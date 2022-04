Mariusz Janicki poleca nowy numer „Polityki”

O zbliżającej się wielkiej bitwie o Donbas, o Francji po wyborach, polskiej inflacji, boomie na broń i strzelanie, złotoustym premierze Morawieckim i mizofonii, a także o wielu innych ciekawych sprawach – zapraszamy do czytania w majówkowym numerze „Polityki”.

• O co się toczy spór pomiędzy PiS a ziobrystami w sprawie praworządności – analizuje Ewa Siedlecka.

• Sytuację we Francji po zwycięstwie Emmanuela Macrona – analizuje Marek Ostrowski.

W najnowszej – aż 124-stronicowej – „Polityce” do czytania podczas Majówki znajdziecie Państwo wiele interesujących i aktualnych tematów, m.in.:

• Polacy sięgają po broń, po wybuchu wojny w Ukrainie w Polsce tworzą się kolejki po pozwolenia, panuje tłok na strzelnicach – to nowe zjawisko opisuje Juliusz Ćwieluch.

• Czy nadchodzi zmierzch kultu pracy? – na to pytanie, na podstawie badan zleconych przez „Politykę” – odpowiada Ewa Wilk.

• O blaskach i cieniach życia najbogatszych Polaków opowiada Monika Sobień-Górska, autorka książki „Polscy miliarderzy. Ich żony, dzieci, pieniądze”.

• Mizofonicy, czyli ludzie udręczeni przez dźwięki – na czym polega i czym się objawia przypadłość o nazwie mizofonia – pisze Joanna Cieśla.

• Marina Pugaczowa, która organizuje ewakuacje mieszkańców z oblężonego Mariupola, opowiada o koszmarze życia pod ostrzałem i bombami w zniszczonym doszczętnie ukraińskim mieście.

• Czy sankcje nałożone na Rosję ocalą Ukrainę? – pisze o tym Adam Grzeszak.

• Na czym polega zawód kontrolera lotów, jakie są źródła sporu tej branży ze służbami państwa – analizuje Marcin Piątek.

• Dlaczego akurat Donbas jest tak kluczowy w wojnie w Ukrainie, jak wygląda sytuacja na terenach walk – opisuje nasz korespondent Paweł Reszka.

Ponadto w najnowszym wydaniu „Polityki”: • o twardej pani premier Finlandii, która chce wprowadzić to państwo do NATO; • o archeologicznych sekretach polskich ziem; • o tym, jak upolityczniano kuchnię PRL; • o tym, jak Wikingowie ponownie podbijają Zachód.

To wszystko i jeszcze więcej do przeczytania na łamach naszego tygodnika. Zapraszam do lektury!

Mariusz Janicki

Pierwszy zastępca redaktora naczelnego