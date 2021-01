Kto ma szansę zaszczepić się na covid do końca marca?

Polska wchodzi właśnie w etap masowych szczepień przeciwko covid-19. Rząd przedstawił harmonogram działań na najbliższe tygodnie.

Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk przedstawił dziś harmonogram szczepień przeciwko SARS-CoV-2 w pierwszym kwartale 2021 r. Rząd szacuje, że do końca marca do Polski dotrze ponad 6 mln dawek od firm Pfizer/BioNTech i Moderny, co pozwoli zaszczepić 3 mln osób. – Jeżeli tygodniowo możemy przekazać 180 tys. dawek do prawie 6 tys. punktów szczepień, to każdy punkt będzie mógł dostać 30 szczepionek co tydzień i tyle osób zaszczepić – zapewnił minister Dworczyk.

Jak wyjaśniał, do końca marca szczepionki będą dostępne dla 2,3 mln seniorów (na ok. 10 mln). Pozostałe dawki zostaną rozdysponowane wśród 700 tys. osób z grupy „0” (głównie personel medyczny). Dworczyk dodał, że jeśli w Unii Europejskiej zostaną dopuszczone do użytku preparaty innych firm, to liczba dostaw w Polsce także wzrośnie.

Szczepienia. Trzy kluczowe daty

• 15 stycznia – otwarcie rejestracji do szczepień dla osób powyżej 80. roku życia i formularza zgłoszeniowego dla osób powyżej 18. roku życia. Ten etap obejmie 4,6 mln osób: 1,75 mln osób w grupie wiekowej 80 plus oraz 2,8 mln osób w wieku 70–79 lat.

• 22 stycznia – otwarcie rejestracji dla osób powyżej 70. roku życia.

• 25 stycznia – ruszą szczepienia osób powyżej 70. roku życia w 5994 punktach w całej Polsce.

Jak rejestrować się na szczepienie

Są trzy sposoby, żeby się zarejestrować: (1) poprzez infolinię (989 lub 22 62 62 989 w przypadku dzwoniących z zagranicy), (2) osobiście w punkcie szczepień, (3) na stronie pacjent.gov.pl.

Osoby powyżej 18. roku życia mogą wypełnić formularz pod adresem gov.pl/szczepimysie.

Elektroniczne skierowania będą wystawiane automatycznie. O miejscu i terminie szczepienia dzień przed wizytą dowiemy się z wiadomości SMS. System informatyczny ruszy o północy z 14 na 15 stycznia i pozwala wypełniać Kartę Szczepień online. Po otrzymaniu drugiej dawki szczepionki pacjent otrzyma kod QR, który będzie rodzajem paszportu potwierdzającego przyjęcie zastrzyku i pozwoli korzystać z przewidzianych udogodnień.

Ile mamy szczepionek?

Do tej pory w Polsce pierwszą dawką szczepionki zaszczepiono ok. 337 tys. osób. W sumie otrzymaliśmy ponad 1 mln dawek preparatu, a do punktów szczepień dostarczono ponad 483 tys. Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że do dziś zutylizowano 818 porcji szczepionki, a niepożądane odczyny poszczepienne wystąpiły u 50 osób.

W środę odnotowano 9053 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, zmarło 481 osób. Ostatniej doby wykonano ok. 74 tys. testów na obecność koronawirusa, w tym niespełna 14 tys. testów antygenowych.

