby – 1127. Uważa się, że rzeczywista liczba zgonów przekroczyła już 100 tys. Dziennik „New York Times” na pierwszej stronie publikuje dziś nazwiska zmarłych. Warto dodać, że liczba zgonów spowodowanych Covid-19 w Nowym Jorku po raz pierwszy od marca nie przekroczyła setki. W tym samym czasie Donald Trump udał się na pole golfowy do Virginii. Bez maseczki na twarzy.

Tymczasem na czołówkach mediów brytyjskich występuje głównie Dominic Cummings, kontrowersyjny doradca premiera Borisa Johnsona. Śledztwa dziennikarskie ujawniły, że złamał restrykcje, udając się kilkaset kilometrów od Londynu do domu rodziców. Wykazywał objawy zakażenia i miał się poddać kwarantannie, ale postąpił inaczej, w dodatku wbrew rządowym wytycznym. Media i politycy wzywają go, by ustąpił ze stanowiska.

Prawie 350 tys. infekcji koronawirusem potwierdzono w Brazylii, zmarło 22 tys. osób. W ostatni piątek pod względem liczby przypadków zakażeń Brazylia wyprzedziła Rosję i jest uznawana za nowe epicentrum wirusa na świecie. Największy kraj Ameryki Łacińskiej na tle sąsiadów radzi sobie najgorzej i wykonuje stosunkowo mało testów. Także dlatego, że prezydent Jair Bolsonaro wciąż lekceważy zagrożenie. Gdy Trumpowi wypomina się golfa, przywódcę Brazylii przyłapano na jedzeniu hot doga w stolicy. Oponenci nazywają go „mordercą i faszystą”. Mimo to wciąż cieszy się poparciem jednej trzeciej obywateli.

Departament bezpieczeństwa USA rozważa blokadę ruchu lotniczego z Brazylią. Szef resortu Robert O’Brien w rozmowie z CBS zaznaczył, że byłoby to tymczasowe rozwiązanie.